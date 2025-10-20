ETV Bharat / technology

ఈ దివాళీకి మీ ప్రియమైన వారికి ఏం గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు?- ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​లు చూడండి- ఆఫర్​లో రూ.10ల లోపే!

దివాళీ స్మార్ట్​ఫోన్ ఆఫర్లు: మార్కెట్​లో బెస్ట్ డీల్స్ ఇవే!

This phone has a 6000mAh battery.
This phone has a 6000mAh battery. (Photo Credit- Oppo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 20, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: మీరు ఈ దీపావళికి బంధువు లేదా స్నేహితుడికి ఏ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ మీకోసమే. మార్కెట్​లో స్మార్ట్​ఫోన్​లపై మంచి ఆఫర్లు నడుస్తున్నాయి. మీ బడ్జెట్ రూ.10వేల లోపు అయితే స్మార్ట్​ఫోన్​లను బహుమతిగా ఇవ్వొచ్చు. మీకు ఈ ఐడియా నచ్చితే ఈ స్టోరీపై ఓ లుక్కేయండి. ఇందులో దివాళీ ఆఫర్లతో రూ. 10వేల కంటే తక్కువ ధరకే లభించే స్మార్ట్​ఫోన్​ల వివరాలను అందించాం.

1. Redmi 14C 5G: ఈ రెడ్​మీ ఫోన్ MRP రూ. 12,999. కానీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో జరుగుతున్న ఈ దీపావళి సేల్ సమయంలో మీరు దీన్ని కేవలం రూ. 8,999కే కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఈ ధరలో మీకు 4GB RAM, 64GB స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. మీరు ఈ ఫోన్‌ను రూ. 1,500 చొప్పున 6 నెలల నో-కాస్ట్ EMIతో కూడా కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.88-అంగుళాల HD+ స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. దీనికి 50MP వెనుక కెమెరా, 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇది స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 Gen 2 5G చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 5160mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది.

This phone has a 6.88 inch HD Plus screen.
This phone has a 6.88 inch HD Plus screen. (Photo Credit- Redmi)

2. iQOO Z10 Lite 5G: ఈ ఫోన్ MRP రూ. 13,999. కానీ మీరు దీన్ని అమెజాన్‌లో రూ. 9,998కే కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఈ ఫోన్ 4GB RAM, 128GB స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. అదనంగా మీరు HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్‌తో ఈ ఫోన్‌ను రూ. 8,998కి కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5G చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది టైటానియం బ్లూ, సైబర్ గ్రీన్ రంగులలో లభిస్తుంది. ఇది 6000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది.

Mediatek Dimensity 6300 5G chipset has been given in this phone.
Mediatek Dimensity 6300 5G chipset has been given in this phone. (Photo Credit- iQOO)

3. Oppo K13x: ఈ జాబితాలో ఒప్పో నుంచి వచ్చిన స్మార్ట్‌ఫోన్ కూడా ఉంది. ఈ ఫోన్ MRP రూ. 15,999, కానీ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఫ్లిప్​కార్ట్ సేల్‌లో రూ. 11,999లకే అమ్ముడవుతోంది. ఈ ధరతో పాటు మీరు Flipkart Axis, Flipkart SBI కార్డులతో అదనంగా రూ. 2,488 తగ్గింపు పొందవచ్చు. అదనంగా మీరు ICICI బ్యాంక్, Axis బ్యాంక్, SBI బ్యాంక్, HDFC బ్యాంక్, కోటక్ బ్యాంక్, BHIM UPI, Google Pay, Paytm వంటి వివిధ పద్ధతుల ద్వారా చెల్లించడం ద్వారా రూ. 2,000 తగ్గింపు పొందవచ్చు. ఈ విధంగా మీరు ఈ ఫోన్‌ను రూ. 9,749 కంటే తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయొచ్చు.

Google Gemini support is also available in Oppo K13x.
Google Gemini support is also available in Oppo K13x. (Photo Credit- Oppo)

ఈ ఫోన్​ ఈ శ్రేణిలో మంచి ఎంపిక. దీనిలో 6.67-అంగుళాల HD+ LCD స్క్రీన్, డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్, 50MP + 2MP కెమెరా సెటప్, 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా, పెద్ద 6000mAh బ్యాటరీ, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉన్నాయి. అదనంగా ఫోన్ 360-డిగ్రీల ఆర్మర్ బాడీ, IP65 రేటింగ్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, AI ఎరేజర్, AI బ్లర్, Google జెమినికి మద్దతును కలిగి ఉంది.

TAGGED:

DIWALI OFFER MOBILE 2025
DIWALI 2025 GIFT IDEAS
DIWALI 2025 5G SMARTPHONES
MOBILE DEALS FLIPKART DIWALI SALE
MOBILE OFFER DIWALI SALE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.