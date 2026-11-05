డుకాటీ నుంచి రెండు నయా ఆఫ్-రోడ్ బైక్లు- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
డుకాటీ భారతదేశంలో అత్యంత శక్తివంతమైన రెండు 'డెస్మో450' సిరీస్ ఆఫ్-రోడ్ బైక్లను విడుదల చేసింది. వీటి ధరలు రూ. 18.55 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
Published : November 5, 2026 at 8:24 PM IST
Hyderabad: భారత మోటార్సైకిల్ మార్కెట్లోకి డుకాటీ తన సరికొత్త ఎండ్యూరో మోడల్ 'డెస్మో450 EDX'ను అధికారికంగా ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ. 18.55 లక్షలుగా నిర్ణయించింది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో విడుదలైన కేవలం నెల రోజుల వ్యవధిలోనే ఈ బైక్ భారతదేశానికి రావడం విశేషం. దీనితో పాటే రేసింగ్ ప్రియుల కోసం రూ. 21.26 లక్షల ధరతో 'డెస్మో450 MX ఫ్యాక్టరీ' ఎడిషన్ను కూడా డుకాటీ పరిచయం చేసింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న స్టాండర్డ్ 'డెస్మో450 MX' మోడల్ రూ. 17.24 లక్షల పాత ధరతోనే అందుబాటులో ఉండగా, కొత్త స్టాండర్డ్ 2027 'డెస్మో450 MX' మోడల్ను ప్రస్తుతానికి భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయడం లేదు.
ఎండ్యూరో, క్రాస్-కంట్రీ కోసం ప్రత్యేక డిజైన్: కఠినమైన ఎండ్యూరో, క్రాస్-కంట్రీ ట్రాక్లను సమర్థవంతంగా అధిగమించేలా 'డెస్మో450 EDX' మోడల్ను డుకాటీ ప్రత్యేకంగా రూపొందించింది. సుదూర ప్రయాణాల (లాంగ్ రైడ్స్) కోసం ఇందులో 8.5-లీటర్ల పెద్ద ఇంధన ట్యాంక్ను అమర్చారు. ఇది 'MX ఫ్యాక్టరీ' మోడల్లోని 7.2-లీటర్ల ట్యాంక్ కంటే చాలా పెద్దది. ఆఫ్-రోడ్ భూభాగాలపై అద్భుతమైన గ్రిప్, పట్టును అందించడం కోసం ఈ బైక్కు ప్రత్యేకమైన పిరెల్లీ స్కార్పియన్ XC (మిడ్-సాఫ్ట్) టైర్లను జతచేశారు. ఈ అదనపు మార్పులు చేసినప్పటికీ, మోటార్సైకిల్ డ్రై వెయిట్ను (ఇంధనం లేకుండా) కేవలం 107.1 కిలోలకే పరిమితం చేయడం విశేషం. ఎలాంటి కఠినమైన దారుల్లోనైనా బైక్ బ్యాలెన్స్ కోల్పోకుండా ఉండటానికి దీని ఛాసిస్, షోవా (Showa) సస్పెన్షన్ను ఎండ్యూరో రైడింగ్కు తగినట్లుగా కంపెనీ ప్రత్యేకంగా ట్యూన్ చేసింది.
Ducati racing spirit, beyond the tarmac. Introducing the Desmo450MX Factory for motocross & Desmo450EDX for Enduro & cross-country. Desmo450MX Factory: ₹21 26 000 Desmo450EDX: ₹18 55 000 Ex-showroom India Now launched in India. Two terrains. One unmistakable Ducati spirit. https://t.co/xt3LBKzhSE— Ducati India (@Ducati_India) November 5, 2026
ఇంజిన్, పనితీరు, డెస్మోడ్రోమిక్ టెక్నాలజీ: ఈ మోటార్సైకిల్లో 449.6cc సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ అమర్చారు. ఇది 9,400 rpm వద్ద 63.5 hp పవర్, 7,500 rpm వద్ద 53.5 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇందులో డుకాటీ ప్రసిద్ధ 'డెస్మోడ్రోమిక్ వాల్వ్ సిస్టమ్' ఉంది. ఇది వాల్వ్లను తెరవడం, మూసివేయడాన్ని నియంత్రించడానికి మెకానికల్ యాక్యుయేటర్లను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ కేవలం 4,200 rpm వద్దే తన గరిష్ఠ టార్క్లో 70 శాతాన్ని అందిస్తుంది. ఇది మలుపులు తిరిగేటప్పుడు లేదా నిటారుగా ఉండే ఎత్తులను అధిగమించేటప్పుడు బైక్కు అసాధారణమైన పికప్ను ఇస్తుంది.
ఆధునిక ఎలక్ట్రానిక్స్ & రైడర్-అసిస్ట్ ఫీచర్లు: రైడర్ భద్రతతో పాటు అద్భుతమైన నియంత్రణను (కంట్రోల్) అందించడం కోసం, 'డెస్మో450 EDX', 'MX ఫ్యాక్టరీ' మోడల్లు రెండింటిలోనూ డుకాటీ సరికొత్త ఆఫ్-రోడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్యాకేజీని జోడించింది. ఈ అత్యాధునిక ప్యాకేజీలో కింది కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
- క్లోజ్డ్-లూప్ డుకాటీ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ (DTC): వెనుక చక్రం జారిపోకుండా (స్లిప్ అవ్వకుండా) చూస్తూ, జంప్స్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డిస్ఎంగేజ్ అవుతుంది.
- లాంచ్ కంట్రోల్ (Power Launch) & ఇంజిన్ బ్రేక్ కంట్రోల్ (EBC): బైక్ వేగాన్ని, బ్రేకింగ్ను సమర్థవంతంగా నియంత్రించవచ్చు.
- బై-డైరెక్షనల్ క్విక్షిఫ్టర్ (DQS): క్లచ్ వాడకుండానే గేర్లను చాలా వేగంగా మార్చుకోవచ్చు.
- పవర్ & రైడింగ్ మోడ్స్: వేర్వేరు ట్రాక్లు, రైడింగ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఇంజిన్ పవర్ను అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ అధునాతన రైడర్-సహాయక ఫీచర్లు కఠినమైన ఆఫ్-రోడ్ మార్గాల్లో కూడా రైడర్కు గరిష్ఠ నియంత్రణను, స్థిరత్వాన్ని చేకూరుస్తాయి.
ట్రాక్-ఫోకస్డ్ 'డెస్మో450 MX ఫ్యాక్టరీ': డెస్మో450 MX ఫ్యాక్టరీ అనేది పూర్తిగా రేసింగ్ ట్రాక్ కోసమే ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన ఒక పవర్ఫుల్ వెర్షన్. ఇంధనం (ఫ్యూయల్) లేకుండా కేవలం 104 కిలోల బరువు మాత్రమే ఉన్న ఈ బైక్లో రేసింగ్ ప్రియుల కోసం అద్భుతమైన ఫీచర్లను అందించారు.
ముఖ్యమైన సాంకేతిక వివరాలు:
- ప్రీమియం పార్ట్స్: ఇందులో టైటానియం అక్రపోవిక్ (Akrapovic) ఎగ్జాస్ట్, ప్రత్యేక ఇంజిన్ మ్యాపింగ్, బిల్లెట్ ట్రిపుల్ క్లాంప్స్, హోల్షాట్ డివైజ్ అమర్చారు.
- మెరుగైన టార్క్: మలుపుల్లో (Corners) బైక్కు మరింత ఎక్కువ టార్క్ లభించడం కోసం దీని వెనుక చక్రానికి 51-టూత్ స్ప్రాకెట్ ఇచ్చారు.
- అద్భుతమైన సస్పెన్షన్: డ్యూయల్ ఫినిష్ (డార్క్ కషిమా కోటింగ్, TiO)తో కూడిన 49 mm ఇన్వర్టెడ్ షోవా (Showa) ఫ్రంట్ ఫోర్క్స్, రియర్ మోనోషాక్ సస్పెన్షన్లు అద్భుతమైన సస్పెన్షన్ ట్రావెల్ను అందిస్తాయి.
- టాప్-క్లాస్ బ్రేకింగ్ & టైర్లు: బ్రేకింగ్ కోసం ఇందులో బ్రెంబో కాలిపర్స్తో పాటు గాల్ఫర్ రోటర్స్ (ముందు 260 mm, వెనుక 240 mm) ఇచ్చారు. అలాగే ట్రాక్పై మెరుగైన గ్రిప్ కోసం పిరెల్లి స్కార్పియన్ MX32 టైర్లను అమర్చారు.