చైనా కంపెనీ సంచలనం: పనులన్నీ స్వయంగా చేసేసే తొలి 'ఎజెంటిక్ AI' ఫోన్ వచ్చేసింది!
చైనాకు చెందిన స్టెప్ఫన్ సంస్థ 'స్టెప్-ఎక్స్ నియో'ను లాంఛ్ చేసి స్మార్ట్ఫోన్ ఇండస్ట్రీలో సంచలనం సృష్టించింది. కంపెనీ ఈ డివైజ్ను ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి 'ఎజెంటిక్-AI' (Agentic-AI) స్మార్ట్ఫోన్గా పేర్కొంటోంది.
Published : July 14, 2026 at 12:25 PM IST
Hyderabad: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాంకేతికతతో ఇప్పటికే స్మార్ట్ఫోన్ రంగం సరికొత్త పుంతలు తొక్కుతుండగా, ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో మరో సరికొత్త రేస్ ప్రారంభమైంది. సాధారణ AI ఫోన్ల యుగాన్ని దాటుకుని, ఇప్పుడు ‘ఎజెంటిక్ ఏఐ’ (Agentic AI) స్మార్ట్ఫోన్ల శకం అధికారికంగా మొదలైంది. చైనాకు చెందిన ఒక ప్రముఖ AI కంపెనీ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఎజెంటిక్ ఏఐ ఫోన్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసినట్లు సంచలన ప్రకటన చేసింది.
స్టెప్-ఎక్స్ నియో (StepX Neo) ఎంట్రీ: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ 'స్టెప్ఫన్' (StepFun) అధికారికంగా 'స్టెప్-ఎక్స్ నియో' (StepX Neo) అనే స్మార్ట్ఫోన్ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. కంపెనీ దీనిని ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి "లార్జ్ మోడల్-నేటివ్ ఎజెంటిక్ స్మార్ట్ఫోన్" (Large Model-Native Agentic Smartphone) గా అభివర్ణిస్తోంది. ఈ సరికొత్త టెక్నాలజీ ఫోన్ లాంఛ్కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని మొదట ప్రముఖ చైనీస్ టెక్ అనలిస్ట్ 'ఐస్ యూనివర్స్' (@UniverseIce) తన ఎక్స్ (గతంలో ట్విటర్) ఖాతా ద్వారా సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఆ తర్వాత చైనీస్ మీడియా కూడా ఈ ల్యాండ్మార్క్ లాంఛ్ను అధికారికంగా ధృవీకరించింది.
🚨 Exclusive: OpenAI hasn't released an AI phone yet, but StepX Neo has already beaten it to the punch.— Ice Universe (@UniverseIce) July 13, 2026
StepX has officially unveiled StepX Neo, the world's first Agentic Phone built around a native large language model.
Powered by the native Step AOS operating system and the… pic.twitter.com/xdQKUOfd78
అసలేంటీ 'ఎజెంటిక్ ఏఐ'?: ఇప్పటివరకు మనం చూసిన ఏఐ ఫోన్లు కేవలం మనం అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడం లేదా ఫొటోలను ఎడిట్ చేయడం వంటి పనులకే పరిమితమయ్యాయి. అక్కడ యాప్స్ను మనమే స్వయంగా ఆపరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ, ఈ సరికొత్త ఎజెంటిక్ ఏఐ ఫోన్ టెక్నాలజీ ఒక అడుగు ముందుకు వేసి, కేవలం సమాధానాలు చెప్పడంతో ఆగిపోకుండా యూజర్ తరఫున పనులను స్వయంగా పూర్తి చేస్తుంది.
ఇది మీ ఫోన్ స్క్రీన్ను గమనించడం, వివిధ యాప్స్ను స్వయంగా ఓపెన్ చేసి రన్ చేయడం, ఆన్లైన్ టికెట్లు బుక్ చేయడం వంటి మల్టీ-స్టెప్ (ఎక్కువ దశలు ఉన్న) పనులను కూడా యూజర్ను పదే పదే అడగకుండానే చాలా కచ్చితత్వంతో పూర్తి చేయగలదు. ఇది వినియోగదారుడి అవసరాలను స్వయంగా అర్థం చేసుకుని, ఒక అసిస్టెంట్లా యూజర్ ప్రమేయం లేకుండానే స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఒక మేనేజర్లా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు స్మార్ట్ఫోన్ ఇండస్ట్రీని మలుపు తిప్పేలా ఉన్న ఈ 'స్టెప్-ఎక్స్ నియో' స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లపై టెక్ ప్రియుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
Another New AI-Focused Smartphone, StepX Neo 🫡— RAIHAN HAN (Informasi Gadget) (@raihanhan121) July 13, 2026
StepX Neo comes with Step AOS, an operating system specifically designed for AI agents, and a built-in AI agent called Amoo. This phone thoroughly integrates large-scale AI models, the operating system, and hardware, creating an pic.twitter.com/e9ZphR1Y50
'స్టెప్-ఎక్స్ నియో' ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
- స్టెప్ ఏఓఎస్ (Step AOS): ఈ ఫోన్ చైనాకు చెందిన స్టెప్ఫన్ కంపెనీ సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన 'Step AOS' ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుంది.
- బిల్ట్-ఇన్ ఏఐ ఏజెంట్: ఇందులో 'అమూ ఏఐ' (Amoo AI) అనే పర్సనల్ ఏఐ అసిస్టెంట్ ముందే ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది.
- యాప్-సెంట్రిక్ కాదు, ఏజెంట్ సెంట్రిక్: కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ 'స్టెప్ ఏఓఎస్' (Step AOS) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను మన సాధారణ ఆండ్రాయిడ్ (Android) తరహాలో యాప్ల చుట్టూ తిరిగేలా (App-centric) కాకుండా, పూర్తిగా ఏఐ ఏజెంట్ పనితీరు ఆధారంగా (Agent-centric) రూపొందించారు. ఇందులో మెమరీ, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం (Decision-making), సెక్యూరిటీ అనే మూడు ప్రధాన విభాగాలను దీని కోసమే ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు.
- సెకండరీ డిస్ప్లే: రిపోర్టుల ప్రకారం ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఇంటరాక్టివ్ సెకండరీ స్క్రీన్ కూడా ఉంటుంది.
- ప్రముఖ యాప్లతో భాగస్వామ్యం: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ యాప్స్ అయిన సీట్రిప్ (Ctrip), ఆలిపే (Alipay), డిడి (Didi), మీటువాన్ (Meituan), బైదూ (Baidu), జెడి.కామ్ (JD.com), డబ్ల్యూపిఎస్ (WPS) వంటి సంస్థలతో ఈ కంపెనీ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది. దీనివల్ల ఏఐ ఏజెంట్ ఈ యాప్స్ను సులభంగా ఆపరేట్ చేయగలుగుతుంది.
అయితే కంపెనీ ఈ ఫోన్ పూర్తి హార్డ్వేర్ స్పెసిఫికేషన్లు, ధర వివరాలను ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.
ఎజెంటిక్ ఫోన్ల రేసు: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎజెంటిక్ ఫోన్లను తీసుకురావడానికి టెక్ కంపెనీల మధ్య పోటీ చాలా వేగంగా పుంజుకుంటోంది. ఈ రేసులో ప్రపంచంలోని అనేక అగ్రశ్రేణి AI సంస్థలు పోటీ పడుతున్నాయి.
ప్రముఖ టెక్ అనలిస్ట్ మింగ్-చి కువో (Ming-Chi Kuo) తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ ఏఐ సంస్థ 'ఓపెన్ఏఐ' కూడా క్వాల్కమ్, మీడియాటెక్ సంస్థలతో కలిసి ఒక ప్రత్యేకమైన కస్టమ్ చిప్ను తయారు చేస్తోంది. ఇది యాప్ల అవసరం లేకుండా పూర్తిగా AI ఏజెంట్ ఆధారంగా పనిచేసే ఇంటర్ఫేస్ను అందిస్తుంది. మొదట్లో ఈ చిప్ భారీ ఉత్పత్తి (Mass Production) 2028 నాటికి ప్రారంభమవుతుందని భావించినప్పటికీ, తాజా నివేదికల ప్రకారం కంపెనీలు ఈ ప్రాజెక్ట్ను వేగవంతం చేసి 2027 ప్రథమార్ధంలోనే (First Half) తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి.
ఇవే కాకుండా, చైనాకు చెందిన ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం, టిక్టాక్ మాతృ సంస్థ అయిన 'బైట్డాన్స్' (ByteDance) కూడా జెడ్టీఈ (ZTE) సంస్థతో చేతులు కలిపి డిసెంబర్ 2025లోనే 'నుబియా ఎమ్153' (Nubia M153) పేరుతో ఒక ఫోన్ను మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చింది. ఇందులో 'దౌబావో ఏఐ' (Doubao AI) అసిస్టెంట్ను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS) స్థాయిలోనే అమర్చారు. ఈ ఫోన్ స్క్రీన్ను గమనిస్తూ యాప్స్ను స్వయంగా కంట్రోల్ చేయగలదు. చైనా మార్కెట్లో విడుదలైన వెంటనే ఈ ఫోన్ స్టాక్ మొత్తం పూర్తిగా అమ్ముడైపోవడం (Sold Out) విశేషం.
మరి మొదటి ఏజెంటిక్ AI ఫోన్ ఏది?:
డిసెంబర్ 2025లోనే 'నుబియా ఎమ్153' (Nubia M153) ఫోన్ మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు స్టెప్ఫన్ కంపెనీ తమ 'స్టెప్-ఎక్స్ నియో' ఫోన్ను ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఎజెంటిక్ AI ఫోన్గా ఎందుకు చెప్పుకుంటోంది? అనే అనుమానం మీలో రావచ్చు.
వాస్తవానికి ఏంటంటే, నుబియా M153లో కంపెనీ 'దౌబావో AI' అసిస్టెంట్ను దాని ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో లోతుగా విలీనం చేసినప్పటికీ, అది పూర్తిస్థాయి AI OS కాదు. అంటే అది పూర్తిగా AI కోసమే రూపొందించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (AI OS) కాదు, ఆండ్రాయిడ్ను కాస్త మార్చారు అంతే. అయితే దీనికి విరుద్ధంగా, తమ 'స్టెప్ AOS' అనేది ప్రత్యేకంగా AI ఏజెంట్ల కోసమే నిర్మించిన ఒక నేటివ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని స్టెప్ఫన్ పేర్కొంటోంది.
కంపెనీ క్లెయిమ్ ప్రకారం.. 'స్టెప్-ఎక్స్ నియో' (StepX Neo) ఫోన్లో అమూ ఏఐ (Amoo AI)ని హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, ఏఐ మోడల్స్తో చాలా పటిష్టంగా అనుసంధానించారు. ఈ ఫోన్ '1+N' మోడల్ ఆర్కిటెక్చర్ (ఒక పెద్ద పవర్ఫుల్ మోడల్ + కొన్ని చిన్న వేగవంతమైన మోడల్స్) ను ఉపయోగిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ ప్రత్యేకమైన సిస్టమ్ వల్ల ఎజెంటిక్ టాస్క్లు చాలా స్మార్ట్గా, వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే స్టెప్ఫన్ సంస్థ తమ ఫోన్ను ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి పూర్తిస్థాయి ఎజెంటిక్ ఏఐ ఫోన్గా మార్కెటింగ్ చేసుకుంటోంది.