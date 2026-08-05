చంద్రుడిని ఢీకొట్టిన స్పేస్ఎక్స్ రాకెట్ శకలం: టెలిస్కోపులకూ దొరకని విజువల్స్!
స్పేస్ఎక్స్ రాకెట్ శకలం చంద్రుడిని ఢీకొట్టి ఒక కొత్త క్రేటర్ (గొయ్యి)ని ఏర్పరిచింది. అయితే ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు అధునాతన టెలిస్కోపులకు సైతం చిక్కకపోవడం గమనార్హం.
Published : August 5, 2026 at 4:10 PM IST
Hyderabad: స్పేస్ఎక్స్ సంస్థకు చెందిన ఒక పాత రాకెట్ పైభాగం (అప్పర్ స్టేజ్) ఈరోజు ప్రమాదవశాత్తూ చంద్రుడిని ఢీకొట్టింది. భారతీయ కాలమానం ప్రకారం ఈరోజు మధ్యాహ్నం సుమారు 12:05 గంటలకు (0635 GMT) ఈ ఘటన జరిగినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.
తీవ్ర వేగంతో ఢీకొన్న రాకెట్: ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ శకలం గంటకు దాదాపు 8,700 కిలోమీటర్ల వేగంతో (ధ్వని వేగం కంటే ఏడు రెట్లు ఎక్కువ) చంద్రుడి వెలుతురు ఉన్న పశ్చిమ భాగంలోని 'ఐన్స్టీన్ క్రేటర్' సమీపంలో దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటన వల్ల భూమికి ఎలాంటి ప్రమాదం లేనప్పటికీ, చంద్రుడి ఉపరితలంపై పెద్ద ఎత్తున ధూళి, శిధిలాలు ఎగిసిపడతాయని, అక్కడ ఒక కొత్త క్రేటర్ (గొయ్యి) ఏర్పడుతుందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేశారు. దీంతో ఈ దృశ్యాలను వీక్షించేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న శాస్త్రవేత్తలతో పాటు ఖగోళ ప్రియులు కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. అయితే, అధునాతన టెలిస్కోపులను ఉపయోగించిన వీక్షకులకు కూడా ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు కనిపించకపోవడం గమనార్హం.
Falcon 9 moon crash update 3: while it’s almost certain that SpaceX booster has already collided with the Moon, there is no official or verified confirmation on it yet.— Durgesh Kaushik (@durgesh_kaushik) August 5, 2026
There are no videos or pictures yet, as no one has been able to see it from the Earth.
The rumours about… pic.twitter.com/rCsNxJEiGG
కనిపించకపోవడానికి కారణం ఇదే కావచ్చు: ఢీకొట్టే సమయాన్ని బట్టి తూర్పు అమెరికా, తూర్పు కెనడా, దక్షిణ అమెరికాలోని చాలా ప్రాంతాల్లో ఉన్న వీక్షకులకు దీనిని చూసేందుకు ఉత్తమ అవకాశాలు ఉన్నట్లు భావించారు. అయినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు ఎవరూ ఆ ధూళి కణాలను గుర్తించలేకపోయారు. రాకెట్ శకలం ఢీకొట్టిన ప్రాంతం చంద్రుడి అంచు భాగానికి (visible edge) అత్యంత సమీపంలో ఉండటమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం కావచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.