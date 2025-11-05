ETV Bharat / technology

Hyderabad: మనం ఇప్పటివరకూ రహదారులపై అనేక కార్లను చూశాం. గ్యాస్​, డీజిల్, పెట్రోల్ వంటి ఫ్యూయెల్స్​పై నడిచే కార్ల నుంచి తాజాగా సింగిల్​ ఛార్జ్​తో రోడ్లపై పరుగులుపెట్టే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. టెక్నాలజీ ఎంతగా అభివృద్ధి చెందుతున్నా అందరినీ వేధించే అతి పెద్ద సమస్య ట్రాఫిక్. ఇది గంటలకొద్దీ వాహనాలను రోడ్లపై నుంచి ఎటూ కదలనివ్వకుండా చేసి చిరాకు తెప్పిస్తుంటుంది. అయితే ఇకపై ఆ సమస్య ఉండదు! ఈ పద్మవ్యూహాన్ని తప్పించుకుని రోడ్లపై హాయిగా ఆకాశంలో ఎగిరే "ఫ్లయింగ్​ కార్లు" వచ్చేశాయ్!​

భవిష్యత్తు రవాణా సాధనంగా అభివర్ణిస్తున్న ఈ ఫ్లయింగ్ కార్లకు సంబంధించిన వార్తలు చాలా కాలంగా చక్కర్లు కొడుతున్నాయ్. అయితే ఇప్పటివరకూ అది ఊహలకే పరిమితమైంది. కానీ చైనాకు చెందిన ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీ సంస్థ ఎక్స్‌పెంగ్ ఏరోహ్ట్ ఆ కలలకు రెక్కలనిచ్చింది. తదుపరి తరం కార్లుగా తమ "ఫ్రైయింగ్ కార్ల" ట్రయల్ ఉత్పత్తిని ప్రారంభించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం!

Xpeng Aeroht Flying Car
Xpeng Aeroht Flying Car (Photo Credit- Xpeng)

చైనా ఎక్స్‌పెంగ్ ఫ్లయింగ్ కార్ అనుబంధ సంస్థ ఎక్స్‌పెంగ్ ఏరోహ్ట్ సోమవారం ఈ ఎగిరే కార్ల భారీ ఉత్పత్తికి నాంది పలికింది. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి పైలట్ ఉత్పత్తిని తన ఫ్యాక్టరీలో ప్రారంభించింది. ఇది తదుపరి తరం రవాణా సాధనంగా ప్రచారం సాగిన "ఎగిరే కార్ల" వాణిజ్యీకరణలో కీలక మైలురాయిని సూచిస్తుంది.

దక్షిణ చైనాలోని గ్వాంగ్‌డాంగ్ ప్రావిన్స్ రాజధాని గ్వాంగ్‌జౌలోని హువాంగ్‌పు జిల్లాలో 1,20,000 చదరపు మీటర్ల ప్లాంట్‌లో కంపెనీ ఇప్పటికే తన మొదటి వేరు చేయగలిగే (Detachable) ఎలక్ట్రిక్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్, ల్యాండ్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ క్యారియర్‌ను విడుదల చేసిందని ప్రభుత్వ నిర్వహణలోని జిన్హువా న్యూస్ ఏజెన్సీ నివేదించింది.

ఈ ప్లాంట్ వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 10,000 డిటాచబుల్ ఎయిర్​క్రాఫ్ట్ మాడ్యూల్స్​, ప్రారంభ సామర్థ్యం 5,000 యూనిట్లు. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కర్మాగారం. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఎయిర్​క్రాఫ్ట్​లను ఉత్పత్తి చేసిన ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి కర్మాగారం ఇదే. ఇది ఎగిరే కారును పూర్తిగా ఆపరేట్ చేసిన మొదటి కర్మాగారం లేదా కంపెనీ కూడా. ఈ కర్మాగారం ప్రతి 30 నిమిషాలకు ఒక ఎయిర్​క్రాఫ్ట్​ను అసెంబుల్ చేయగలదని చెబుతారు.

Xpeng Aeroht Flying Car
Xpeng Aeroht Flying Car (Photo Credit- Xpeng)

టెస్లాను అధిగమించి: అమెరికా టెక్ దిగ్గజం టెస్లా, ఇతర కంపెనీలు కూడా ఇప్పటికే ఈ తరహా ఎగిరే కార్లను త్వరలో ప్రారంభించే యోచనలో ఉన్నాయి. అయితే ఈ చైనీస్ కంపెనీ వాటన్నింటినీ అధిగమించి ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి స్మార్ట్ ఫ్యాక్టరీలో ఎగిరే కార్ల ట్రయల్ ఉత్పత్తిని ప్రారంభించింది.

టెస్లా వ్యవస్థాపకుడు ఎలాన్ మస్క్ ఇటీవలే ఓ అమెరికన్ టీవీ ఛానల్ ఫాక్స్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో జో రోగన్ ఈ టెక్నాలజీ గురించి నిర్దిష్ట వివరాలను అడిగారు. ఉదాహరణకు, తమ ఫ్లయింగ్ కార్ వెర్షన్​లో "ముడుచుకునే రెక్క (Retractable Wing)" ఉంటుందా అని ఇంటర్వ్యూ చేసిన వ్యక్తి అడిగారు. అయితే దీనికి సమాధానంగా.. ఈ ఉత్పత్తి ప్రారంభం ఇప్పటివరకు అత్యంత గుర్తుండిపోయేది అవుతుందని మాత్రమే మస్క్ అన్నారు. ఈ ఫ్లయింగ్ కారును కొన్ని నెలల్లోనే విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం దాని పనితీరును నిర్ధారించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన తెలిపారు. అయితే టెస్లా తన ఫ్లయింగ్ కార్ వెర్షన్‌ను ప్రారంభించటానికి ముందే చైనాకు చెందిన ఎక్స్‌పెంగ్ ఈ ప్రాజెక్టును ప్రకటించింది.

Xpeng Aeroht Flying Car
Xpeng Aeroht Flying Car (Photo Credit- Xpeng)

సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రాన్ని తలపించిన ప్రదర్శన!: మరో అమెరికన్ కంపెనీ అలెఫ్ ఏరోనాటిక్స్ ఇటీవలే అంటే ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి చివరిలో తన ఎగిరే కారు టెస్ట్ ఫ్లైట్‌ను ప్రదర్శించింది. ఓ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో తమ ఫ్లయింగ్ కారును పైకి ఎగరవేయగా అది సుమారు 40 సెకన్లపాటు గాల్లో ప్రయాణించింది. ఆ సమయంలో ఇది భూమిపై ఉన్న మరో కారు మీదుగా ఎగిరి తర్వాత సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది. ఈ ప్రదర్శన సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రాన్ని తలపించింది. ఇకపోతే దీని వాణిజ్య ఉత్పత్తి త్వరలో ప్రారంభమవుతుందని అలీఫ్ ఏరోనాటిక్స్ ప్రకటించింది. ఫాక్స్ న్యూస్‌కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కంపెనీ CEO జిమ్ డుఖోవ్నీ మాట్లాడుతూ.. తమ కంపెనీకి ఇప్పటికే బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ముందస్తు బుకింగ్ ఆర్డర్లు వచ్చాయని అన్నారు.

డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, లైట్ ప్లేన్ ఫ్లయింగ్ లైసెన్స్ ఉండాల్సిందే!: ఈ కార్లను గాల్లో నడిపే వ్యక్తికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌తో పాటు లైట్ ప్లేన్ ఫ్లయింగ్ లైసెన్స్ కూడా అవసరం. ఎక్స్‌పెంగ్ తన ఉత్పత్తిని ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి దాదాపు 5,000 ఫ్లయింగ్ కార్లకు ఆర్డర్‌లను అందుకున్నట్లు తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఉత్పత్తిని ప్రారంభించి 2026 నాటికి డెలివరీలను ప్రారంభించే యోచనలో ఉన్నట్లు వెల్లడించింది.

Xpeng Aeroht Flying Car
Xpeng Aeroht Flying Car (Photo Credit- Xpeng)

ఎక్స్‌పెంగ్ ఫ్లయింగ్ కారులో మదర్‌షిప్ అనే 6 చక్రాల ల్యాండ్ వెహికల్ ఉంటుంది. దీంతోపాటు డిటాచబుల్ ఎలక్ట్రిక్ వర్టికల్ టేకాఫ్, ల్యాండింగ్ (eVTOL) ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ ఉంటాయి. ఎక్స్‌పెంగ్ eVTOL కార్లు రెండు ఫ్లైట్ మోడ్‌లను అందిస్తాయి. అవి ఆటోమేటిక్, మాన్యువల్ కంట్రోల్. దీని ఆటోమేటిక్ మోడ్‌లో సింగిల్ కమాండ్​లోనే స్మార్ట్ రూట్ ప్లానింగ్, టేకాఫ్ & ల్యాండింగ్ సాధ్యమవుతుంది.

రెగ్యులర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​తో కూడా: దాదాపు 5.5 మీటర్ల పొడవు ఉన్న ఈ వాహనాన్ని సాధారణ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌తో పబ్లిక్ రోడ్లపై నడపవచ్చు, సాధారణ పార్కింగ్ స్థలాలలో పార్క్ చేయవచ్చు అని జిన్హువా నివేదించింది.

చైనా ప్యాసింజర్ కార్ అసోసియేషన్ (CPCA) డేటా ప్రకారం, సుమారు 50 చైనీస్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (EV) తయారీ సంస్థలు ఈ ఏడాది మొదటి 8 నెలల్లో మొత్తం 2.01 మిలియన్ స్వచ్ఛమైన ఎలక్ట్రిక్, ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ వాహనాలను విదేశాలకు ఎగుమతి చేశాయి. ఇది గతేడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 51 శాతం ఎక్కువ.

ఇకపోతే ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 200 సంస్థలు "ఫ్లయింగ్ కార్ల"పై పని చేస్తున్నాయి. చాలా వరకు కంపెనీలు కేవలం ఎగిరే కార్లను అంటే నిట్టనిలువుగా హెలికాప్టర్ల మాదిరిగా ప్రయాణించే కార్ల సాంకేతికతనే అభివృద్ధి చేస్తున్నాయి. కానీ ఎక్స్‌పెంగ్ వంటి కొన్ని సంస్థలు మాత్రమే నేలతో సహా ఆకాశంలో ఎగిరే కార్లను ఉత్పత్తి చేయడంపై దృష్టి సారిస్తున్నాయి.

