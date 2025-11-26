ETV Bharat / technology

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 8:41 PM IST

Hyderabad: ఏఐ ఆధారిత చాట్​బాట్ చాట్​జీపీటీని తీసుకొచ్చి సంచలనం సృష్టించిన ఓపెన్​ఏఐ ప్రారంభం నుంచీ దీనికి మెరుగులు దిద్దుతూ వస్తోంది. తాజాగా కంపెనీ చాట్​జీపీటీలోని వాయిస్​ మోడ్​ను వినియోగదారులకు మరింత ఉపయోగకరంగా మార్చింది. ఇప్పుడు ఇది మరింత ఆచరణాత్మకంగా మారింది. గతంలో మీరు చాట్​జీపీటీలో వాయిస్​ ద్వారా చాట్ చేయాలనుకున్నప్పుడల్లా, అది యానిమేటెడ్ బ్లూ సర్కిల్ రొటేటవుతున్న మరో ప్రత్యేక స్క్రీన్‌కు మళ్లించేది. అక్కడ మనకు వాయిస్ మాత్రమే వినిపించేది, ప్రతిస్పందన స్క్రీన్​పై కనిపించేది. అయితే చాట్​జీపీటీ వాయిస్​ మోడ్ ఇప్పుడు చాట్​ లోపలే టెక్స్ట్, విజువల్స్​ను ప్రదర్శిస్తుంది.

చాట్​జీపీటీ కొత్త ఫీచర్: ఏదైనా లైన్ మిస్ అయితే వినియోగదారులు వాయిస్ మోడ్ నుంచి నిష్క్రమించి, ప్రతిస్పందనను చదవడానికి చాట్‌కి తిరిగి రావాల్సి వచ్చేది. ఇది చాలా మందికి కొంత చిరాకును తెప్పిస్తుంది. అయితే ఓపెన్​ఏఐ ఇప్పుడు ఈ వ్యవస్థను పూర్తిగా మార్చివేసింది. కంపెనీ చాట్​జీపీటీ చాట్ విండోను వాయిస్ అనుభవంతో అనుసంధానించింది.

దీంతో ఇప్పుడు వినియోగదారులు చాట్ బాక్స్‌లోనే వాయిస్ మోడ్‌ను ఉపయోగించుకోవచ్చు. మీరు మాట్లాడిన వెంటనే ప్రతిస్పందన చాట్‌లోనే లైవ్ టెక్స్ట్‌లో కనిపిస్తుంది. దీనర్థం చాట్​జీపీటీ ఇప్పుడు టెక్స్ట్‌తో పాటు వాయిస్‌ను కూడా ఉపయోగించగలదు. తద్వారా ఇప్పుడు చాట్​జీపీటీతో వినియోగదారులు స్మూత్, సహజమైన సంభాషణల అనుభవాన్ని పొందవచ్చు.

చాట్​జీపీటీకి ఓపెన్​ఏఐ చేసిన మార్పులు కేవలం వాయిస్ గుర్తింపునకే పరిమితం కాలేదు. ఇప్పుడు సంభాషణా సమయంలో చాట్​జీపీటీ ఒక ఇమేజ్, మ్యాప్ లేదా ఇతర దృశ్యాలను ప్రదర్శిస్తే, అది మీకు చాట్ విండోలో రియల్​-టైమ్​లోనే కన్పిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ఓపెన్​ఏఐ చాట్​జీపీటీలో చేసిన కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులను పాయింట్ల వారీగా పరిశీలిద్దాం రండి:

  • ఒకే చాట్‌లో మాట్లాడటం, ప్రత్యుత్తరాలను చదవడం సాధ్యం
  • మిస్సింగ్ రిప్లైల తొలగింపు
  • సంభాషణల సమయంలో ఫొటోలు, మ్యాప్‌లు కూడా కనిపిస్తాయి
  • కావాలనుకుంటే పాత ప్రత్యేక వాయిస్ మోడ్ ఇప్పటికీ పొందొచ్చు
  • వెబ్, మొబైల్ రెండింటిలోనూ రోల్అవుట్

పాత ఇంటర్‌ఫేస్‌ కూడా: మీరు వాయిస్ మోడ్ నుంచి టెక్స్ట్ మోడ్‌కు తిరిగి మారాలనుకుంటే, స్క్రీన్‌పై ఉన్న ఎండ్ బటన్​పై క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుందని గమనించాలి. ఈ స్విచ్ ఆటోమేటిక్ కాదు. అయితే పాత ఇంటర్‌ఫేస్‌ను ఇష్టపడే వారికి కంపెనీ ఒక ఎంపికను అందించింది. అంటే వాయిస్ మోడ్ కోసం ప్రత్యేక ఇంటర్‌ఫేస్. సెట్టింగ్‌లలో వాయిస్ మోడ్ కింద సెపరేట్ మోడ్‌ను ఆన్ చేయడం ద్వారా వారు పాత ఇంటర్‌ఫేస్ అనుభవానికి తిరిగి రావచ్చు.

మొత్తంమీద ఈ కొత్త వాయిస్ ఇన్ చాట్ ఫీచర్ చాట్​జీపీటీ రోజువారీ వినియోగాన్ని చాలా సులభతరం చేస్తుంది. వినియోగదారులు ఇప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు స్క్రీన్‌పై ప్రతిస్పందనలను చూడగలుగుతారు. ఇది చాట్​జీపీటీని మునుపటి కంటే మరింత ఇంటరాక్టివ్‌గా, వేగవంతంగా, యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా మారుస్తుంది.

