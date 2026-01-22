జొమాటో మాతృసంస్థ ఎటెర్నల్లో ఊహించని పరిణామం- సీఈవో పదవికి గోయల్ రాజీనామా
భారతీయ కార్పొరేట్ రంగంలో భారీ మార్పు చోటుచేసుకుంది. జొమాటో మాతృసంస్థ ఎటర్నల్ గ్రూప్ సీఈవో పదవికి దీపిందర్ గోయల్ రాజీనామా చేశారు.
Published : January 22, 2026 at 10:52 AM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ జొమాటో మాతృసంస్థ ఎటెర్నల్లో ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈవో దీపిందర్ గోయల్ తన బాధ్యతల నుంచి వైదొలిగారు. ఈ మేరకు తన సీఈవో పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ "X" వేదికగా ఆయనే స్వయంగా పంచుకున్నారు.
ఇకపోతే ప్రస్తుతం బ్లింకిట్ సీఈవోగా ఉన్న అల్బిందర్ ధిండ్సా (అల్బీ) ఫిబ్రవరి 1, 2026 నుంచి ఎటర్నల్ గ్రూప్ కొత్త చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారని కంపెనీ తెలిపింది. అయితే దీపిందర్ కంపెనీ నుంచి పూర్తిగా వైదొలగడం లేదు. వాటాదారుల ఆమోదం అనంతరం, ఆయన బోర్డులో వైస్ ఛైర్మన్గా కొనసాగుతాడని కంపెనీ వెల్లడించింది.
An important update on leadership changes at Eternal. pic.twitter.com/CALn2QQFWE— Deepinder Goyal (@deepigoyal) January 21, 2026
ఆయన ఎందుకు రాజీనామా చేశారు?: దీపిందర్ తన రాజీనామా నిర్ణయం వెనుక ఉన్న బలమైన కారణాలను వివరించారు. షేర్హోల్డర్లకు రాసిన లేఖలో, గోయల్ తాను అధిక స్థాయి రిస్క్, ప్రయోగాలు, అన్వేషణతో కూడిన కొత్త ఆలోచనల వైపు ఆకర్షితుడయ్యానని పేర్కొన్నారు. ఓ పబ్లిక్ లిస్టెడ్ కంపెనీ పరిధిలో ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేయడం సరైనది కాదని భావించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే బాధ్యతలను మరొకరికి అప్పగించి, తాను వ్యూహాత్మక పాత్రలకు పరిమితం కావాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు వివరించారు.
"ప్రస్తుత వ్యాపార వ్యూహంలో దృష్టి కేంద్రీకరించి, క్రమశిక్షణతో ఉండాల్సిన ఎటర్నల్ వంటి పబ్లిక్ కంపెనీ వెలుపల ఇటువంటి ఆలోచనలను కొనసాగించడం ఉత్తమం. నేను గణనీయంగా అధిక రిస్క్తో కూడిన అన్వేషణ, ప్రయోగాలతో కూడిన కొన్ని కొత్త ఆలోచనల వైపు ఆకర్షితుడయ్యాను. ఇటువంటి ఆలోచనలను ఎటర్నల్ వంటి పబ్లిక్ కంపెనీ వెలుపల కొనసాగించడం ఉత్తమం. " - దీపిందర్ గోయల్
దీపిందర్ గోయల్ వివరాలు: దీపిందర్ గోయల్ భారతదేశంలో అత్యంత చర్చనీయాంశమైన స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకులలో ఒకరు. జొమాటో సహ వ్యవస్థాపకుడు, CEO. పంజాబ్లోని ముక్త్సర్ నివాసి అయిన దీపిందర్ దిల్లీ IIT గ్రాడ్యుయేట్. జొమాటోను ప్రారంభించడానికి ముందు, ఆయన బెయిన్ & కంపెనీలో కన్సల్టెంట్గా పనిచేశారు.
జొమాటో ప్రారంభం: 2008లో తన భాగస్వామి పంకజ్ చద్దాతో కలిసి 'ఫుడీబే' అనే కంపెనీని ప్రారంభించాడు. తర్వాత దానికి 'జొమాటో' అని పేరు పెట్టారు. ఇది ఆఫీస్ క్యాంటీన్లోని మెనూ కార్డుల ఫొటోలు తీసి ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయడం నుంచి ప్రారంభమైంది. ఆయన నాయకత్వంలో, జొమాటో కేవలం ఫుడ్ డెలివరీలోనే కాకుండా, డైనింగ్-అవుట్ అండ్ క్విక్ కామర్స్ (బ్లింకిట్) రంగాలలో కూడా దేశంలోనే అగ్రగామి సంస్థగా అవతరించింది. 2021లో స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో లిస్ట్ అయిన భారతదేశంలోని మొదటి ప్రధాన టెక్ కంపెనీలలో జొమాటో ఒకటి.