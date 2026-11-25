పాక్ వ్యోమగామితో నింగిలోకి 'షెన్జౌ-24'- చైనా అంతరిక్ష చరిత్రలో సరికొత్త మలుపు!
డ్రాగన్ దేశం అంతరిక్ష చరిత్రలో కొత్త మలుపు! 'తియాంగాంగ్' కేంద్రానికి తొలిసారిగా ఒక విదేశీ వ్యోమగామిని పంపి చైనా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆ విశేషాలు మీకోసం!
Published : November 25, 2026 at 1:31 PM IST
Hyderabad: అంతరిక్ష రంగంలో చైనా మరో కీలక అడుగు వేసింది. ఇప్పటివరకు తన సొంత వ్యోమగాములను మాత్రమే రోదసిలోకి పంపిన డ్రాగన్ దేశం, తాజాగా 'షెన్జౌ-24' (Shenzhou-24) ప్రయోగం ద్వారా సరికొత్త అధ్యాయానికి తెరలేపింది. తొలిసారిగా ఒక విదేశీ వ్యోమగామికి తన అంతరిక్ష కేంద్రంలో చోటు కల్పించి అంతర్జాతీయంగా ఆసక్తి రేకెత్తించింది. ఇప్పుడు ఆ ప్రయోగానికి సంబంధించిన వివరాలు చూద్దాం.
ఇద్దరు అనుభవజ్ఞులైన చైనా వ్యోమగాములు, ఒక పాకిస్థానీ వ్యోమగామితో కూడిన 'షెన్జౌ-24' మానవసహిత అంతరిక్ష నౌకను చైనా బుధవారం విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. వాయువ్య చైనాలోని జియుక్వాన్ ఉపగ్రహ ప్రయోగ కేంద్రం నుంచి బుధవారం ఉదయం ఈ నౌక నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ప్రయోగం జరిగిన కొద్దిసేపటికే రాకెట్ నుంచి విజయవంతంగా విడిపోయిన 'షెన్జౌ-24', ముందుగా నిర్దేశించిన కక్ష్యలోకి సురక్షితంగా ప్రవేశించినట్లు చైనా అంతరిక్ష సంస్థ అధికారులు ప్రకటించారు.
A send-off ceremony for the Shenzhou-24 crew, consisting of two Chinese astronauts and one Pakistani astronaut, was held early Wednesday morning at the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China. https://t.co/ioijpZJF4S— China Xinhua News (@XHNews) November 24, 2026
China launched the Shenzhou-24 crewed spaceship on Wednesday, sending three astronauts, including a Pakistani payload specialist, to its orbiting Tiangong space station. The spaceship, atop a Long March-2F carrier rocket, blasted off from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China.— China Xinhua News (@XHNews) November 25, 2026
ఈ ప్రతిష్టాత్మక మిషన్లో చైనాకు చెందిన వ్యోమగాములు టాంగ్ హాంగ్బో (51 ఏళ్లు), వు యి (39 ఏళ్లు)తో పాటు పాకిస్థానీ వ్యోమగామి ముహమ్మద్ జీషాన్ అలీ (40 ఏళ్లు) భాగస్వాములయ్యారు. చైనా తన సొంత అంతరిక్ష కేంద్రమైన 'తియాంగాంగ్' (Tiangong)కు ఒక విదేశీయుడిని పంపడం ఇదే తొలిసారి. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష సహకారంలో ఈ ప్రయోగం ఒక కీలక పరిణామంగా నిలవనుంది.
A send-off ceremony for the Shenzhou-24 crew, consisting of two Chinese astronauts and one Pakistani astronaut, was held early Wednesday morning at the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, according to the China Manned Space Agency (CMSA). https://t.co/GitLFM6bT2 https://t.co/rF9u8Lg2TD— China Xinhua News (@XHNews) November 24, 2026