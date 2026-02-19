దిల్లీలో 1,100 నకిలీ నథింగ్ ఉత్పత్తులు సీజ్- మీ CMF పరికరం నకిలీదా?- గుర్తించండిలా!

ETV Bharat / technology

భారతదేశంలో నకిలీ నథింగ్, CMF ఉత్పత్తులు పెరుగుతున్నాయని కంపెనీ హెచ్చరించింది. దిల్లీ పోలీసులు 1,100కి పైగా నకిలీ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారని పేర్కొంటూ వినియోగదారుల కోసం ఒక అవగాహనా వీడియోను విడుదల చేసింది.

Fake Nothing Chargers and TWS Flood Indian Market, Company Issues Awareness Video
Fake Nothing Chargers and TWS Flood Indian Market, Company Issues Awareness Video (Photo Credit- Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 12:22 PM IST

Hyderabad: స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, టెక్ గాడ్జెట్‌ల ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న నథింగ్ దేశంలో పెరుగుతున్న నకిలీ ఉత్పత్తుల ముప్పుపై కీలక హెచ్చరికను జారీ చేసింది. పెరుగుతున్న నకిలీ నథింగ్, CMF ఉత్పత్తుల నెట్​వర్క్​ తీరును హైలైట్ చేస్తూ దిల్లీ పోలీసుల సహకారంతో కంపెనీ ఒక అవేర్నె​స్ వీడియోను విడుదల చేసింది.

ఈ వీడియోలో నథింగ్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, ఇండియా అధ్యక్షుడు అకిస్ ఎవాంజెలిడిస్ గతేడాది భారతదేశంలో నకిలీ నథింగ్, CMF బ్రాండెడ్ ఉత్పత్తుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిందని వివరించారు. చాలావరకు నకిలీ ఉత్పత్తులు అచ్చం ఒరిజినల్ ప్రొడక్ట్​ల మాదిరిగానే కన్పిస్తున్నాయని, కొన్ని పరికరాలు అయితే కంపెనీ అసలెప్పుడూ ప్రారంభించని మార్కెట్‌లో అమ్ముడవుతున్నాయని తెలిపారు.

వీడియో ద్వారా అవేర్నెస్: నథింగ్ ప్రకారం, దిల్లీ పోలీసులు స్థానిక ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్కెట్లపై దాడి చేసి 1,100కి పైగా నకిలీ ఛార్జర్‌లు, TWS ఇయర్‌బడ్‌లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు, ఈ ఉత్పత్తులను నథింగ్, దాని సబ్​-బ్రాండ్ CMF బ్రాండింగ్ కింద విక్రయిస్తున్నారు. నకిలీ సరఫరా గొలుసును గుర్తించి, నిర్మూలించే దిశగా ఈ చర్య ఒక ప్రధాన అడుగు అని కంపెనీ తెలిపింది.

నకిలీ ఉపకరణాలు పేలవమైన పనితీరును అందించడమే కాకుండా భద్రతా ప్రమాదాన్ని కూడా కలిగిస్తాయని ఎవాంజెలిడిస్ వీడియోలో వినియోగదారులను హెచ్చరించారు. ఈ ఉత్పత్తులు ఎటువంటి భద్రతా పరీక్షలకు గురికావని, ఫలితంగా పరికరం పనిచేయకపోవడం లేదా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని ఆయన అన్నారు.

ఈ సమస్య కేవలం ఆఫ్‌లైన్ మార్కెట్‌లోనే కాకుండా కొన్ని ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో కూడా ఉందని కంపెనీ తెలిపింది. నథింగ్, CMF బ్రాండింగ్‌ను కలిగి ఉన్న నకిలీ ఉత్పత్తులు భారతదేశంలోని కొన్ని ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో జాబితా చేసినట్లు కంపెనీ చెబుతోంది. వీటిలో నథింగ్ పరికరాలతో కంపాటిబుల్ యాక్సెసరీలంటూ తప్పుగా చెప్పుకునే ఉపకరణాలు కూడా ఉన్నాయని అంటోంది. భారతదేశంలో ఫ్లిప్‌కార్ట్ నథింగ్ ప్రత్యేకమైన ఆన్‌లైన్ భాగస్వామి, అయినప్పటికీ ఆన్​లైన్​లో కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వినియోగదారులు జాగ్రత్త వహించాలని కంపెనీ సూచిస్తోంది.

నిజమైన, నకిలీ పరికరాల మధ్య తేడాను ఎలా గుర్తించాలి?: నిజమైన, నకిలీ ఉత్పత్తులను గుర్తించడానికి నథింగ్ వినియోగదారులకు కొన్ని సాధారణ చిట్కాలను కూడా అందించింది. కంపెనీ ప్రకారం, చాలా తక్కువ సమీక్షలు, అసాధారణంగా తక్కువ ధరలు, అనధికారిక విక్రేతల నుంచి వచ్చే ఉపకరణాలు కూడా నకిలీవి కావచ్చు. CMF అసలు ఛార్జర్‌లు "CMF by Nothing Original" అనే బ్రాండింగ్​తో వస్తాయి. అయితే, భవిష్యత్తులో ఇవి కూడా నకిలీవి కావచ్చని కంపెనీ అంటోంది. అంటే భవిష్యత్తులో ఈ బ్రాండింగ్​తో ఫేక్ ఉత్పత్తులు కూడా రావచ్చని నథింగ్ అభిప్రాయపడుతోంది.

భారతదేశంలో తన వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తున్న సమయంలో నథింగ్ ఈ హెచ్చరిక జారీ చేయడం గమనించదగ్గ విషయం. కంపెనీ ఇటీవలే బెంగళూరులో తన మొదటి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించింది. దీన్ని ఇప్పటికే 2,000 మందికి పైగా సందర్శించారు. కౌంటర్ పాయింట్ రీసెర్చ్ ప్రకారం, నథింగ్ 2025 నాలుగో త్రైమాసికంలో స్మార్ట్‌ఫోన్ షిప్‌మెంట్‌లలో 32% వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఇది కాకుండా నథింగ్ తన తదుపరి నథింగ్ ఫోన్ (4a) సిరీస్‌ను మార్చి 4, 2026న ప్రారంభించబోతోంది.

