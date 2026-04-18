భారత్కు ఎంట్రీ ఇవ్వనున్న మరో చైనీస్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ- తొలి కారు డిజైన్ పేటెంట్ దాఖలు
చైనీస్ కార్ తయారీ సంస్థ చెర్రీ భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనుంది. భారతదేశంలో విడుదల చేయబోయే మొదటి "చెరీ QQ3 SUV" డిజైన్ పేటెంట్ దాఖలు చేసింది.
Published : April 18, 2026 at 3:37 PM IST
Hyderabad: చైనాకు చెందిన కార్ల తయారీ సంస్థ చెర్రీ భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. దీనిలో భాగంగా కంపెనీ భారతదేశంలో తన కొత్త "చెరీ QQ3 SUV" డిజైన్ పేటెంట్ దాఖలు చేసింది. ఈ కార్మేకర్ JSW సహకారంతో ఈ ఏడాది చివర్లో "Jetour T2 SUV"ని కూడా విడుదల చేయనుంది. ఆ తర్వాత "Jaecoo J5", "iCar V23", "Tiggo 7L", "Lepas L6" వంటి ఇతర వాహనాలనూ విడుదల చేసే యోచనలో ఉన్నారు.
చెర్రీ QQ3 పరిమాణం: చెరీ QQ3 చైనా-నిర్దిష్ట మోడల్ గురించి మాట్లాడితే, దీని పొడవు 4,195 mm, వెడల్పు 1,811 mm, ఎత్తు 1,569 mm ఉంటుంది. దీని వీల్బేస్ 2,700 mm. చెరీ "QQ3" 375 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ను కలిగి ఉంది. దీనిని 1,450 లీటర్ల వరకు విస్తరించవచ్చు. ఇంకా ఇది 70 లీటర్ల స్మార్ట్ ట్రంక్తో వస్తుంది. ఇది ఈ కాంపాక్ట్ SUV మొత్తం స్టోరేజ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.
చెర్రీ QQ3 ఎక్స్టీరియర్: చెరీ QQ3 ముందు బంపర్ దిగువన ఒక చిన్న, గుండ్రని దీర్ఘచతురస్రాకార గ్రిల్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVకి ఒక 'స్మైలీ ఫేస్' లుక్ని ఇస్తుంది. ఇది కాకుండా "చెరీ QQ3" ఫ్రంట్ వ్యూ కెమెరా, ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది Q-ఆకారపు LED హెడ్లైట్లతో వస్తుంది. ఇవి ఈ కారుకు ఆహ్లాదకరమైన, ఆకర్షణీయమైన రూపాన్ని అందిస్తాయి.
కారు సైడ్ ప్రొఫైల్ గురించి చెప్పాలంటే, దీనికి 17-అంగుళాల టూ-టోన్ స్టార్ షీల్డ్ వీల్స్, వీల్ ఆర్చ్లపై బ్లాక్ క్లాడింగ్, సెమీ-ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, బాడీ కలర్ ఎక్స్టీరియర్ రియర్-వ్యూ మిర్రర్స్ (ORVMలు) వంటి అనేక ఫీచర్లు అందించారు. దీని వెనుక భాగంలో Q-ఆకారపు LED టైల్లైట్లు, స్పాయిలర్ ఉంటాయి.
చెర్రీ QQ3 ఇంటీరియర్: చైనా-స్పెసిఫిక్ "QQ3" లోపలి భాగాన్ని పరిశీలిస్తే, ఈ కారులో 15.6-అంగుళాల డిజిటల్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, AI అసిస్టెంట్, క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8155 కాక్పిట్ చిప్, డ్రైవర్ ఫెటీగ్ వార్నింగ్, USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్, రిమోట్ వెహికల్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ కారు ఇతర ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడినట్లయితే, ఇందులో మల్టీ-కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్, వైర్లెస్ స్మార్ట్ఫోన్ ఛార్జర్, రియర్ AC వెంట్స్, బ్లూటూత్-కీ, కీ-లెస్ ఎంట్రీ, పెట్ మోడ్, 10-స్పీకర్ ఆడియో సెటప్, 540-డిగ్రీ పనోరమిక్ కెమెరా, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, పార్క్ అసిస్ట్ మరియు లెవెల్-2 అసిస్ట్, లెవెల్ ఫీచర్లు లభిస్తాయి.
చెరీ QQ3 యొక్క బ్యాటరీ ప్యాక్ & పవర్: చైనా-నిర్దిష్ట చెరీ QQ3 SUV రెండు వేర్వేరు బ్యాటరీ ప్యాక్లతో వస్తుంది. మొదటిది 29.48-kWh బ్యాటరీ ప్యాక్, రెండవది 41.28-kWh బ్యాటరీ ప్యాక్. ఈ బ్యాటరీ ప్యాక్ కారు రియర్ యాక్సిల్పై అమర్చిన ఎలక్ట్రిక్ మోటారుకు శక్తిని అందిస్తుంది.
ఈ కారు రియర్ వీల్ డ్రైవ్ట్రెయిన్ లేఅవుట్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. పవర్ అవుట్పుట్ గురించి మాట్లాడితే, మొదటి బ్యాటరీ ప్యాక్ 77.77 bhp శక్తిని, 90 Nm టార్క్ను ఇస్తుంది. రెండవ బ్యాటరీ ప్యాక్ 128.69 bhp శక్తిని, 115 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.