సిట్రోయెన్ బసాల్ట్ ఎక్స్ 'కంఫర్ట్ ఎడిషన్' లాంఛ్- రూ. 8.75 లక్షల ప్రారంభ ధరతో ప్రీమియం ఫీచర్లు!
సిట్రోయెన్ ఇండియా దేశీయ మార్కెట్లో తన సరికొత్త 'బసాల్ట్ ఎక్స్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్'ను (Basalt X Comfort Edition) విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 8.75 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : July 21, 2026 at 3:35 PM IST
Hyderabad: సిట్రోయెన్ సంస్థ భారతదేశంలో తన 'బసాల్ట్ ఎక్స్' మోడల్ శ్రేణిని మరింత విస్తరిస్తూ, కొత్తగా 'కంఫర్ట్ ఎడిషన్'ను లాంఛ్ చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ధర రూ. 8.75 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. కంపెనీ ఈ కూపే-SUV (coupe-SUV)లో ప్రీమియం క్యాబిన్ అప్గ్రేడ్స్, సరికొత్త కన్వీనియన్స్ ఫీచర్లు, పర్సనలైజేషన్ ఆప్షన్లను సంస్థ అందించింది.
గత నెలలో కంపెనీ తన 'ఎయిర్క్రాస్' (Aircross) మోడల్లో ఇటువంటి మార్పులతోనే 'కంఫర్ట్ ఎడిషన్'ను తీసుకువచ్చింది. ఆ తర్వాత ఈ కంఫర్ట్ ఎడిషన్ను పొందిన రెండవ కారుగా 'బసాల్ట్ ఎక్స్' నిలిచింది. ఈ బసాల్ట్ ఎక్స్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్ లాంఛ్తో సిట్రోయెన్ భారత్లో తన సౌకర్యవంతమైన కార్ల శ్రేణిని విస్తరించడమే కాకుండా, పోటీతత్వ కూపే-SUV విభాగంలో తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది.
సిట్రోయెన్ బసాల్ట్ ఎక్స్ 'కంఫర్ట్ ఎడిషన్' ఇంజిన్ వివరాలు: ఇది రెండు ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది:
- 1.2-లీటర్ నాచురల్లీ-ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్: ఇది 80.8 bhp పవర్, 115 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
- 1.2-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్: ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్తో 108.4 bhp పవర్, 190 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. అలాగే, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లో ఇది ఏకంగా 205 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: సిట్రోయెన్ బసాల్ట్ మిడ్-సైజ్ SUV విభాగంలో విక్రయిస్తున్నారు. ఈ విభాగంలో ఇది హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, మారుతి గ్రాండ్ విటారా, హోండా ఎలివేట్, ఫోక్స్వ్యాగన్ టైగన్, స్కోడా కుషాక్, టాటా సియారా, రెనాల్ట్ డస్టర్, నిస్సాన్ టెక్టన్, మారుతి విక్టోరిస్ వంటి కార్లతో పోటీపడుతుంది.
సిట్రోయెన్ బసాల్ట్ ఎక్స్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్లో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయ్?: ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లో ఎక్కువ మార్పులు కారు క్యాబిన్లోనే చేశారు. ఇందులో స్టాండర్డ్గా 'మెట్రోపాలిటన్ బేజ్' లెదరేట్ సీట్లు ఇచ్చారు. అలాగే 'బసాల్ట్ ఎక్స్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్'లో 'కంఫర్ట్ AXS ప్యాక్' కూడా వస్తుంది. ఈ ప్యాక్ ఇంతకు ముందు 'You', 'Plus' వేరియంట్లలో మాత్రమే అదనంగా లభించేది.
దీంతో పాటు, ఈ ప్యాకేజీలో JBL ఆడియో సిస్టమ్, ఫ్రంట్ అండ్ క్యాబిన్ డ్యాష్ కెమెరా, రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, 10-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ కూడా ఇచ్చారు.
ఈ ఫీచర్లు రోజువారీ ప్రయాణాన్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా మార్చడమే కాకుండా, ప్రయాణీకులకు పూర్తి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అందిస్తాయని సిట్రోయెన్ తెలిపింది. ముఖ్యంగా ట్రాఫిక్లో ఎక్కువ సమయం డ్రైవ్ చేసే నగరవాసులను దృష్టిలో ఉంచుకుని వీటిని డిజైన్ చేసినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
సిట్రోయెన్ ప్రకారం, ధరలో పెద్దగా పెరుగుదల లేకుండా మరింత ప్రీమియం యాజమాన్య అనుభవాన్ని కోరుకునే వినియోగదారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని బసాల్ట్ ఎక్స్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్ రూపొందించారు.
స్టెల్లాంటిస్ ఇండియా ఆటోమోటివ్ బ్రాండ్స్ బిజినెస్ హెడ్, డైరెక్టర్ కుమార్ ప్రియేష్ మాట్లాడుతూ.. అంతకుముందు లాంఛ్ చేసిన 'ఎయిర్క్రాస్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్'కు కస్టమర్ల నుంచి వచ్చిన అద్భుతమైన స్పందనతో, తాము తమ 'కంఫర్ట్ ఫిలాసఫీ' (సౌకర్యవంతమైన కార్ల విధానాన్ని) బసాల్ట్ మోడల్కు కూడా విస్తరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కొత్త ఎడిషన్ ప్రీమియం ఫ్యాక్టరీ-ఫిట్టెడ్ ఇంటీరియర్స్తో పాటు కస్టమర్లకు సౌకర్యం, సాంకేతికత, పర్సనలైజేషన్ అనుభూతిని మెరుగుపరిచే ప్రత్యేక ఫీచర్ ప్యాక్లతో వస్తుందని ఆయన జోడించారు.