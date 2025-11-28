బోర్డర్లో హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్లు- భద్రత కోసం చైనా మాస్టర్ ప్లాన్
సరిహద్దులలోని క్లిష్టమైన సైనిక కార్యకలాపాలలో హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్లను భాగం చేసేందుకు చైనా సన్నాహాలు
Published : November 28, 2025 at 4:55 PM IST
Hyderabad: చైనా మరొక గేమ్ ప్లాన్కు సిద్ధమయింది. హ్యూమనాయిడ్ రోబోల అభివృద్ధిలో వేగంగా దూసుకుపోతున్న ఈ డ్రాగన్ కంట్రీ ఇప్పుడు సరిహద్దులలోని క్లిష్టమైన సైనిక కార్యకలాపాలలో వీటిని భాగం చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. తద్వారా మానవ ప్రమేయం తగ్గించి, ప్రాణ నష్టాన్నీ నివారించాలని చూస్తోంది. దీనిలో భాగంగా వియత్నాం-చైనా సరిహద్దు సమీపంలో వీటిని పరీక్షించనుంది. ఈ ట్రయల్ ప్రాజెక్ట్ కోసం నమూనాలను సరఫరా చేసేందుకు షెన్జెన్కు చెందిన ప్రముఖ చైనా రోబోటిక్స్ కంపెనీ "UBTech రోబోటిక్స్"తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
సుమారు రూ.330 కోట్ల పెట్టుబడులు: ఇందుకోసం చైనా 37 మిలియన్ US డాలర్ల (దాదాపు రూ. 330 కోట్లు) పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో ప్రధానంగా UBTech "వాకర్" రోబోట్లను ఉపయోగించనున్నారు. ఇవి వాటి బ్యాటరీలను అవే ఆటోమేటిక్గా మార్చుకునేందుకు వీలుగా అటానమస్ పవర్ సప్లై వ్యవస్థలను కలిగి ఉంటాయి.
నా బ్యాటరీ నేనే మార్చుకుంటా!: ఈ ప్రాజెక్టులో జులై నెలలో ప్రారంభించిన పారిశ్రామిక-గ్రేడ్ "వాకర్ S2" మోడల్ను ఉపయోగించనున్నారు. దీన్ని తన బ్యాటరీని తానే మార్చుకోగల సామర్థ్యం ఉన్న ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్గా చెబుతున్నారు. ఇది నిరంతరాయంగా పనిచేయడానికి వీలుగా స్వయంప్రతిపత్తితో బ్యాటరీలను మార్చుకోగలదు. చూసేందుకు అచ్చం మనిషిలాగానే ఉండే ఈ రోబోట్ బ్యాటరీ మార్పిడితో పాటు అధునాతన AI, వస్తువులను పట్టుకోగల చేతులు, చురుకైన కదలిక వంటి సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంది.
- స్వయంప్రతిపత్తి గల బ్యాటరీ మార్పిడి: ఇది స్వయంగా డాకింగ్ స్టేషన్కి వెళ్లి, బ్యాటరీని మార్చుకుని ఎటువంటి మానవ జోక్యం లేకుండా తిరిగి పనికి వెళ్లగలదు.
- నిరంతరాయ ఆపరేషన్: బ్యాటరీలను మార్చుకోవడం ద్వారా దాదాపు నిరంతరాయంగా పనిచేయగలదు. ఇది ఉత్పాదకతను పెంచుతుంది.
- పారిశ్రామిక అనుకూలత: ఫ్యాక్టరీలలోని క్లిష్టమైన ప్రదేశాలలో తిరగడానికి సహాయపడే మనిషి వంటి నడక సామర్థ్యంతో వస్తుంది.
- AI, సెన్సార్లు: ఇది అంతరిక్ష అవగాహన, పని ప్రణాళిక, ఇతర రోబోట్లతో సమన్వయం కోసం UBTECH అప్ బ్రెయిన్ 2.0 వంటి AI సిస్టమ్లను ఉపయోగిస్తుంది.
- శారీరక సామర్థ్యాలు: దీనికి 15 కిలోల వరకు బరువున్న వస్తువులను ఎత్తగల, నిర్వహించగల అధునాతన చేతులు ఉంటాయి.
దీన్ని ఆటోమోటివ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, లాజిస్టిక్స్ వంటి పారిశ్రామిక వాతావరణాలలో ఉపయోగించేందుకు రూపొందించారు. ఇప్పుడు ఈ అధునాతన సాంకేతికతను సరిహద్దు నిర్వహణ బాధ్యతలలో భాగం చేయాలని చూస్తున్నారు. ఈ అధునాతన యంత్రాల డెలివరీ డిసెంబర్లో ప్రారంభమవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ నెలలో షిప్పింగ్ ప్రారంభమైన తన "వాకర్" సిరీస్ కోసం UBTech ఇప్పటికే 1.1 బిలియన్ యువాన్ల విలువైన వరుస ఆర్డర్లను అందుకుంది.
2025 చివరి నాటికి 500 రోబోట్ డెలివరీలు: ఈ ఏడాది చివరి నాటికి 500 హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్లను పంపిణీ చేయాలని UBTech యోచిస్తోంది. వచ్చే ఏడాది నాటికి ఉత్పత్తిని 10 రెట్లు పెంచాలని, 2027 నాటికి 10,000 యూనిట్లను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు కంపెనీ చీఫ్ బ్రాండింగ్ ఆఫీసర్ మైఖేల్ టామ్ వెల్లడించారు. ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచడంతో పాటు UBTech తన వాకర్ సిరీస్ రోబోట్ల ఉత్పత్తి ఖర్చులను తగ్గించడంపై కూడా కసరత్తు చేస్తోంది.
రోబోట్లను నియమించుకోవడం వెనుక ఉద్దేశం: ఈ చర్యతో చైనా ప్రపంచ రోబోటిక్స్ పరిశ్రమకు నాయకత్వం వహించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రభుత్వం తన విస్తృత సాంకేతిక ఎజెండాలో భాగంగా హ్యూమనాయిడ్లను అభివృద్ధి చేయడానికి దేశీయ సంస్థలను భారీగా ప్రోత్సహిస్తోంది. చైనా హ్యూమనాయిడ్ రోబోటిక్స్ పరిశ్రమ 2025 నాటికి 82 బిలియన్లకు చేరుకుంటుందని, ఇది ప్రపంచ అమ్మకాలలో సగం వాటా కలిగి ఉంటుందని కన్సల్టింగ్ సంస్థ లీడర్బాట్ అంచనా వేసింది.