డుకాటి చరిత్రలోనే అత్యంత తేలికైన V-ట్విన్ ఇంజిన్తో 'డెసర్ట్ఎక్స్ V2'- వివరాలివే!
సరికొత్త V2 ఇంజిన్, మెరుగైన ఆఫ్-రోడ్ డిజైన్తో కూడిన రెండో తరం 'డుకాటి డెసర్ట్ఎక్స్ V2' అడ్వెంచర్ బైక్ భారత్లో విడుదలైంది.
Ducati DesertX V2 Launched In India (ఫొటో క్రెడిట్: Ducati)
Published : November 27, 2026 at 5:18 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ సూపర్బైక్ తయారీ సంస్థ డుకాటి తన రెండో తరం అడ్వెంచర్ బైక్ డెసర్ట్ఎక్స్ వి2 (DesertX V2)ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 19.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా, ఇది పాత మొదటి తరం మోడల్ కంటే సుమారు రూ. 40,000 ఎక్కువ. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని డుకాటి డీలర్షిప్లలో బుకింగ్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. డెలివరీలు డిసెంబర్ మొదటి వారం నుంచి మొదలవుతాయి.
దీనిలో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయ్?:
- మెరుగైన ఎర్గోనామిక్స్: ఈ కొత్త జనరేషన్ బైక్ రైడింగ్ పొజిషన్లో కీలక మార్పులు చేశారు. 18-లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ను కాస్త కిందకు దించి, రైడర్ మోకాళ్లు ఆనుకునే చోట వెడల్పు తగ్గించారు. దీనివల్ల రైడింగ్ పొజిషన్ మరింత సౌకర్యవంతంగా మారింది.
- ఆఫ్-రోడ్ సౌలభ్యం: ఫుట్పెగ్లను కొంచెం వెనక్కి జరిపి సీటు, హ్యాండిల్బార్ను ముందుకు తీసుకువచ్చారు. దీనివల్ల ఆఫ్-రోడింగ్ చేసేటప్పుడు పెగ్లపై నిలబడి బైక్ను నియంత్రించడం, బరువును మార్చుకోవడం రైడర్కు మరింత సులభమవుతుంది.
- కొత్త ఫ్రేమ్ & తక్కువ బరువు: ఇందులో అల్యూమినియం మోనోకోక్ ఫ్రేమ్ను ఉపయోగించారు. బైక్ బరువును మోయడంలో ఇంజిన్నే ప్రధాన ఆధారంగా (ఫ్రేమ్లో ఒక భాగంగా) తీర్చిదిద్దడం వల్ల అదనపు లోహపు భాగాల అవసరం తగ్గి, బైక్ మరింత తేలికగా మారింది. ఈ ఫ్రేమ్ ఎయిర్బాక్స్గా కూడా పనిచేస్తుంది. తద్వారా దుమ్ముతో కూడిన ప్రయాణాల తర్వాత ఎయిర్ ఫిల్టర్ను సులభంగా శుభ్రం చేసుకోవచ్చు. ఫ్యూయల్ లేకుండా (అన్ని ఇతర ఫ్లూయిడ్స్తో కలిపి) ఈ బైక్ బరువు 209 కేజీలు మాత్రమే.
- ఆకర్షణీయమైన లుక్: బైక్ లుక్ను మరింత ఆధునికంగా తీర్చిదిద్దేందుకు, దీని ట్విన్ హెడ్లైట్లు, బాడీ స్ట్రక్చర్లో స్వల్ప మార్పులు చేశారు.
ఇంజిన్ & పనితీరు: పాత మోడల్లోని ఎల్-ట్విన్ ఇంజిన్ స్థానంలో, కంపెనీ ఇందులో సరికొత్త V2 ఇంజిన్ను అమర్చింది. ఇది డుకాటి నుంచి వచ్చిన అత్యంత తేలికైన V-ట్విన్ ఇంజిన్.
- పవర్ & టార్క్: ఇది 9,000 rpm వద్ద 110 PS పవర్ను, 7,000 rpm వద్ద 92 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
- మెరుగైన పికప్: అవుట్పుట్ గణాంకాలు గతంలో మాదిరిగానే ఉన్నప్పటికీ, టార్క్ డెలివరీలో భారీ మార్పు వచ్చింది. ఈ ఇంజిన్ తన గరిష్ఠ టార్క్లో 70 శాతాన్ని 3,000rpm వద్దనే ఉత్పత్తి చేస్తుందని డుకాటి చెబుతోంది.
- సర్వీసింగ్ వివరాలు: ఈ బైక్ నిర్వహణ (మెయింటెనెన్స్) చాలా సులభంగా ఉండేలా తీర్చిదిద్దారు. ప్రతి 15,000 కిలోమీటర్లకు (లేదా 2 సంవత్సరాలకు) ఒకసారి ఇంజిన్ ఆయిల్ మారిస్తే సరిపోతుంది. అలాగే ప్రతి 45,000 కిలోమీటర్లకు ఒకసారి మాత్రమే ప్రధాన ఇంజిన్ సర్వీసింగ్ (వాల్వ్ క్లియరెన్స్ చెకప్) చేయించాల్సి ఉంటుంది.