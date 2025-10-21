ETV Bharat / technology

వాట్సాప్​లో ఇకపై చాట్​జీపీటీ పనిచేయదు!- ఎందుకో తెలుసా?

వాట్సాప్ బిజినెస్ API పాలసీ: ఇకపై యాప్​లో థర్డ్-పార్టీ AI చాట్‌బాట్‌లు పనిచేయవ్!

New WhatsApp policy blocks general-purpose AI chatbots like ChatGPT
New WhatsApp policy blocks general-purpose AI chatbots like ChatGPT (Photo Credit- ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 21, 2025 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: మెటా తన వాట్సాప్ బిజినెస్ API విధానాన్ని నిశ్శబ్దంగా అప్‌డేట్ చేసింది. ChatGPT, Perplexity, Luzia, Poke వంటి థర్డ్-పార్టీ AI చాట్‌బాట్‌లను ప్లాట్‌ఫామ్‌లో పనిచేయకుండా సమర్థవంతంగా పరిమితం చేస్తుంది. అక్టోబర్ 18న అప్డేట్ చేసిన ఈ కొత్త విధానం జనవరి 15, 2026 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది.

ఈ అప్‌డేట్ AI చాట్‌బాట్ స్పేస్‌లో తన ఆధిపత్యాన్ని ఏకీకృతం చేసుకోవడానికి మెటా చేసిన ముఖ్యమైన చర్యను సూచిస్తుంది. ముఖ్యంగా వాట్సాప్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, మెసెంజర్‌లలో తన సొంత "మెటా AI" అసిస్టెంట్‌ను విడుదల చేసిన తర్వాత.

కంపెనీ తన ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో AI ఫీచర్‌లను స్థిరంగా అనుసంధానిస్తోంది. అది కూడా వినియోగదారులకు వాటిని నిలిపివేయడానికి ఎంపికను అందించకుండా చేస్తోంది. అంతేకాక మెటా AIతో సంభాషణలను తన యాప్‌లలో లక్ష్య ప్రకటనలను అందించడానికి ఉపయోగించే అవకాశం ఉందని ఇటీవలే ప్రకటించింది.

నవీకరించిన విధానం ప్రకారం, ఒక కంపెనీ లేదా డెవలపర్ చాట్‌బాట్ జనరేటివ్ AI ప్లాట్‌ఫారమ్ లేదా జనరల్-పర్పస్ అసిస్టెంట్ వంటి AI లేదా మెషిన్ లెర్నింగ్ సాధనాన్ని సృష్టించినట్లయితే, వారి సర్వీస్​లో AI ప్రధాన ఫీచర్ అయితే వారికి వాట్సాప్ బిజినెస్ సొల్యూషన్‌ను ఉపయోగించడానికి అనుమతి లభించదు. AI-ఆధారిత వినియోగంగా ఏది అర్హత పొందుతుందనేది తానే స్వయంగా నిర్ణయిస్తానని మెటా స్పష్టం చేసింది.

క్లియర్​గా చెప్పాలంటే:

  • మీ సర్వీస్ ప్రధానంగా AI ద్వారా ఆధారితమైతే మీరు వాట్సాప్​ బిజినెస్​ సొల్యూషన్​ను ఉపయోగించలేరు.
  • మీ సేవ ఈ నియమం కిందకు వస్తుందా లేదా అనే దానిపై మెటా తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.

అయితే బ్యాంకులు, ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్లు, లేదా ట్రావెల్ కంపెనీలు వంటి కస్టమర్ సర్వీస్​ కోసం AIని ఉపయోగించే వ్యాపారాలకు ఈ నియమం వర్తించదని మెటా స్పష్టం చేసింది.

ఈ చర్య ఇటీవలి నెలల్లో వాట్సాప్​లో ప్రజాదరణ పొందిన స్వతంత్ర AI చాట్‌బాట్ ప్రొవైడర్ల సంఖ్యను ప్రభావితం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ విధానం అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత వారు ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో తమ సేవలను నిలిపివేయవలసి వస్తుంది.

