చాట్జీపీటీ హవాకు బ్రేక్- దూకుడు పెంచిన జెమిని, క్లాడ్!
చాట్జీపీటీ (ChatGPT) మార్కెట్ షేర్ తొలిసారిగా 50 శాతం కంటే దిగువకు పడిపోయింది. అదే సమయంలో జెమిని (Gemini), క్లాడ్ (Claude)ల వృద్ధి అత్యంత వేగంగా పుంజుకుంది.
Published : June 17, 2026 at 7:26 PM IST
Hyderabad: ప్రస్తుత రోజుల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) గురించి తెలియని వారంటూ ఎవరూ లేరు. అయితే, దాదాపు మూడేళ్ల క్రితం అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ ఏఐ సంస్థ 'ఓపెన్ ఏఐ' (OpenAI) తన లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ 'చాట్జీపీటీ' (ChatGPT)మోడల్ను ప్రవేశపెట్టినప్పుడు దీని గురించి ప్రపంచానికి పెద్దగా అవగాహన లేదు. కానీ, గత కొన్నేళ్లలో ఏఐ రంగం ఊహించని విధంగా మారిపోయింది.
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది తమ రోజువారీ పనుల కోసం ఈ ఏఐ టూల్స్ను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అదే సమయంలో, AI సంస్థల మధ్య పోటీ కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. ప్రముఖ అనలిటిక్స్ సంస్థ 'Sensor Tower' తాజాగా విడుదల చేసిన 'State of AI Report 2026' ప్రకారం, ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఉపయోగిస్తున్న ఏఐ అసిస్టెంట్గా ఓపెన్ఏఐకి చెందిన 'చాట్జీపీటీ' ఇప్పటికీ అగ్రస్థానంలోనే కొనసాగుతోంది. అయితే దాని మార్కెట్ షేర్ మొదటిసారిగా 50 శాతం కంటే దిగువకు పడిపోయింది.
The train is leaving the station, and it’s time for brands to become fluent in Generative AI — like, yesterday. 𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗼𝗳 𝗔𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟲: https://t.co/QZfjJCwY3D— Sensor Tower (formerly data.ai) (@SensorTower) June 16, 2026
Need more convincing first? Apps mentioning AI terms are on track for $12 billion in IAP… pic.twitter.com/4BDcGFwrC9
ఇందుకు కారణం?: మార్కెట్లో చాట్జీపీటీ హవా తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం ఇతర సంస్థల నుంచి వస్తున్న విపరీతమైన పోటీయేనని ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. గూగుల్కి చెందిన జెమిని (Google Gemini), ఆంత్రోపిక్ సంస్థకు చెందిన క్లాడ్ (Claude), ఎక్స్ ఏఐ (xAI)కి చెందిన గ్రోక్ (Grok) వంటి ఏఐ అసిస్టెంట్లు సరికొత్త ఫీచర్లతో యూజర్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇవి మార్కెట్లో అత్యంత వేగంగా ప్రజాదరణ పొందుతుండటంతో చాట్జీపీటీ తన పట్టును కోల్పోవాల్సి వస్తోంది.
చాట్జీపీటీ ఏకఛత్రాధిపత్యానికి సవాలు: తాజా నివేదికల ప్రకారం, చాట్జీపీటీ 1.1 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువ నెలవారీ వినియోగదారులతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, మే చివరి నాటికి దాని మార్కెట్ వాటా 46.4 శాతానికి పడిపోయింది. ఇదే సమయంలో జెమిని 27.7 శాతం, క్లాడ్ 10.3 శాతం మార్కెట్ వాటాతో తమ ఉనికిని చాటుకుంటున్నాయి.
గ్రోక్ (Grok), పర్ప్లెక్సిటీ (Perplexity), డీప్సీక్ (DeepSeek), మెటా ఏఐ (MetaAI) వంటి మిగిలిన ఏఐ అసిస్టెంట్ల మార్కెట్ వాటా ఇప్పటికీ 5 శాతం కంటే తక్కువగానే ఉంది. అయితే, వినియోగదారులు ఇప్పుడు ఒక ఏఐ అసిస్టెంట్ నుంచి మరొక దానికి మారడానికి (షిఫ్ట్ అవ్వడానికి) మునుపటి కంటే ఎక్కువ సుముఖత చూపుతున్నట్లు కూడా ఈ నివేదికలో వెల్లడైంది. గతంలో చాలామంది కేవలం చాట్జీపీటీపైనే పూర్తిగా ఆధారపడేవారు, కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. యూజర్లు మిగిలిన ఏఐ మోడల్స్ను కూడా విశ్వసిస్తూ, వాటిని ఉపయోగించడం ప్రారంభిస్తున్నారు.