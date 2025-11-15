సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసిన "Vine" మళ్లీ వచ్చేస్తోంది- మీ పాత వీడియోలను కూడా తెస్తోంది!
పాత షార్ట్ వీడియో యాప్ "Vine" యాప్ మళ్లీ వస్తోంది- అయితే ఆ పేరుతో కాదు!
Published : November 15, 2025 at 11:46 AM IST
Hyderabad: ఒకప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసి పడేసిన సూపర్ షార్ట్ వీడియో యాప్ "Vine" మళ్లీ వస్తోంది. ఇది కేవలం 6 సెకన్ల నిడివి గల వీడియోలను అందించినప్పటికీ వినియోగదారులకు తమ సృజనాత్మకతను ఎలా ప్రదర్శించాలో నేర్పించిన వేదిక. అంటే రీల్స్, షార్ట్స్, టిక్టాక్ వంటి ప్రస్తుత సోషల్ మీడియా బూమ్ను ఈ యాప్ కొన్నేళ్ల క్రితమే పరిచయం చేసింది. అయితే 2013లో విడుదలైన ఈ యాప్ కొద్ది కాలంలోనే 2016లో తన కార్యకలాపాలకు స్వస్తి పలికింది.
ఇప్పుడు మళ్లీ ఈ యాప్ను తీసుకొచ్చేందుకు ట్విటర్ (ప్రస్తుతం X) మాజీ CEO జాక్ డోర్సే సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ వైన్ను పునరుద్ధరించడానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభించారు. అయితే ఈసారి దీన్ని "diVine" పేరుతో తీసుకువస్తున్నారు. ఇది "Vine" యాప్ కొత్త వెర్షన్గా ఉంటుంది. అంటే ఈ యాప్ మునుపటి మాదిరిగానే పనిచేస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు దీని శైలి కొత్తగా ఉంటుంది. ఈ ప్లాట్ఫామ్ తిరిగి రావడమే కాకుండా యాప్ షట్డౌన్కు ముందు సృష్టించిన పాత బ్యాకప్ నుంచి 1 లక్షకు పైగా ఆర్కైవ్డ్ వీడియోలను కూడా తిరిగి తీసుకువస్తోంది. ఆ వివరాలు మీకోసం!
అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే?: ఈ "diVine" కేవలం పునఃప్రారంభం మాత్రమే కాదు, "Vine" కోల్పోయిన ప్రపంచాన్ని తిరిగి తీసుకురావడానికి చేసిన ప్రయత్నం. ఈ బృందం పాత బ్యాకప్ల నుంచి ఒక లక్షకు పైగా "Vine" వీడియోలను తిరిగి పొందింది. యాప్ షట్ డౌన్ కావడానికి ముందు ఆర్కైవ్ బృందం సేవ్ చేసిన వీడియోలు ఇవి.
సగటు వినియోగదారుడు ఈ 40-50GB బైనరీ ఫైల్లను ఓపెన్ చేసే అవకాశం ఎన్నటికీ ఉండేది కాదు, కానీ ఇవాన్ హెన్షా-ప్లాత్ (అకా రాబుల్) వాటిని మళ్లీ వీక్షించగలిగేలా చేశారు. అంటే అప్పట్లో వీడియోలను సృష్టించిన వారు ఇప్పుడు మళ్లీ వాటిని చూడొచ్చన్నమాట. ఈ పాత వీడియోల ద్వారా అనేక జ్ఞాపకాలను తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎవరీ ఇవాన్ హెన్షా-ప్లాత్?: ఇవాన్ హెన్షా-ప్లాత్ ట్విటర్ ప్రారంభ ఉద్యోగులలో ఒకరు. సాంకేతిక ప్రపంచంలో ఆయనను "రాబుల్" అని పిలుస్తారు. ఇవాన్కు టెక్నాలజీ, ఇంటర్నెట్పై పనిచేసిన విస్తృత అనుభవం ఉంది. ఆయన ఓపెన్-సోర్స్ ప్రాజెక్టులను విశ్వసిస్తాడు. ఇక ఈ ప్రస్తుత "diVine" యాప్ వ్యవస్థాపకుడు-డెవలపర్ ఆయనే. మాజీ "Vine" సృష్టికర్తల కోసం ప్రొఫైల్ పునర్నిర్మాణాన్ని కూడా చేశారు. తద్వారా తమ పాత "Vine" ఖాతాలను తిరిగి పొందేందుకు, కోరుకుంటే కొత్త వీడియోలను అప్లోడ్ చేయడానికి వీలు కల్పించారు.
"Vine" యాప్ చరిత్ర: ఈ "Vine" యాప్ను 2012లో డోమ్ హాఫ్మన్, రస్ యూసుపోవ్, కాలిన్ క్రోల్ రూపొందించారు. ఈ మొబైల్ యాప్ ఆటోమేటిక్గా లూప్ అయ్యే 6 సెకన్ల చిన్న వీడియోలను షూట్ చేయడానికి, అప్లోడ్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది. 2012 అక్టోబర్లో ట్విటర్ దీన్ని కొనుగోలు చేసింది. అయితే ఆ సమయంలో సాధారణ వినియోగదారులకు దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురాలేదు.
జనవరి 2013లో ట్విటర్ మాజీ CEO జాక్ డోర్సే iOS పరికరాల కోసం ఈ యాప్ను ప్రారంభించారు. వెంటనే ఇది భారీ ప్రజాదరణతో దూసుకుపోయి నెట్టింట సంచలనం సృష్టించింది. ఆ తర్వాత అదే ఏడాది జూన్లో దీన్ని ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులకు కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.
అయితే 2015-16 నాటికి YouTube, Instagram, Facebook షార్ట్ వీడియో క్రియేటర్ల కోసం మానిటైజేషన్ ఆప్షన్లను ప్రారంభించడంతో "Vine" వృద్ధి అకస్మాత్తుగా నిలిచిపోయింది. ఈ యాప్ను సరైన దిశలో నడిపించడంలో విఫలమైన ట్విటర్ అక్టోబర్ 2016లో షట్ డౌన్ చేసేసింది. జనవరి 2017లో అధికారికంగా నిలిపివేసింది. ఆ తర్వాత ఇది "Vine Camera" అనే ప్రాథమిక రికార్డింగ్ యాప్గా రూపాంతరం చెందింది. ఇప్పుడు జాక్ డోర్సే ఈ యాప్ను తిరిగి ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు.
"diVine" అందుబాటులోకి ఎప్పుడు?: ఈ యాప్ను అందరికీ అందుబాటులో తెచ్చేందుకు ముందుగా కొంతమంది iOS బీటా టెస్ట్ వినియోగదారులకు పరీక్షించే అవకాశం అందించారు. డెవలపర్లు దీన్ని Apple App Store, Google Play Storeలలో జాబితా చేసేందుకు ఆమోదం కోసం వేచి ఉన్నారు.