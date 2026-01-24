సిట్రోయెన్ 'ఎయిర్క్రాస్ X మాక్స్' 5-సీటర్తో పాటు 'C3 హ్యాచ్బ్యాక్'లో కొత్త వేరియంట్- రూ. 5.49 లక్షలకే!
సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ X-మ్యాక్స్ 5-సీటర్ వేరియంట్, C3 లైవ్ (O) భారతదేశంలో విడుదలయ్యాయి.
Published : January 24, 2026 at 3:51 PM IST
Hyderabad: ఫ్రెంచ్ కార్ల తయారీ సంస్థ సిట్రోయెన్ తన సిట్రోయెన్ 2.0 వ్యూహంలో భాగంగా భారత మార్కెట్ కోసం సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ X, C3 హ్యాచ్బ్యాక్లను కొత్త వేరియంట్లతో అప్డేట్ చేసింది. ఎయిర్క్రాస్ X ఇప్పుడు టాప్-స్పెక్ మాక్స్ ట్రిమ్లో 5-సీట్ల ఎంపికతో లభిస్తుంది. దీని ధర రూ. 12.41 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
సిట్రోయెన్ C3 హ్యాచ్బ్యాక్ గురించి చెప్పాలంటే, ఇది కొత్త ఫీచర్-లోడెడ్ సెకండ్-ఫ్రమ్-బేస్ లైవ్ (O) ట్రిమ్లో ప్రారంభించారు. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 5.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). అయితే ఈ కొత్త వేరియంట్లు వెంటనే అందుబాటులో ఉండవు; కన్ఫార్మ్డ్ బుకింగ్లను అందుకున్న తర్వాత మాత్రమే యూనిట్లను తయారు చేస్తామని సిట్రోయెన్ చెబుతోంది.
సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ X మ్యాక్స్ 5-సీటర్ వేరియంట్లో కొత్తగా ఏముంది?: పేరు సూచించినట్లుగానే, ఎయిర్క్రాస్ లైనప్లోని ఈ అప్డేట్ ఇప్పుడు కొనుగోలుదారులకు ఫుల్లీ లోడెడ్ ఎయిర్క్రాస్ SUVలో రెండు వరుసల సీటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంపికను అందిస్తుంది. వాస్తవానికి, సిట్రోయెన్ C3 ఎయిర్క్రాస్ పేరుతో ఈ SUV భారతదేశంలో మొదటిసారిగా విడుదలైనప్పుడు ఈ ఎంపిక అందుబాటులో ఉండేది.
అయితే, మోడల్ అప్డేట్ తర్వాత ఈ సీటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ను తొలగించారు. ఈ తాజా అప్డేట్కు ముందు, సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ X ను 5-సీట్ల మోడల్గా అందించేవారు, ఇందులో లోయర్-స్పెక్ You, Plus ట్రిమ్లలో సహజంగా ఆశించిన పెట్రోల్ ఇంజిన్ మాత్రమే ఉండేది. అయితే టర్బో-పెట్రోల్ ప్లస్, మాక్స్ ట్రిమ్లు ప్రత్యేకంగా 7-సీటర్ మోడళ్లుగా ఉండేవి.
కొత్త అప్డేట్లో భాగంగా, టాప్-స్పెక్ 5-సీటర్ ఎయిర్క్రాస్ ఆప్షన్ను తిరిగి ప్రవేశపెట్టారు. అయితే, ఈ యూనిట్లను ఆర్డర్పై మాత్రమే తయారు చేస్తామని కంపెనీ పేర్కొంది, అంటే బుకింగ్ చేసిన తర్వాతే ఈ వాహనం అసెంబ్లీ లైన్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. 7-సీటర్ MAX ట్రిమ్స్ల మాదిరిగానే, 5-సీటర్ వెర్షన్ కూడా టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్తో వస్తుంది. ఇది 108 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
సిట్రోయెన్ C3 లైవ్ (O) లో కొత్తగా ఏముంది?: సిట్రోయెన్ C3 బేస్ లైవ్ ట్రిమ్ కంటే సుమారు రూ. 54,000 అధిక ధరతో, కొత్త లైవ్ (O) అనేక అదనపు యాక్సెసరీలతో పరిచయం చేశారు. ఇది గతంలో కేవలం టాప్ వేరియంట్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న ఫీచర్లను అందిస్తుంది.
ఈ కొత్త ఫీచర్లలో స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీతో కూడిన కొత్త 10.1-అంగుళాల ఆండ్రాయిడ్ టచ్స్క్రీన్ (టాప్ వేరియంట్లో 10.25-అంగుళాల యూనిట్ ఉంటుంది), అంతర్నిర్మిత స్పీకర్లు, రివర్స్ కెమెరా, లెథరెట్ సీట్ కవర్లు, ఫాగ్ ల్యాంప్లు, క్రోమ్ ఇన్సర్ట్లతో సైడ్ బాడీ, వీల్ ఆర్చ్ మోల్డింగ్లు ఉన్నాయి.
అదనంగా, ఇప్పుడు దీనికి వీల్ కవర్లు లభిస్తున్నాయి, ఇవి ఇంతకు ముందు కేవలం ఉన్నత స్థాయి ఫీల్ (Feel) ట్రిమ్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేవి. ఆసక్తికరంగా, రూ. 5.85 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధర ఉన్న ఈ కారు ఫీల్ ట్రిమ్లో టచ్స్క్రీన్, రివర్స్ కెమెరా, ఫాగ్ ల్యాంప్స్ వంటి ఫీచర్లను స్టాండర్డ్గా అందించడం లేదు.
కొత్త సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ వేరియంట్ మాదిరిగానే, ఈ వేరియంట్ను కూడా ఆర్డర్పైనే తయారు చేయనున్నారు. కన్ఫార్మ్డ్ బుకింగ్ల ఆధారంగా మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఈ కొత్త వేరియంట్ ప్రత్యేకంగా పెర్లా నెరా బ్లాక్ పెయింట్ స్కీమ్లో మాత్రమే లభిస్తుంది.