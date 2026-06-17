సిట్రోయెన్ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు 'E-C3X' లాంఛ్: బ్యాటరీ లేకుండానూ కొనొచ్చు!
సిట్రోయెన్ ఇండియా దేశంలో సరికొత్త "సిట్రోయెన్ E-C3X"ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 10.25 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు. కస్టమర్లు దీనిని BaaS ఆప్షన్ ద్వారా కూడా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
Published : June 17, 2026 at 4:47 PM IST
Hyderabad: ఫ్రెంచ్ కార్ల తయారీ సంస్థ అయిన సిట్రోయెన్ ఇండియా దేశంలో సరికొత్త 'సిట్రోయెన్ E-C3X' (Citroen E-C3X)ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 10.25 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు. ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్' (BaaS) ఆప్షన్తో కూడా లభిస్తుంది, దీనివల్ల దీని ప్రారంభ ధర రూ. 6.89 లక్షలకు తగ్గుతుంది.
అయితే, కొనుగోలు చేసిన తర్వాత బ్యాటరీ కోసం కిలోమీటరుకు రూ. 2.26 చొప్పున EMI చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా, ఈ BaaS ధర విధానాన్ని ఒక పరిచయ ఆఫర్గా ప్రవేశపెట్టారు. కొత్త సిట్రోయెన్ E-C3X నిర్వహణ ఖర్చు అత్యల్పంగా అంటే కిలోమీటరుకు రూ. 0.19 మాత్రమే ఉంటుందని సిట్రోయెన్ ఇండియా పేర్కొంది.
ఏంటీ BaaS ఆప్షన్?: EV ధరలో బ్యాటరీ అత్యంత ఖరీదైన భాగం. అయితే ఈ BaaS ఆప్షన్ ద్వారా, బ్యాటరీ ధరను చెల్లించకుండానే వాహనాన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు. దీనివల్ల వాహనం ప్రారంభ ధర తగ్గుతుంది. అయితే ఆ తర్వాత కిలోమీటర్ చొప్పున నగదు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
బుకింగ్ వివరాలు: ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు బుకింగ్కు అందుబాటులో ఉంది. ఆసక్తి గల కొనుగోలుదారులు సిట్రోయెన్ డీలర్షిప్ను సందర్శించడం ద్వారా లేదా కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఈ వాహనాన్ని బుక్ చేసుకోవచ్చు.