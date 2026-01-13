40mm డ్రైవర్లు, ఎనర్జీ స్లైడర్, 100 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్తో 'CMF హెడ్ఫోన్ ప్రో'- ధర ఎంతంటే?
భారత మార్కెట్లో 'CMF హెడ్ఫోన్ ప్రో' లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!
Published : January 13, 2026 at 3:35 PM IST
Hyderabad: CMF హెడ్ఫోన్ ప్రో భారతదేశంలో విడుదలైంది. కంపెనీ దీన్ని మొదట సెప్టెంబర్ 2025లో ఎంపిక చేసిన ప్రపంచ మార్కెట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. తాజాగా భారత మార్కెట్కు తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుత ఇండియన్ వేరియంట్ దాని గ్లోబల్ కౌంటర్తో సమానంగా ఉంటుంది. ఇది భారతదేశంలో ఈ నెలాఖరులో అందుబాటులోకి వస్తుంది.
కంపెనీ ప్రకారం, CMF హెడ్ఫోన్ ప్రో అనేది ANCతో తన మొట్టమొదటి ఓవర్-ఇయర్ వైర్లెస్ హెడ్ఫోన్. 100 గంటల వరకు ప్లేబ్యాక్ టైమ్తో పాటు, హెడ్సెట్ రోలర్ డయల్, ఎనర్జీ స్లయిడర్, కస్టమైజబుల్ బటన్ వంటి సహజమైన స్పర్శ నియంత్రణ ఫీచర్లతో పాటు వ్యక్తిగత అభిరుచులకు అనుగుణంగా మార్చుకోగలిగే ఇయర్ కుషన్లు కూడా ఉన్నాయి.
India, it's your time to remix everything.— CMF by Nothing (@cmfbynothing) January 13, 2026
Headphone Pro. Available from 20 Jan, 12 PM. pic.twitter.com/J6GNTmmmLp
CMF హెడ్ఫోన్ ప్రో భారతదేశంలో ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో CMF హెడ్ఫోన్ ప్రో ధర రూ. 7,999గా నిర్ణయించారు. అయితే జనవరి 20 నుంచి పరిమిత కాలం పాటు ఈ హెడ్ఫోన్లు రూ. 6,999 ప్రారంభ ధరకే లభిస్తాయి. ఇవి ఫ్లిప్కార్ట్, ఎంపిక చేసిన ఆఫ్లైన్ రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా అందుబాటులో ఉంటాయి.
CMF హెడ్ఫోన్ ప్రో కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఇవి మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తాయి.
- డార్క్ గ్రే
- లైట్ గ్రీన్
- లైట్ గ్రే
CMF హెడ్ఫోన్ ప్రో ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: CMF హెడ్ఫోన్ ప్రో అనేది 40mm నికెల్-ప్లేటెడ్ డ్రైవర్లతో కూడిన తమ మొదటి ANC-మద్దతు గల ఓవర్-ఇయర్ వైర్లెస్ హెడ్ఫోన్ అని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది హైబ్రిడ్ అడాప్టివ్ ANCకి మద్దతు ఇస్తుందని, ఇది పరిసర శబ్దాన్ని 40dB వరకు తగ్గించగలదని తెలిపింది. ఈ హెడ్ఫోన్లో విస్తృత సౌండ్స్టేజ్ కోసం సినిమా, కన్సర్ట్ వంటి స్పేషియల్ ఆడియో మోడ్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇది LDAC కోడెక్, హై-రెస్ ఆడియోకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.
CMF హెడ్ఫోన్ ప్రోలో వాల్యూమ్, ప్లేబ్యాక్, నాయిస్ కంట్రోల్ కోసం రోలర్ డయల్, బాస్ అండ్ ట్రెబుల్ స్థాయిలను సర్దుబాటు చేయడానికి ఎనర్జీ స్లయిడర్, కస్టమైజబుల్ బటన్ వంటి భౌతిక నియంత్రణలు ఉన్నాయి. వినియోగదారులు నథింగ్ X యాప్ని ఉపయోగించి సౌండ్ సెట్టింగ్లు, పర్సనల్ సౌండ్ ప్రొఫైల్లతో పాటు ఈ నియంత్రణలను కాన్ఫిగర్ చేయవచ్చు. ఇది పర్సనల్ సౌండ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది వ్యక్తిగత వినికిడి లక్షణాల ఆధారంగా ఆడియో అవుట్పుట్ను ట్యూన్ చేయడానికి ఇయర్ ప్రొఫైల్ డేటాను ఉపయోగిస్తుంది.
CMF తెలిపిన దాని ప్రకారం, హెడ్ఫోన్ ప్రో ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ANC లేకుండా 100 గంటల వరకు, లేదా ANC ఆన్ చేసి ఉంచితే 50 గంటల వరకు ప్లేబ్యాక్ సమయాన్ని అందిస్తుంది. దీనిలో USB టైప్-C ద్వారా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. కేవలం ఐదు నిమిషాల ఛార్జ్తో ANC ఆఫ్ మోడ్లో ఎనిమిది గంటల వరకు వినవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది పూర్తిగా ఛార్జ్ అవ్వడానికి రెండు గంటల కంటే తక్కువ సమయం పడుతుందని కంపెనీ తెలిపింది.