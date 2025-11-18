ETV Bharat / technology

Due to a technical issue with Cloudflare, errors were seen on many popular sites like X, Spotify, OpenAI, the company is working to fix the problem. (Photo Credit- Sceenshot/Google Chrome)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 18, 2025 at 7:22 PM IST

Hyderabad: ఓ పెద్ద సాంకేతిక సమస్య కారణంగా ఈరోజు టెక్ ప్రియులకు భారీ ఆటంకం ఏర్పడింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిలియన్ల మంది వినియోగదారులు తమకు ఇష్టమైన వెబ్​సైట్​లు, యాప్​లను ఓపెన్ చేయలేకపోతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా "X" (గతంలో ట్విటర్), చాట్​జీపీటీ, స్పాటిఫై మొదలైన అనేక యాప్‌లు, వెబ్‌సైట్‌లు సేవల్లో అకస్మాత్తుగా అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణం "Cloudflare" అనే కంపెనీ. ఈ కంపెనీలో ఒక పెద్ద సాంకేతిక సమస్య కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక వెబ్‌సైట్‌లు ఒకేసారి ప్రభావితమయ్యాయి.

భారతదేశం కూడా గణనీయమైన ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ఈ సమస్య తీవ్రతను తెలుసుకునేందుకు మేం చాలా వెబ్‌సైట్‌లు, యాప్‌లను యాక్సెస్ చేయడానికి ప్రయత్నించాం. అయితే అవి ఓపెన్ కాలేదు. దీంతో వెబ్‌సైట్ స్థితిని ట్రాక్ చేసే "DownDetector"ని ప్రయత్నించగా అది కూడా ఓపెన్ కాలేదు.

క్లౌడ్‌ఫ్లేర్‌కు ఏమైంది?: క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ తన వ్యవస్థల్లో పెద్ద అంతరాయాన్ని ఎదుర్కొందని ధృవీకరించింది. ఈ కారణంగానే వినియోగదారుల స్క్రీన్‌లపై "500 Error", "Something went wrong", "Internal Server Error" వంటి సందేశాలు కనిపించినట్లు వెల్లడించింది.

"మా బృందం ఈ సమస్యను పరిశీలిస్తోంది. క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ డాష్‌బోర్డ్, API, అనేక కస్టమర్ సేవలు పనిచేయడం లేదు. సమస్యను పరిష్కరించే దిశగా మేం కృషి చేస్తున్నాం." - క్లౌడ్‌ఫ్లేర్

ఆ తర్వాత కొన్ని సేవలు పున:ప్రారంభమయ్యాయని కంపెనీ పేర్కొంది. అయితే ఇప్పటికీ మనం "అధిక ఎర్రర్ రేట్లు" గమనించవచ్చు.

Live status is being continuously updated by Cloudflare. (Photo Credit- Cloudflare)

ఏ వెబ్‌సైట్‌లు పని చేయలేదు?: క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ సమస్య కారణంగా అనేక ప్రధాన సైట్‌లు అకస్మాత్తుగా పనిచేయడం మానేశాయి. కొన్ని ప్లాట్‌ఫామ్‌లు ఖాళీ స్క్రీన్‌లను ప్రదర్శించాయి. కొంతమంది వినియోగదారులకు "Something went wrong" అనే సందేశం కనిపించింది. మరికొందరి స్క్రీన్స్​పై "Internal Server Error" అని వచ్చింది. ఈ సమస్యతో ఎక్కువగా ప్రభావితమైన వెబ్‌సైట్‌ల జాబితా ఇదే!:

ప్రభావిత ప్లాట్‌ఫామ్‌లుస్టేటస్
X (Twitter)Feed not loading, Blank Screen
Spotifyerror message
OpenAI / ChatGPTsite down
Amazon Web Servicesservice issue
Canvaslow down or down
LetterboxdInternal Server Error
SageAccess problems
PayPalMany features down
DownDetectorBlank Screen

ఏంటీ క్లౌడ్‌ఫ్లేర్?: సింపుల్​గా చెప్పాలంటే ఈ క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ, స్పీడ్ గార్డ్​గా విధులు నిర్వహించే సంస్థ.

దీని విధులేంటి?: క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ కొన్ని ప్రధాన విధులను కింద జాబితా చేసాం:

  • వెబ్‌సైట్ స్పీడ్​ను యాక్సిలరేట్ చేయడం
  • హ్యాకర్లు, ఆన్‌లైన్ దాడుల నుంచి సైట్‌లను రక్షించడం
  • ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినియోగదారుల మధ్య డేటాను సరిగ్గా రూట్ చేయడం

ఈ నేపథ్యంలో ఇది ఇటువంటి సమస్యల్లో చిక్కుకుంటే అనేక సైట్‌లు ఒకేసారి డౌన్ అయిపోతాయి. ఇది ఒక రకమైన చైన్ రియాక్షన్. ఎందుకంటే చాలా వెబ్‌సైట్‌లు క్లౌడ్‌ఫ్లేర్‌పై ఆధారపడి ఉంటాయి. అందుకే నేడు చాలా వెబ్‌సైట్‌లు, యాప్‌లు ఒకేసారి డౌన్ అయ్యాయి. గత నెలలో మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్, అమెజాన్ AWS రెండూ భారీ అంతరాయాలను ఎదుర్కొన్నాయి. ఈ కారణంగా అనేక సేవలు గంటల తరబడి నిలిచిపోయాయి.

