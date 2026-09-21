నథింగ్ సంచలన నిర్ణయం- CMF ఇక పూర్తిగా భారతీయ బ్రాండ్!
లండన్ టెక్ సంస్థ 'నథింగ్' తన సబ్బ్రాండ్ CMFను పూర్తిస్థాయి భారతీయ బ్రాండ్గా మారుస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. దీని ప్రధాన కార్యాలయం, R&D విభాగాన్ని భారత్కే తరలిస్తున్నట్లు సీఈవో కార్ల్ పే ప్రకటించారు.
Published : September 21, 2026 at 9:07 PM IST
Hyderabad: లండన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ప్రముఖ టెక్ స్టార్టప్ 'నథింగ్' (Nothing) సబ్బ్రాండ్ అయిన CMF ఇకపై పూర్తిస్థాయి స్వతంత్ర భారతీయ సంస్థగా మారనుంది. ఈ బ్రాండ్ను నథింగ్ మాతృ సంస్థ నుంచి వేరు చేస్తున్నట్లు నథింగ్ సీఈవో, వ్యవస్థాపకుడు కార్ల్ పే అధికారికంగా ప్రకటించారు. భారత్లో తమ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ను మరింత విస్తరించి, అంతర్జాతీయంగా తిరుగులేని శక్తిగా మార్చేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యలను ఆయన తన 'X' ఖాతాలో సుదీర్ఘ పోస్ట్ ద్వారా వెల్లడించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు కీలక విషయాలను ప్రస్తావించారు. CMF ఇకపై పూర్తిగా భారతీయ కంపెనీగా మారనుందని, ప్రధాన కార్యాలయం భారత్లోనే ఉంటుందని తెలిపారు. కంపెనీలో అత్యధిక వాటా భారతీయ వాటాదారులకే ఉంటుందని, అలాగే టీమ్, R&D విభాగం కూడా భారత్లోనే కొనసాగుతుందని పేర్కొన్నారు. నథింగ్ కేవలం వాటాదారు, భాగస్వామిగా మాత్రమే వ్యవహరిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
https://t.co/fgiloX1pCi— Carl Pei (@getpeid) September 21, 2026
భారత మార్కెట్: అవకాశాలు - సవాళ్లు
కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో తొలుత భారీ స్థాయిలో ఉత్పాదకత సాధించి, ఆపై అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లుగా ఎదిగిన జపాన్, కొరియా, చైనా దేశాల సరసన నిలిచే తదుపరి శక్తి భారతదేశమే అని కార్ల్ పే అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం భారతదేశం ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కేంద్రంగా ఉంది. ఇక్కడ అపారమైన యువ జనాభా, పటిష్టమైన సాఫ్ట్వేర్ నైపుణ్యాలు (Software Talent) ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పటివరకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన ఒక్క సొంత కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ కూడా భారత్ నుంచి ఆవిర్భవించకపోవడం ఒక పెద్ద లోటు. అయితే ఈ పరిస్థితి త్వరలోనే మారుతుందని కార్ల్ పే విశ్వసిస్తున్నారు.
2015లో భారతీయ మొబైల్ బ్రాండ్లు దేశీయ మార్కెట్లో దాదాపు 50 శాతం వాటాను కలిగి ఉండేవి. ఒక దేశీయ బ్రాండ్ అయితే గ్లోబల్ దిగ్గజం శాంసంగ్ను కూడా అధిగమించింది. కానీ, కేవలం రెండేళ్ల వ్యవధిలోనే విదేశీ కంపెనీలు భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించి ఆధిపత్యం సాధించాయి. వారి వద్ద ఉన్న అత్యాధునిక ఇంజనీరింగ్, మెరుగైన కెమెరా టెక్నాలజీ, టైట్ ఇంటిగ్రేషన్, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్ల ముందు దేశీయ బ్రాండ్లు నిలవలేకపోయాయి. భారతీయ బ్రాండ్లు సొంతంగా ఆర్అండ్డీ (R&D) చేయకుండా, విదేశీ రెడీమేడ్ డిజైన్లను దిగుమతి చేసుకుని, కేవలం బ్యాక్ కవర్లు, లోగోలను మార్చి విక్రయించడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. ఫలితంగా, 2025 నాటికి వాటి మార్కెట్ వాటా ఒక శాతం కంటే దిగువకు పడిపోయింది.
అసలైన R&D (పరిశోధన & అభివృద్ధి) అంటే ఏంటి?: ఈ సందర్భంగా అసలైన ఆర్అండ్డీ (Research and Development) అంటే ఏమిటో నథింగ్ సీఈవో స్పష్టంగా వివరించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
- ఫోన్ నిర్మాణం (Structure), మెటీరియల్స్, థర్మల్స్, మన్నికను (Durability) సొంతంగా ఇంజనీరింగ్ చేయడం
- కెమెరా సెన్సార్లను ఎంపిక చేసుకుని, ఇమేజింగ్ పైప్లైన్ను స్వయంగా రూపొందించుకోవడం
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను సొంతంగా రాస్తూ, ఏళ్ల తరబడి అప్డేట్స్ ఇవ్వడం
- డిజైన్ మారినప్పుడు యాంటెన్నాలను సొంతంగా రీ-ట్యూన్, సర్టిఫై చేయడం
- డిస్ప్లేలు, చిప్సెట్లు, కెమెరా మాడ్యూళ్లను సప్లయర్తో కలిసి క్వాలిఫై, కో-ఇంజనీరింగ్ చేయడం
ఈ పనులన్నీ ఒకవేళ ఉత్పాదక భాగస్వామి (Manufacturing Partner) చేస్తుంటే ఆ బ్రాండ్ ఫోన్ను కేవలం ఎంపిక చేసుకుంటోందని, ఇంజనీరింగ్ చేయడం లేదని అర్థమని అన్నారు. ఇలాంటి బ్రాండ్లు కేవలం ధర విషయంలోనే పోటీ పడతాయని, తక్కువ ధరకు మరో బ్రాండ్ వస్తే నిలవలేవని పేర్కొన్నారు. సొంతంగా R&D చేసే బ్రాండ్ మాత్రమే పెద్ద బ్రాండ్గా ఎదుగుతుందని, క్వాలిటీ తగ్గించకుండానే ఖర్చును తగ్గించుకుని ఏటేటా మెరుగుపడగలదని తెలిపారు.
తయారీ తర్వాత తదుపరి దశ: ప్రస్తుతం భారత్లో అమ్ముడవుతున్న ఫోన్లలో 99 శాతం ఇక్కడే తయారవుతున్నాయి. దశాబ్దం క్రితం స్థానికంగా దాదాపు ఉత్పత్తి లేదు. స్థానిక తయారీకి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యమివ్వడం, ఆ విధానాన్ని స్థిరంగా కొనసాగించడం భారత్ సాధించిన గొప్ప పురోగతి అని, అయితే తయారీ అనేది కేవలం తొలి అడుగు మాత్రమేనని కార్ల్ పే అన్నారు. తదుపరి దశ R&D అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ రెడీమేడ్ సొల్యూషన్లనే వాడుతుండటంతో కీలక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం (IP) ఇంకా విదేశాలకే పరిమితమై ఉండిపోయిందన్నారు.
భారత్లో ఏటా 15 కోట్లకు పైగా స్మార్ట్ఫోన్లు అమ్ముడవుతున్నాయని నథింగ్ సీఈవో తన 'X' పోస్ట్లో హైలైట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా దేశాన్ని ఎగుమతుల కేంద్రంగా మార్చాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్యం నెరవేరాలంటే, సొంత ఆవిష్కరణలు తీసుకొచ్చే బ్రాండ్లు రావాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ క్రమంలో తమ వద్ద పూర్తిగా అంతర్గతంగా రూపొందించిన ఆండ్రాయిడ్ బిల్డ్ 'నథింగ్ OS'తో పాటు సొంత కెమెరా ప్రాసెసింగ్, ప్రత్యేక ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయని వివరించారు. 2021 నుంచి ప్రతి పరికరానికి సకాలంలో అప్డేట్లు అందిస్తున్నామని, ఈ OS ఇటీవల భారత్లోనే అత్యుత్తమ ఆండ్రాయిడ్ అనుభవంగా గుర్తింపు పొందిందని తెలిపారు.
కేవలం సాఫ్ట్వేర్ మాత్రమే కాకుండా, ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్లోనూ తమ కంపెనీ పలు రెడ్ డాట్, ఐఎఫ్ అవార్డులు గెలుచుకుందని చెప్పారు. డిస్ప్లేలు, చిప్సెట్లు, కెమెరా మాడ్యూల్స్ వంటి విడిభాగాలను సప్లయర్లతో నేరుగా కలిసి రూపొందిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ ఆవిష్కరణల ఫలితంగానే తమ సబ్-బ్రాండ్ CMF భారత్లో అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న స్మార్ట్ఫోన్ సబ్-బ్రాండ్గా అవతరించిందన్నారు.
ఇక భారత్ విషయంలో తన లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉందని, ఏటా 10 కోట్ల ఫోన్లు తయారు చేయడమే తమ ధ్యేయమని కార్ల్ పే చెప్పారు. ఈ స్థాయికి చేరుకుంటే బ్రాండ్ సప్లై చెయిన్కు, వినియోగదారులకు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని దాటి ముందుకు వెళ్లొచ్చన్నారు. అప్పుడు సప్లయర్లు బ్రాండ్ నిర్దేశాల ప్రకారమే పనిచేయడం మొదలవుతుందన్నారు. అలాగే OS, కెమెరా, AI స్టాక్ వంటి విభాగాల్లో తమ అంతర్గత బృందాల సామర్థ్యమే కంపెనీకి ప్రధాన బలంగా మారుతుందని వివరించారు.
ఇలాంటి పరిణామాన్నే గతంలో చైనాలో చూశామని, ఇప్పుడు భారత్లోనూ అలాంటి మార్పు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నామని చెప్పారు. ఈ లక్ష్య సాధన కోసమే CMFను ఒక భారతీయ బ్రాండ్గా స్థాపించామని, దీని ద్వారా ఒక నిజమైన భాగస్వామ్యానికి బాటలు వేశామని పేర్కొన్నారు.