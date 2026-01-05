విమానాల్లో ఇకపై పవర్ బ్యాంక్ ఛార్జింగ్ నిషేధం- DGCA కీలక ఆదేశాలు
Published : January 5, 2026 at 11:27 AM IST
Hyderabad: ఇటీవల జరుగుతున్న ప్రమాదాల దృష్ట్యా కేంద్ర విమానయాన శాఖ కఠిన నిబంధనలు అమలు చేసింది. ఇకపై విమాన ప్రయాణంలో పవర్ బ్యాంకుల వాడకాన్ని పూర్తిగా నిషేధించింది. దీంతోపాటు లిథియం బ్యాటరీలతో నడిచే పరికరాలను క్యారీ చేయడంపై నిబంధనల్ని మరింత కఠినతరం చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పవర్ బ్యాంక్లు, లిథియం బ్యాటరీలకు సంబంధించిన పరికరాలు వేడెక్కి ఆపై పేలిపోతున్న అనేక సంఘటనల దృష్ట్యా, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) ఈ చర్య తీసుకుంది. ఇటీవలే అక్టోబర్లో దిల్లీ విమానాశ్రయంలో ఇండిగో విమానంలో ఒక ప్రయాణీకుడి పవర్ బ్యాంక్ మంటల్లో చిక్కుకుంది. ఈ సంఘటనలో ఎవరూ గాయపడనప్పటికీ, DGCA దీనిని తీవ్రంగా పరిగణించింది.
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం:
- విమానంలో ప్రయాణించేటప్పుడు సీటు వద్ద ఉన్న పవర్ సాకెట్కు పవర్ బ్యాంక్ను కనెక్ట్ చేయకూడదు.
- పవర్ బ్యాంక్లను హ్యాండ్ లగేజీలో మాత్రమే తీసుకెళ్లవచ్చు. వాటిని ఓవర్హెడ్ బిన్లో లేదా చెక్-ఇన్ బ్యాగేజీలో ఉంచడం నిషేధం. అంటే వీటిని ప్రత్యేక లగేజీలో కాకుండా మనమే క్యారీ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- 100 వాట్ల కంటే తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న పవర్ బ్యాంక్లను మాత్రమే తీసుకెళ్లవచ్చు. దీనర్థం 27,000mAh కంటే పెద్ద పవర్ బ్యాంక్లను తీసుకెళ్లకూడదు.
- ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ పరికరం వేడి, పొగ లేదా వింత వాసనను విడుదల చేస్తే, క్యాబిన్ సిబ్బందికి వెంటనే సమాచారం ఇవ్వాలి.
లిథియం బ్యాటరీలతో సమస్య ఏంటి?:
- ఇవి మంటల్లో చిక్కుకుంటే త్వరగా వ్యాపిస్తాయి. పరికరం బాంబులా పేలిపోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో పవర్ బ్యాంక్ ఓవర్ హెడ్ బిన్ లేదా లగేజీలో ఉంటే దానిని త్వరగా గుర్తించడం కష్టమవుతుంది.
- లిథియం బ్యాటరీ ఓవర్ ఛార్జింగ్, పాత బ్యాటరీలు, తయారీ సరిగా లేకపోవడం లేదా పరికరం పడిపోవడం వల్ల మంటలు చెలరేగవచ్చు.
- లిథియం బ్యాటరీల మంటలు చాలా ప్రమాదకరమైనవి. ఈ మంటలను ఆర్పడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే అవి సాధారణ మంటలలా కాకుండా, అంతర్గత రసాయన ప్రతిచర్యల ద్వారా మండుతాయి. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు విష వాయువులు విడుదల అవ్వడం, త్వరగా వ్యాప్తి చెందడం, మళ్లీ మళ్లీ మంటలు అంటుకోవడం వంటివి జరుగుతాయి.
- ఆక్సిజన్ లేకపోయినా వాటంతట అవే మండిపోతాయి. ఒకవేళ మనం ఈ మంటలను ఆర్పేందుకు నీటిని వినియోగిస్తే హైడ్రోజన్ వాయువు విడుదలై మంట మరింత తీవ్రమవుతుంది. అందుకే ప్రత్యేక ఏజెంట్లు, చాలా నీటి అవసరం ఏర్పడుతుంది.
- DGCA ప్రకారం, ఇది గుర్తింపును ఆలస్యం చేస్తుంది. మంటలను ఆర్పడంలో ఈ ఆలస్యం మొత్తం విమానాన్ని ప్రమాదంలో పడేస్తుంది.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:
- విమానంలో సిఫార్సు చేసిన సామర్థ్యం కంటే పెద్ద పవర్ బ్యాంక్ను తీసుకెళ్లడం మానుకోండి.
- పవర్ బ్యాంక్ కొద్దిగా ఉబ్బి ఉంటే దాన్ని ఉపయోగించవద్దు. విమాన ప్రయాణాలలో వాటిని తీసుకెళ్లకపోవడమే మంచిది.
- పవర్ బ్యాంక్ ఓవర్ హీట్ ప్రొటెక్షన్, ఆటో కట్-ఆఫ్ వంటి భద్రతా ఫీచర్లను కలిగి ఉందని నిర్ధారించుకోండి.
- పవర్ బ్యాంక్ వాడకం సమయంలో వేడెక్కుతుంటే, దానిని ఉపయోగించవద్దు, దానిని మీతో తీసుకెళ్లవద్దు.
- ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు పవర్ బ్యాంక్ను పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయకుండా జాగ్రత్త వహించండి.
- చౌకైన లేదా నాసిరకం పవర్ బ్యాంక్లను కొనడం మానుకోండి. ఎప్పుడూ బ్రాండెడ్, అధిక నాణ్యత గల పవర్ బ్యాంక్లను ఉపయోగించడమే మంచిది.