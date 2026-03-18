భారత్లో రెండు రోబోటిక్ వాక్యూమ్ క్లీనర్లు లాంఛ్- ధర, లభ్యత, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం!
డ్రీమీ టెక్నాలజీ భారతదేశంలో L40 అల్ట్రా AE, D20 అల్ట్రా ఆల్-ఇన్-వన్ రోబోటిక్ వాక్యూమ్లను విడుదల చేసింది.
Published : March 18, 2026 at 12:14 PM IST
Hyderabad: స్మార్ట్ హోమ్ ఆవిష్కరణలలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన డ్రీమీ టెక్నాలజీ భారతదేశంలో తన రోబోటిక్ వాక్యూమ్ పోర్ట్ఫోలియోకు "డ్రీమీ L40 అల్ట్రా AE", "డ్రీమీ D20 అల్ట్రా" అనే రెండు కొత్త ఉత్పత్తులను జోడించినట్లు ప్రకటించింది. ఆధునిక గృహాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ కొత్త ఉత్పత్తి శ్రేణి అధిక చూషణ సామర్థ్యాలు, స్మార్ట్ నావిగేషన్ వ్యవస్థలు, అడ్డంకులను తప్పించుకునే సాంకేతికతలను కలిగి ఉంది. ఫలితంగా మీ ఇంట్లోని ప్రతి మూలను అత్యంత సమర్థవంతంగా శుభ్రపరిచే అనుభవం లభిస్తుంది.
భారతీయ వినియోగదారులు స్మార్ట్ హోమ్ సొల్యూషన్లను ఎక్కువగా స్వీకరిస్తున్న తరుణంలో, డ్రీమీ సంస్థ మెరుగైన సౌకర్యం, సామర్థ్యం, వ్యక్తిగతీకరించిన క్లీనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందించే ఉత్పత్తులతో ఆవిష్కరణల సరిహద్దులను విస్తరిస్తూనే ఉంది. ఆటోమేటెడ్ మాపింగ్ సిస్టమ్లు, స్మార్ట్ కార్పెట్ డిటెక్షన్, సెల్ఫ్-క్లీనింగ్, నిర్వహణా సామర్థ్యాలతో కూడిన ఈ కొత్త ఉత్పత్తులు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా, చేతులు ఉపయోగించకుండానే క్లీన్ చేయడంలో సహాయపడతాయి.
ఈ పరికరాలు, రోజువారీ ఇంటి శుభ్రతను సులభతరం చేస్తూ వివిధ ఉపరితలాలపై అత్యుత్తమ పనితీరును నిర్ధారించడానికి కంపెనీకి చెందిన వోర్మాక్స్ సక్షన్ సిస్టమ్, ఇంటెలిజెంట్ మ్యాపింగ్ వంటి అధునాతన సాంకేతికతలను అనుసంధానిస్తాయి.
ధర, సేల్ వివరాలు: కంపెనీ భారత మార్కెట్లో "L40 అల్ట్రా AE" ధరను రూ. 59,999, "D20 అల్ట్రా"ను రూ. 39,999గా నిర్ణయించింది. ఈ రెండు రోబోటిక్ వాక్యూమ్ క్లీనర్లు మార్చి 18వ తేదీ నుంచి అమెజాన్ ఇండియా, ఎంపిక చేసిన క్రోమా స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
1. డ్రీమీ L40 అల్ట్రా AE ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
అధునాతన బ్రష్ సిస్టమ్: ఈ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అద్భుతమైన క్లీనింగ్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. దీనిలోని టర్బోఫోర్స్ మోటార్ అధునాతన బ్రష్ వ్యవస్థతో వస్తుంది. ఇది పరిశ్రమ ప్రమాణాలను అధిగమించి 19,000Pa చూషణ శక్తిని అందిస్తుంది. దీని అంతర్గత రోటర్ విద్యుదయస్కాంత డిజైన్ భ్రమణ వేగాన్ని పెంచుతుంది. ఇంకా అధిక ధ్వని నాణ్యత కోసం లో-ఫ్రీక్వెన్సీ నాయిస్ను తగ్గించడానికి టూత్-టు-స్లాట్ నిష్పత్తిని కూడా ఆప్టిమైజ్ చేశారు.
ట్రైకట్ బ్రష్ 3.0: వివిధ రకాల నేలలపై అనుకూలమైన శుభ్రతను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా పెంపుడు జంతువులు ఉన్న ఇళ్లకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. పైకి ఎత్తగలిగే రబ్బరు బ్రష్, గట్టి నేలలు, కార్పెట్ల నుంచి దుమ్ము, చెత్తను సమర్థవంతంగా తొలగిస్తుంది. వాక్యూమ్కు అడ్డుపడకుండా కార్పెట్లు, నేల సందులలోని పొడి చెత్తనూ సేకరిస్తుంది.
దీని ట్రైకట్ బ్రష్ 3.0 పొడవాటి, పెంపుడు జంతువుల వెంట్రుకలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. దీనిలో అంతర్నిర్మిత హెయిర్-కటింగ్ బ్లేడ్ ఉంటుంది. ఇది వెంట్రుకలను సులభంగా కత్తిరించి సమర్థవంతంగా సేకరిస్తుంది. తద్వారా క్లీనింగ్ సమయంలో జుట్టు చిక్కులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
లోతైన సందుల శుభ్రత: దీనిలో అంతర్నిర్మితంగా ఉన్న మాప్ ఎక్స్టెండ్ టెక్నాలజీ, దాని "రోబోట్ ఆర్మ్"ను సులభంగా సాగదీయడం ద్వారా ఇరుకైన, సన్నని ప్రదేశాలను చేరుకుంటుంది. ఇది మీ ఇంటి మూలలో ఇరుక్కున్న ఆహారం, మరకలను సున్నితంగా తొలగిస్తుంది.
దీని సరికొత్త మాప్ ఎక్స్టెండ్ రోబోస్వింగ్ టెక్నాలజీ అంచులు, క్రమరహిత మూలలపై పేరుకున్న మురికిని సులభంగా తొలగిస్తుంది. ఈ రోబోట్ వాక్యూమ్ ఇరుకైన ప్రదేశాలు, మూలల్లోకి వెళ్లి తక్కువ ఎత్తు గల సోఫా, మంచం కింద దాగి ఉన్న చెత్తను కూడా సమర్థవంతంగా శుభ్రపరుస్తుంది.
3Dఅడాప్ట్ స్మార్ట్ నావిగేషన్ & అడ్డంకులను తప్పించుకోవడం: స్మూత్, కొలిజన్-ఫ్రీ క్లీనింగ్ కోసం ఇది ఫర్నిచర్, గృహ వస్తువులను తెలివిగా గుర్తించి వాటి చుట్టూ నావిగేట్ చేస్తుంది.
హ్యాండ్స్-ఫ్రీ మెయింటెనెన్స్తో కూడిన మల్టీఫంక్షనల్ పవర్డాక్: మెరుగైన పరిశుభ్రత కోసం ఆటో-ఎంప్టీయింగ్, వాటర్ రీఫిల్లింగ్, మాప్ డ్రైయింగ్, 75°C వేడి నీటితో ఆటో మాప్ క్లీనింగ్ వంటి ఫీచర్లతో పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్ క్లీనింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
సెల్ఫ్-క్లీనింగ్ వాష్బోర్డ్ 2.0: అవశేషాలు పేరుకుపోవడాన్ని తగ్గించడానికి, నిర్వహణను సులభతరం చేయడానికి డాక్ సిస్టమ్ను ఆటోమేటిక్గా శుభ్రపరుస్తుంది.
స్మార్ట్ కార్పెట్ క్లీనింగ్ టెక్నాలజీ: ఇది అల్ట్రాసోనిక్ కార్పెట్ డిటెక్షన్, ఆటోమేటిక్ సక్షన్ బూస్ట్ అండ్ మాప్ లిఫ్టింగ్ను ఉపయోగించి, కార్పెట్లను రక్షిస్తూనే లోతైన శుభ్రతను అందిస్తుంది.
2. డ్రీమీ D20 అల్ట్రా ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
స్మార్ట్ కార్పెట్ డిటెక్షన్: ఇది గట్టి నేలలు, తివాచీలపై సమర్థవంతమైన శుభ్రతను అందిస్తుంది. తివాచీలు తడవకుండా ఉండేందుకు, ఇది ఆటోమేటిక్గా చోషణ శక్తిని పెంచుతూ, మాప్స్ను పైకి లేపుతుంది. 13,000Pa చూషణ శక్తితో ఇది చెత్తాచెదారం, మొండి మరలు, మలినాలను సైతం సులభంగా తొలగిస్తూ, మీ ఇంటిని పరిశుభ్రంగా ఉంచుతుంది.
డ్యూయోస్క్రబ్ సిస్టమ్తో కూడిన 2-ఇన్-1 వాక్యూమ్ & మాప్: ఇది ఒకే పరికరంలో వాక్యూమింగ్, మాపింగ్ను అందిస్తుంది. దీని డ్యూయోస్క్రబ్ మాపింగ్ సిస్టమ్లో రెండు హై-స్పీడ్ రోటరీ మాప్లు ఉంటాయి. ఈ రెండు హై-స్పీడ్ రోటరీ మాప్లను ఉపయోగించి, నేలమీది మరకలను గట్టిగా రుద్ది సమర్థవంతంగా తొలగిస్తుంది.
రోబోస్వింగ్ ఎడ్జ్ క్లీనింగ్: బేస్బోర్డుల వంటి కష్టమైన ప్రదేశాలకు చేరుకోవడం ద్వారా అంచులు, మూలలను శుభ్రపరచడాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
100 డేస్ హ్యాండ్స్-ఫ్రీ డస్ట్ కలెక్షన్: ఇకపై డస్ట్ ట్యాంకులను తరచుగా ఖాళీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు! దీని డ్యూయల్బూస్ట్ 2.0 టెక్నాలజీ సహాయంతో మీరు 100 రోజుల వరకు ఖాళీ చేయని 3.2L వరకు డస్ట్ బ్యాగ్లను సైతం ఇది పూర్తిగా శుభ్రం చేస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
స్మార్ట్ కార్పెట్ క్లీనింగ్: ఈ వాక్యూమ్లో అల్ట్రాసోనిక్ కార్పెట్ సెన్సింగ్ ఫీచర్ ఉంది. ఇది కార్పెట్లపై ఆటోమేటిక్గా సక్షన్ను పెంచి, లోతుగా శుభ్రపరచడానికి అందులో ఇరుక్కుపోయిన మురికిని తొలగిస్తుంది. అంతేకాకుండా, దీని మాప్లు తక్కువ మందమున్న కార్పెట్లపై 10.5mm వరకు పైకి లేస్తాయి, వాటిని పొడిగా ఉంచుతూ శుభ్రపరిచే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతాయి.
5200mAh బ్యాటరీ: ఇందులో 5200mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది 30% వేగంగా ఛార్జ్ అవుతూ, సుదీర్ఘమైన నిరంతరాయమైన శుభ్రపరిచే అనుభవం కోసం 250 నిమిషాల వరకు పని సమయాన్ని అందిస్తుంది.
3Dఅడాప్ట్ అవరోధ నివారణతో పాత్ ఫైండర్ స్మార్ట్ నావిగేషన్: ఇంటిని తెలివిగా మాప్ చేస్తుంది, సమర్థవంతమైన శుభ్రపరిచే మార్గాలను రూపొందిస్తుంది. ఫర్నిచర్, అవరోధాల చుట్టూ సాఫీగా సంచరిస్తుంది.
అమ్మకం తర్వాత సేవలు, వారంటీ: ఈ రెండు "డ్రీమీ D20 అల్ట్రా", "L40 అల్ట్రా AE" మోడళ్లపై 1 సంవత్సరం వారంటీతో పాటు, విక్రయానంతర సేవల కోసం ఒక హెల్ప్లైన్ (సోమ-శని ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు; ఆదివారం ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు) కూడా అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా 160కి పైగా నగరాల్లో వీరు పికప్ & డ్రాప్, ఆన్-సైట్ ఇన్స్టాలేషన్ సేవలను కూడా అందిస్తున్నారు.