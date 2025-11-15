సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసిన "Vine" మళ్లీ వచ్చేస్తోంది- మీ పాత వీడియోలను కూడా తెస్తోంది!

Bihar Election Results 2025

Choose ETV Bharat

Hyderabad: ఒకప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసి పడేసిన సూపర్ షార్ట్ వీడియో యాప్ "Vine" మళ్లీ వస్తోంది. ఇది కేవలం 6 సెకన్ల నిడివి గల వీడియోలను అందించినప్పటికీ వినియోగదారులకు తమ సృజనాత్మకతను ఎలా ప్రదర్శించాలో నేర్పించిన వేదిక. అంటే రీల్స్, షార్ట్స్, టిక్‌టాక్ వంటి ప్రస్తుత సోషల్ మీడియా బూమ్‌ను ఈ యాప్ కొన్నేళ్ల క్రితమే పరిచయం చేసింది. అయితే 2013లో విడుదలైన ఈ యాప్ కొద్ది కాలంలోనే​ 2016లో తన కార్యకలాపాలకు స్వస్తి పలికింది.

ఇప్పుడు మళ్లీ ఈ యాప్​ను తీసుకొచ్చేందుకు ట్విటర్ (ప్రస్తుతం X) మాజీ CEO జాక్ డోర్సే సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ వైన్​ను పునరుద్ధరించడానికి ఒక ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రారంభించారు. అయితే ఈసారి దీన్ని "diVine" పేరుతో తీసుకువస్తున్నారు. ఇది "Vine" యాప్ కొత్త వెర్షన్​గా ఉంటుంది. అంటే ఈ యాప్ మునుపటి మాదిరిగానే పనిచేస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు దీని శైలి కొత్తగా ఉంటుంది. ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ తిరిగి రావడమే కాకుండా యాప్ షట్‌డౌన్‌కు ముందు సృష్టించిన పాత బ్యాకప్ నుంచి 1 లక్షకు పైగా ఆర్కైవ్డ్ వీడియోలను కూడా తిరిగి తీసుకువస్తోంది. ఆ వివరాలు మీకోసం!

అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే?: ఈ "diVine" కేవలం పునఃప్రారంభం మాత్రమే కాదు, "Vine" కోల్పోయిన ప్రపంచాన్ని తిరిగి తీసుకురావడానికి చేసిన ప్రయత్నం. ఈ బృందం పాత బ్యాకప్‌ల నుంచి ఒక లక్షకు పైగా "Vine" వీడియోలను తిరిగి పొందింది. యాప్ షట్ డౌన్ కావడానికి ముందు ఆర్కైవ్ బృందం సేవ్ చేసిన వీడియోలు ఇవి.

The app will bring back old videos and allow creators to create new ones.
The app will bring back old videos and allow creators to create new ones. (Image Credits: divine)

సగటు వినియోగదారుడు ఈ 40-50GB బైనరీ ఫైల్‌లను ఓపెన్ చేసే అవకాశం ఎన్నటికీ ఉండేది కాదు, కానీ ఇవాన్ హెన్షా-ప్లాత్ (అకా రాబుల్) వాటిని మళ్లీ వీక్షించగలిగేలా చేశారు. అంటే అప్పట్లో వీడియోలను సృష్టించిన వారు ఇప్పుడు మళ్లీ వాటిని చూడొచ్చన్నమాట. ఈ పాత వీడియోల ద్వారా అనేక జ్ఞాపకాలను తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

ఎవరీ ఇవాన్ హెన్షా-ప్లాత్?: ఇవాన్ హెన్షా-ప్లాత్ ట్విటర్ ప్రారంభ ఉద్యోగులలో ఒకరు. సాంకేతిక ప్రపంచంలో ఆయనను "రాబుల్" అని పిలుస్తారు. ఇవాన్​కు టెక్నాలజీ, ఇంటర్నెట్‌పై పనిచేసిన విస్తృత అనుభవం ఉంది. ఆయన ఓపెన్-సోర్స్ ప్రాజెక్టులను విశ్వసిస్తాడు. ఇక ఈ ప్రస్తుత "diVine" యాప్ వ్యవస్థాపకుడు-డెవలపర్ ఆయనే. మాజీ "Vine" సృష్టికర్తల కోసం ప్రొఫైల్ పునర్నిర్మాణాన్ని కూడా చేశారు. తద్వారా తమ పాత "Vine" ఖాతాలను తిరిగి పొందేందుకు, కోరుకుంటే కొత్త వీడియోలను అప్‌లోడ్ చేయడానికి వీలు కల్పించారు.

"Vine" యాప్ చరిత్ర: ఈ "Vine" యాప్‌ను 2012లో డోమ్ హాఫ్‌మన్, రస్ యూసుపోవ్, కాలిన్ క్రోల్ రూపొందించారు. ఈ మొబైల్ యాప్ ఆటోమేటిక్​గా లూప్ అయ్యే 6 సెకన్ల చిన్న వీడియోలను షూట్ చేయడానికి, అప్‌లోడ్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది. 2012 అక్టోబర్‌లో ట్విటర్ దీన్ని కొనుగోలు చేసింది. అయితే ఆ సమయంలో సాధారణ వినియోగదారులకు దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురాలేదు.

జనవరి 2013లో ట్విటర్ మాజీ CEO జాక్ డోర్సే iOS పరికరాల కోసం ఈ యాప్‌ను ప్రారంభించారు. వెంటనే ఇది భారీ ప్రజాదరణతో దూసుకుపోయి నెట్టింట సంచలనం సృష్టించింది. ఆ తర్వాత అదే ఏడాది జూన్​లో దీన్ని ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులకు కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.

అయితే 2015-16 నాటికి YouTube, Instagram, Facebook షార్ట్ వీడియో క్రియేటర్ల కోసం మానిటైజేషన్ ఆప్షన్​లను ప్రారంభించడంతో "Vine" వృద్ధి అకస్మాత్తుగా నిలిచిపోయింది. ఈ యాప్‌ను సరైన దిశలో నడిపించడంలో విఫలమైన ట్విటర్ అక్టోబర్ 2016లో షట్ డౌన్ చేసేసింది. జనవరి 2017లో అధికారికంగా నిలిపివేసింది. ఆ తర్వాత ఇది "Vine Camera" అనే ప్రాథమిక రికార్డింగ్ యాప్‌గా రూపాంతరం చెందింది. ఇప్పుడు జాక్ డోర్సే ఈ యాప్‌ను తిరిగి ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు.

"diVine" అందుబాటులోకి ఎప్పుడు?: ఈ యాప్​ను అందరికీ అందుబాటులో తెచ్చేందుకు ముందుగా కొంతమంది iOS బీటా టెస్ట్ వినియోగదారులకు పరీక్షించే అవకాశం అందించారు. డెవలపర్లు దీన్ని Apple App Store, Google Play Storeలలో జాబితా చేసేందుకు ఆమోదం కోసం వేచి ఉన్నారు.

