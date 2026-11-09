త్వరలో భారత మార్కెట్లోకి 'డుకాటి డెసర్ట్ఎక్స్ V2'- బుకింగ్లు ప్రారంభం!
డుకాటీ నుంచి సరికొత్త అడ్వెంచర్ 'డెసర్ట్ఎక్స్ V2' బైక్ భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. ఈ మోటార్సైకిల్ కోసం బుకింగ్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి.
Published : November 9, 2026 at 1:43 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ డుకాటీ ఇండియా తన సరికొత్త 'డెసర్ట్ఎక్స్ V2' మోడల్ను త్వరలోనే దేశీయ విడుదల చేయనుంది. అధికారిక లాంఛ్కు ముందే ఈ అడ్వెంచర్ బైక్ కోసం బుకింగ్లను ప్రారంభించినట్లు కంపెనీ తన సోషల్ మీడియా ఛానెళ్ల ద్వారా వెల్లడించింది. దీన్నిబట్టి, రాబోయే కొద్ది వారాల్లోనే ఈ మోటార్సైకిల్ షోరూమ్లలో అందుబాటులోకి రానుందని భావిస్తున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన EICMA 2026 అంతర్జాతీయ ఎగ్జిబిషన్లో ఈ కొత్త డుకాటీ 'డెసర్ట్ఎక్స్ V2'ను మొదటిసారిగా ఆవిష్కరించారు. డుకాటీ ఇండియా ఇప్పుడు దాని దేశీయ విడుదలకు ముందే ఈ మోడల్ కోసం బుకింగ్లను స్వీకరించడం ప్రారంభించింది. కంపెనీ ఇంకా దీని అధికారిక ధరను లేదా కచ్చితమైన విడుదల తేదీని ప్రకటించనప్పటికీ, భారత మార్కెట్లో ఈ బైక్ ధర సుమారు రూ. 19 లక్షల నుంచి రూ. 20 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉండవచ్చని మార్కెట్ వర్గాల అంచనా.
డుకాటీ డెసర్ట్ఎక్స్ V2 పవర్ట్రెయిన్:
రెండో తరం 'డుకాటీ డెసర్ట్ఎక్స్ V2' కంపెనీకి చెందిన సరికొత్త 890cc, 90-డిగ్రీల V2 ఇంజిన్, అధునాతన మోనోకోక్ ఫ్రేమ్పై నిర్మించారు. మునుపటి తరంలో 937cc, లిక్విడ్-కూల్డ్ 'టెస్టాస్ట్రెట్టా 11-డిగ్రీ' (Testastretta 11-degree) ఇంజిన్ను ఉపయోగించగా, కొత్త 'డెసర్ట్ఎక్స్ V2'లో ఈ సరికొత్త 890cc V2 ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది వాహనం బరువును తగ్గించడమే కాకుండా, ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యాన్ని, రైడింగ్ బ్యాలెన్స్ను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.
ఈ మార్పు మొత్తం మోటార్సైకిల్ ప్లాట్ఫారమ్లో చేసిన సమగ్ర అప్డేట్ల ద్వారా సాధ్యమైంది. ఈ కొత్త 890cc V2 ఇంజన్ 9,000 rpm వద్ద 110.3 హార్స్పవర్ను (HP), అలాగే 7,000 rpm వద్ద 92 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని టార్క్ కర్వ్ (Torque Curve) లీనియర్గా ఉంటూ, ఆఫ్రోడింగ్ సమయంలో అద్భుతమైన పవర్ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ పవర్ఫుల్ ఇంజిన్కు స్మూత్ షిఫ్టింగ్ కోసం 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ జతచేశారు.
డుకాటీ డెసర్ట్ఎక్స్ V2 ఫీచర్ల వివరాలు:
సరికొత్త డుకాటి డెసర్ట్ఎక్స్ V2 మోటార్సైకిల్ కేవలం పవర్ఫుల్ ఇంజిన్తోనే కాకుండా, రైడర్ భద్రత, సౌకర్యం కోసం అధునాతన ఎలక్ట్రానిక్ ఫీచర్లతో వస్తోంది. ఇందులో రైడింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరిచే పలు కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి:
- డిస్ప్లే & క్రూయిజ్ కంట్రోల్: ప్రయాణ వివరాలను స్పష్టంగా చూపించేందుకు ఇందులో 5-అంగుళాల కలర్ TFT డిస్ప్లేను అమర్చారు. లాంగ్ రైడ్స్లో అలసట లేకుండా ప్రయాణించేందుకు క్రూయిజ్ కంట్రోల్ ఫీచర్ను అందించారు.
- రైడర్ అసిస్టెన్స్ ప్యాకేజీ: రైడర్ రక్షణ కోసం కార్నరింగ్ ABS (Anti-lock Braking System), అద్భుతమైన గ్రిప్ కోసం ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, అలాగే వీలీ కంట్రోల్, ఇంజిన్ బ్రేక్ కంట్రోల్ వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
- రైడింగ్ & పవర్ మోడ్స్: విభిన్న రోడ్లు, వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అడ్జస్ట్ చేసుకునేందుకు ఇందులో మల్టిపుల్ రైడింగ్ మోడ్లు, పవర్ మోడ్లను ఇచ్చారు.
- క్విక్షిఫ్టర్: గేర్లు మార్చడాన్ని మరింత సులభతరం చేస్తూ ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్యాకేజీకి అదనంగా బైడైరెక్షనల్ క్విక్షిఫ్టర్ను జోడించారు.