డ్రీమీ L40 అల్ట్రా AE వాక్యూమ్ క్లీనర్ రివ్యూ: పర్ఫెక్ట్ పార్టనర్ ఫర్ సోలో లివింగ్
రూ. 59,999 ధరతో మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న "డ్రీమీ L40 అల్ట్రా AE" అనేది క్లీనింగ్ ప్రక్రియను ఆటోమేట్ చేసే ఒక అత్యాధునిక రోబోట్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అండ్ మాప్ కాంబో.
Published : April 15, 2026 at 2:37 PM IST
By Mohammad Faisal
Dreame L40 Ultra AE Robot Vacuum Cleaner Review: ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో టెక్నాలజీ కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. ప్రజలు కూడా దీనికి అనుగుణంగా ముందుకు సాగుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇప్పటి బిజీ లైఫ్లో ఇంటి క్లీనింగ్ పనుల్లో కూడా టెక్నాలజీ సాయం కోరుతున్నారు. ఈ తరుణంలో డైసన్ బిగ్ బాల్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ను పరీక్షించిన తర్వాత, పెద్దగా శ్రమ అవసరం లేకుండానే లోతైన శుభ్రతను అందించే దాని శక్తిని నేను అనుభవించాను. అయితే నేనేం చేయకుండానే పనులన్నింటినీ సాంకేతికత తన ఆధీనంలోకి తీసుకుంటే బాగుండని నాకు అనిపించింది. సరిగ్గా అదే సమయంలో డ్రీమీ టెక్నాలజీ నన్ను సంప్రదించింది. తమ "డ్రీమీ L40 Ultra AE" మోడల్ను విడుదల చేయడానికి ముందుగా ఓసారి దీనిని పరిక్షించమని కోరింది. దీని ధర రూ. 59,999. అనేక ఫీచర్లతో కూడిన ఈ వాక్యూమ్ క్లీనర్, డ్రీమీ ఉత్పత్తి కేటలాగ్లో X40 అల్ట్రా తర్వాత రెండవ స్థానంలో నిలిచింది.
ఈ వాక్యూమ్ క్లీనర్ను నేను దాదాపు నెల రోజుల పాటు వినియోగించాను. ఇది క్లీనింగ్ సమయంలో నేను పెద్దగా ఏం పని చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఆటోమేటిక్గా ఫ్లోర్ మొత్తాన్నీ క్లీన్ చేస్తోంది. దీనిలో స్మార్ట్ కార్పెట్ క్లీనింగ్ టెక్నాలజీ కూడా ఉంది. ఇది అల్ట్రాసోనిక్ కార్పెట్ డిటెక్షన్, ఆటోమేటిక్ సక్షన్ బూస్ట్ అండ్ మాప్ లిఫ్టింగ్ను ఉపయోగించి, కార్పెట్లను రక్షిస్తూనే లోతుగా శుభ్రం చేస్తుంది.
ఈ "డ్రీమీ L40 అల్ట్రా AE" రోబోట్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అత్యంత విశిష్టమైన లక్షణాలలో ఒకటి అధిక చూషణ సామర్థ్యం. ఇది పరిశ్రమ ప్రమాణాలను అధిగమించి 19,000Pa చూషణ శక్తిని అందిస్తుంది. ఈ సామర్థ్యం నేలపై రోజువారీ దుమ్ము, చెత్తను తొలగించడానికి సరిపోతుంది. ఇది 'ట్రైకట్ బ్రష్ 3.0'తో కలిసి వస్తుంది. ఈ బ్రష్ నేలపై పడి ఉన్న పొడవాటి వెంట్రుకలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇందుకోసం దీనిలో ఒక అంతర్నిర్మిత హెయిర్-కటింగ్ బ్లేడ్ ఉంటుంది. ఇది వెంట్రుకలను సులభంగా కత్తిరించి సమర్థవంతంగా సేకరిస్తుంది. తద్వారా క్లీనింగ్ సమయంలో జుట్టు చిక్కులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ముఖ్యంగా పెంపుడు జంతువులు ఉన్న ఇంటికి ఇది మరింత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ బ్రష్ను మీరు కావాలనుకున్నప్పుడల్లా వాక్యూమ్ క్లీనర్లో డిఫాల్ట్గా ఉండే రబ్బరు బ్రష్కు బదులుగా మార్చుకోవచ్చు.
అయితే ఈ ట్రైకట్ బ్రష్ దుమ్మును తొలగించడంలో వెనుకబడినప్పటికీ, ఆ తర్వాత చేసే మాపింగ్ ఆ లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది. దీని మాప్ ప్యాడ్లు నేలను సమర్థవంతంగా శుభ్రపరచడానికి, మరకలను తొలగించడానికి రొటేట్ అవ్వడమే కాకుండా, సులభంగా చేరుకోలేని ప్రదేశాలను సైతం చేరుకోగలవు. పైన అందించిన చిత్రాన్ని గమనిస్తే, దాని మాప్ ప్యాడ్లు గుండ్రని ఫ్రేమ్ను దాటి బయటకు సాగటాన్ని చూడొచ్చు. ఇవి గోడల అంచులు వంటి సన్నని ప్రదేశాలను చేరుకుని చెత్త, మరకలను సమర్థవంతంగా శుభ్రపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది రిఫ్రిజిరేటర్ వంటి ఉపకరణాల అంచుల కిందకు కూడా కొద్దిగా చేరుకోగలదు, కానీ పూర్తిగా లోపలికి చేరుకోలేదు. అయితే తక్కువ ఎత్తు గల సోఫా, మంచం కిందకు పూర్తిగా ప్రవేశించి దాగి ఉన్న చెత్తను సమర్థవంతంగా శుభ్రపరచగలదు.
దీని మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది క్లీనింగ్ చేస్తున్న మార్గంలో ఏవైనా వస్తువులు ఉంటే గుర్తిస్తోంది. దీనిలో AI, IR, HD కెమెరాలు, 3D స్ట్రక్చర్డ్ లైట్, పాత్ఫైండర్ LDS నావిగేషన్ టెక్నాలజీ ఉంది. వీటి సహాయంతో ఇది వదులుగా ఉన్న బట్ట లేదా ఛార్జింగ్ బ్రిక్ నుంచి నేల వరకు వేలాడుతున్న ఫోన్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ వంటి వస్తువులను కూడా గుర్తిస్తుంది. నేను దీన్ని ఉపయోగించిన సమయంలో ఒక్కసారి కూడా గోడలను గానీ లేదా నా కాళ్లను గానీ అడ్డువచ్చినా సరే ఢీకొట్టలేదు. అయితే రెండు అంగుళాల కంటే తక్కువ ఎత్తు ఉన్న వస్తువుల విషయంలో కాస్త ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోంది.
ఈ రోబోట్ పరుపును సులభంగా గుర్తించి, దాని చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పటికీ, నా వీపుకు ఆసరా ఇచ్చే మరో పడక ఏర్పాటు (Back-Support Sleeping Arrangement) దాని నావిగేషన్ సిస్టమ్కు ఒక సవాలుగా మారింది. కొన్నిసార్లు అది దాని చుట్టూ తిరిగినా, మరికొన్నిసార్లు దానిని కార్పెట్గా పొరబడి, దానిపై నుంచే వెళ్లి, చివరకు బెడ్షీట్లో చిక్కుకుపోయింది.
అయితే యాప్లోని హోమ్-మ్యాప్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ను ఉపయోగించి, ఆ ప్రదేశంలో వర్చువల్ గోడలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఈ సమస్యకు సులభమైన పరిష్కారం లభించింది. మీరు మ్యాప్ను 2D లేదా 3Dలో చూడవచ్చు. గదులను కలపడం, విభజించడం వంటి ఇతర సర్దుబాట్లు చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ ప్రదేశాన్ని శుభ్రపరచడానికి ప్రాధాన్యతను కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు.
రోబోట్ నేలను శుభ్రం చేస్తున్నప్పుడు రియల్-టైమ్లో మ్యాపింగ్ను అప్డేట్ చేస్తుంది కాబట్టి, యాప్లోని మ్యాపింగ్ సిస్టమ్ దోషరహితంగా పనిచేస్తుంది. శుభ్రం చేసిన ప్రాంతాలను, అలాగే రోబోట్ ప్రయాణించిన మార్గాన్ని కూడా మీరు ట్రాక్ చేయవచ్చు. రోబోట్ శుభ్రపరిచే పనులను ఎప్పుడు, ఎలా చేయాలో ఎంచుకోవడంతో సహా, ఇందులో ఉన్న అనేక రకాల కస్టమైజేషన్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, రోబోట్ ముందుగా కార్పెట్లను శుభ్రం చేయాలా లేక వాటిని ఇప్పుడు శుభ్రం చేయాల్సిన అవసరం లేదులే అని వదిలేయాలా అనేది కూడా మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు.
పని పూర్తయిన తర్వాత, రోబోట్ చేరుకోలేని ప్రదేశాలను కూడా ఈ యాప్ మీకు చూపిస్తుంది. కాబట్టి, అవసరమైతే మీరు వాటిని చేతితో శుభ్రం చేసుకోవచ్చు లేదా ఆ నిర్దిష్ట ప్రదేశానికి అడ్డుగా ఉన్న (తాత్కాలిక) వస్తువును తీసివేసి, ప్రత్యేకంగా అదే ప్రదేశాన్ని శుభ్రం చేయడానికి మళ్లీ ఈ రోబోట్ను పంపించవచ్చు.
రోబోట్ను సెటప్ చేయాల్సిన మొదటి సెషన్ నుంచి, అన్ని ఫంక్షనాలిటీలను నిర్వహించడం వరకు, ఈ యాప్ వాడటానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది. స్క్రీన్పై కనిపించే సూచనలను అనుసరించడం సులభం, అలాగే అందుబాటులో ఉన్న అన్ని ఫీచర్లను ఉపయోగించడం కూడా సులభమే.
ఈ యాప్ ద్వారా మీరు మీ రోబోట్ కళ్లతో చూస్తూ, ఒక రిమోట్ కంట్రోల్ బొమ్మలా దానిని నియంత్రించవచ్చు. Wi-Fiకి కనెక్ట్ చేసిన ఇంటి భద్రతా కెమెరా లాగా, మీరు ఎక్కడి నుండైనా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కూడా దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. అయితే నా వద్ద పెంపుడు జంతువు లేనందున, ఇంట్లో పెంపుడు జంతువు ఉన్నప్పుడు ఈ రోబోట్ ఎలా పనిచేస్తుందనేది మాత్రం నేను పరీక్షించలేకపోయాను.
డ్రీమ్ L40 అల్ట్రా AEని ఇంకా ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టేది దాని ఛార్జింగ్ స్టేషన్. ఇది కొంచెం పొడుగ్గా, బరువుగా ఉన్నప్పటికీ దాని సరళమైన డిజైన్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది, ఇది ఇంటి లోపలి అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది మనం కల్పించుకోవాల్సిన పని లేకుండా రోబోట్ అనేక పనులను ఆటోమేటిక్గా చేసుకునేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది. తద్వారా రూమ్ క్లీనింగ్ పూర్తయిన తర్వాత, రోబోట్ దానంతట అదే దాని ఛార్జింగ్ స్టేషన్కు వెళ్లి రీఛార్జ్ చేసుకోగలుగుతుంది. ఇంకా ఈ స్టేషన్, రోబోట్ సేకరించిన దుమ్ము, చెత్తను దించడం, వేడి నీటితో మాప్లను శుభ్రపరచడం, వేడి గాలితో వాటిని ఆరబెట్టడం, మాపింగ్ కోసం రోబోట్ ట్యాంక్ను తిరిగి నింపడం, అలాగే క్లీనింగ్ సొల్యూషన్ నింపడం వంటివి కూడా చేస్తుంది.
ఇక మనం చేయాల్సిందల్లా ఈ మొత్తం వ్యవస్థను కనీసం వారానికి ఒకసారి అయినా, ముఖ్యంగా మురుగునీటి ట్యాంకును ఖాళీ చేసి, ఛార్జింగ్ స్టేషన్లో ఉన్న మంచి నీటి ట్యాంకును తిరిగి నింపడంపై శ్రద్ధ పెట్టడం; అలాగే, ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి స్టేషన్ లోపల ఉండే వ్యర్థాల సేకరణ సంచిని మార్చడం.
ఇక ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే, ఈ రోబో ఛార్జింగ్ స్పీడ్ ఇంకాస్త మెరుగ్గా ఉండి ఉంటే బాగుండేది. అయితే, నా ఇంట్లో శుభ్రం చేయాల్సిన ప్రాంతాన్ని (19 చదరపు మీటర్లు లేదా 200 చదరపు అడుగులకు పైగా) పూర్తిగా శుభ్రం చేయడానికి ఈ రోబో కేవలం 30 శాతం ఛార్జింగ్ను మాత్రమే వినియోగించుకుంది కాబట్టి, ఇది నాకు పెద్దగా ఇబ్బంది అనిపించలేదు. కానీ ఒకవేళ మీరు దీనితో 1,500 చదరపు అడుగుల వంటి విశాలమైన ప్రదేశాన్ని శుభ్రం చేయించాలనుకుంటే, అందుకు సరిపడా ఛార్జింగ్ కోసం క్లీనింగ్ మధ్యలోనే ఇది తన ఛార్జింగ్ స్టేషన్కు వెళ్లాల్సి రావచ్చు.
అయితే నాకు ఇక్కడ నాకు ఎదురైన సమస్య ఏంటంటే దీని ఛార్జింగ్ స్టేషన్ను పవర్కు కనెక్ట్ చేయడమే. పవర్ సాకెట్లు సాధారణంగా (నిర్దేశించినవి మినహా) ఫ్లోర్కు దగ్గరగా అమర్చుతారు. కానీ నేను అద్దెకు ఉంటున్న చోట ఉన్న రెండింటిలో ఒకటి 6 అడుగుల కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ఉంటే, మరొకటి వంటగదిలో ఉంది. ఛార్జింగ్ స్టేషన్తో పాటు చాలా పొడవైన కేబుల్ వచ్చినప్పటికీ, నేను దానిని నా వంటగదిలో మాత్రమే పెట్టగలిగాను. అయితే ఇండక్షన్ స్టవ్ ఉపయోగించాలనుకున్నప్పుడల్లా దానిని అన్ప్లగ్ చేయవలసి వచ్చింది.
ఇక్కడ నేను గమనించిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే, రోబోట్ తిరిగి రావాలంటే ఛార్జింగ్ స్టేషన్ను ప్లగ్ చేసి ఉంచాలి. అంటే, రోబోట్ క్లీనింగ్ సమయంలో విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడితే, ఇది తిరిగి తన స్టేషన్కు చేరుకోవడంలో సమస్యను ఎదుర్కొనవచ్చు. అయితే, విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించబడి, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ తిరిగి Wi-Fiకి కనెక్ట్ అయిన వెంటనే అది తన తిరుగు ప్రయాణాన్ని తిరిగి ప్రారంభిస్తుంది.
మొత్తానికి ఈ వాక్యూమ్ క్లీనర్ను ఉపయోగించినంత కాలం అక్కడక్కడా కొన్ని చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ, దీని పనితీరు ఆకట్టుకునే విధంగానే ఉంది. ఎంతగా అంటే, కంపెనీ ఈ రివ్యూ యూనిట్ను నా వద్ద నుంచి తిరిగి తీసుకున్న తర్వాత, ఇప్పుడు నా బడ్జెట్ను మించి ఖర్చుపెట్టి అయినా దీనిని కొనుగోలు చేయడంపై ఆలోచిస్తున్నాను.
|Feature
|Details
|Suction Power
|19,000 Pa using TurboForce motor with Vormax system
|Motor Design
|Internal rotor electromagnetic design with optimised tooth-to-slot ratio for reduced noise
|Main Brush
|TriCut Brush 3.0 (liftable rubber brush) with built-in hair-cutting blade
|Edge & Corner Cleaning
|MopExtend RoboSwing technology for tight spaces and low-profile furniture
|Navigation & Obstacle Avoidance
|3DAdapt Smart Navigation for detecting and avoiding furniture/objects
|Multifunctional PowerDock
|Automates emptying, water refilling, and mop drying
|Mop Cleaning
|Uses 75°C hot water with Self-Cleaning Washboard 2.0 functionality
|Carpet Detection
|Ultrasonic detection that automatically boosts suction and lifts mop pads
|Voice Control
|Alexa, Siri, and Google Home
డ్రీమీ L40 అల్ట్రా AE వాక్యూమ్ క్లీనర్ రివ్యూ: వెర్డిక్ట్:
డ్రీమీ "L40 అల్ట్రా AE" అనేది ఇంటి శుభ్రతను దాదాపు పూర్తిగా ఆటోమేట్ చేసే ఒక ప్రీమియం రోబోట్ వాక్యూమ్ అండ్ మాప్. దీని శక్తివంతమైన చూషణ, అధునాతన నావిగేషన్, మల్టీ ఫంక్షనల్ డాకింగ్ స్టేషన్ దీనిని మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న హ్యాండ్స్-ఫ్రీ క్లీనింగ్ సొల్యూషన్లలో ఒకటిగా నిలుపుతాయి. మూలలను శుభ్రపరచడం, చిన్న వస్తువులను గుర్తించడం వంటి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నప్పటికీ, మొత్తం మీద సానుకూలమైన ఎక్స్పీరియన్స్నే అందిస్తుంది. ఇది ఒక మీడియం నుంచి పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్న ఇళ్లకు బాగా సరిపోతుంది.
|Pros
|Cons
|Extremely powerful suction (19,000 Pa) for effective dust and crumb removal
|Struggles with corners due to the round design of robot vacuums
|TriCut Brush 3.0 with built-in hair-cutting blade—great for pet owners
|Struggles with very low objects (<2 inches) and sometimes misidentifies surfaces
|MopExtend RoboSwing reaches edges and under appliances
|Charging speed could have been faster for larger homes
|Smart 3DAdapt Navigation avoids obstacles and updates maps in real-time
|Needs manual intervention if power cuts occur mid-cleaning
|Multifunctional PowerDock automates charging, dust disposal, mop cleaning/drying, and water refilling
|Hot water mop cleaning (75°C) for hygienic maintenance
|Carpet detection lifts mop pads and boosts suction automatically
|Easy-to-use app with 2D/3D mapping, room prioritisation, and remote control
|Minimal weekly maintenance—wastewater tank once a week, dust bag every 3 months
Rating: 4.5/5