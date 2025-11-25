మీ షాపింగ్ కూడా AI నిర్వహిస్తే?- ఈ స్మార్ట్యుగంలో కాదేదీ అసాధ్యం!
చాట్జీపీటీలో "Shopping Research" ఫీచర్- షాపింగ్ ప్రియులకు పండగే ఇక!
Published : November 25, 2025 at 4:02 PM IST
Hyderabad: ప్రస్తుతం ఆన్లైన్ షాపింగ్ విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. సమయంలేకనో, బయటకు వెళ్లేందుకు ఇష్టపడకనో అంతా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ షాపింగ్ పైనే మొగ్గుచూపుతున్నారు. ఇంకా వివిధ రకాల ఉత్పత్తులు, డిస్కౌంట్లు, వేగవంతమైన డెలివరీలు కూడా ఈ వృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు. ఇంతవరకూ బాగానే ఉంది.. అయితే వచ్చిన చిక్కంతా కొన్ని పదులు, వందలు, వేల సంఖ్యలో కన్పిస్తున్న ఉత్పత్తులలో మనకు కావాల్సి ఆ ఒక్కటీ వెతుక్కోవడమే. ఇది చాలా ఒత్తిడితో కూడిన సమస్యగా పరిగణించవచ్చు.
అయితే ఇకపై ఆ టెన్షన్ అవసరంలేదంటోంది టెక్ దిగ్గజం ఓపెన్ఏఐ. షాపింగ్ ప్రియుల కోసం ఓ సరికొత్త ఏఐ ఫీచర్ను తీసుకొచ్చినట్లు వెల్లడించింది. దీనిపేరు "షాపింగ్ రీసెర్చ్". ఈ ఫీచర్ వ్యక్తిగత షాపింగ్ అసిస్టెంట్ మాదిరిగా వ్యవహరిస్తూ మీ అవసరాలను తీరుస్తుందని చెబుతోంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రండి.
Introducing shopping research, a new experience in ChatGPT that does the research to help you find the right products.— OpenAI (@OpenAI) November 24, 2025
It’s everything you like about deep research but with an interactive interface to help you make smarter purchasing decisions. pic.twitter.com/jksGVpCXGm
చాట్జీపీటీ షాపింగ్ రీసెర్చ్ ఫీచర్: ఈ ఫీచర్ మీ మొత్తం ప్రొడక్ట్ సెర్చ్ ప్రాసెస్ను ఒక కాన్వర్జేన్గా మలుస్తుంది. మీరు మీకు ఏం కావాలో దీన్ని అడిగితే చాలు. ఉదాహరణకు:
- "రూ. 80,000 లోపు అత్యంత పవర్ఫుల్ గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ ఏది?"
- "నాకు సౌండ్ లేకుండా పనిచేసే స్టిక్ వాక్యూమ్ కావాలి."
- "ఈ మూడు స్ట్రాలర్లలో ఏది బెస్ట్?"
- "కళను అమితంగా ఇష్టపడే నా మేనకోడలికి నేను ఏం బహుమతిగా ఇస్తే బాగుంటుంది?"
అంతే ఇలా మీరు చాట్జీపీటీలో ఏదైనా షాపింగ్కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అడిగితే, అది మీ కోసం పరిశోధన చేయడం ప్రారంభిస్తుంది.
ఇది ఎలా పని చేస్తుంది?: ఈ చాట్జీపీటీ "షాపింగ్ రీసెర్చ్" ఫీచర్ GPT-5 మినీ (షాపింగ్-ట్రైన్డ్) అనే ప్రత్యేక మోడల్ ద్వారా ఆధారితం.
బ్యాకెండ్లో, ఇది ఈ కింది పనులు నిర్వహిస్తుంది:
1. లైవ్ ఇంటర్నెట్ సెర్చ్: ధరలు, స్పెసిఫికేషన్లు, రివ్యూలు, లభ్యత వంటి తాజా సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది.
2. విశ్వసనీయ వెబ్సైట్ల నుంచి డేటా కలెక్షన్: ఇది స్పామ్ లేదా నిష్కపటమైన సైట్లను విస్మరిస్తుంది. విశ్వసనీయ సోర్సెస్ను మాత్రమే పరిగణిస్తుంది.
3. రెస్పాన్స్కు అనుగుణంగా రీసెర్చ్: "Not Interested", లేదా "More Like This" క్లిక్ చేస్తే ఇది మీ టేస్ట్కు అనుగుణంగా రీసెర్చ్ చేసి ఫలితాలను అందిస్తుంది.
4. పర్సనలైజ్డ్ బయర్ గైడ్: ఇది కేవలం కొన్ని నిమిషాల్లోనే మీకు చక్కని నివేదికను అందిస్తుంది.
5. టాప్ 3-5 ఉత్పత్తుల లిస్టింగ్: ఉత్పత్తుల లాభాలు, నష్టాలు, ఎవరికి ఏ మోడల్ ఉత్తమం, ధర, ఫీచర్లు, ట్రేడ్-ఆఫ్లు, ఏ రిటైలర్ నుంచి ఉత్తమ డీల్ లభిస్తుందనే సమాచారాన్ని అందిస్తూ మీకోసం టాప్ 3-5 ఉత్పత్తుల వరకు లిస్టింగ్ అందిస్తుంది.
దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి?:
Step 1: మీ షాపింగ్కు సంబంధించిన వివరాలను చాట్లో అడగండి.
Step 2: చాట్జీపీటీ ఆటోమేటిక్గా "Shopping Research" కార్డ్ను ప్రదర్శిస్తుంది.
Step 3: కావాలంటే మీరు దానిని (+) మెను నుంచి కూడా ఎంచుకోవచ్చు.
Step 4: తర్వాత AI మీ బడ్జెట్, అవసరాలు, ప్రాధాన్యతలు, ఫీచర్ల గురించి మిమ్మల్ని ప్రశ్నలు అడుగుతుంది.
Step 5: అంతే ఇప్పుడు ఇది మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా గైడ్ను మీ కోసం ప్రిపేర్ చేసి అందిస్తుంది.
మీ చాట్జీపీటీ మెమరీ ఆన్లో ఉంటే, మీరు గతంలో గేమింగ్ లేదా ఫొటోగ్రఫీ వంటి అంశాలను చర్చించినట్లయితే, ఈ AI మీ ప్రాధాన్యతలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.
దీన్ని ఏ వినియోగదారులు ఉపయోగించవచ్చు?:
- చాట్జీపీటీ ఫ్రీ
- చాట్జీపీటీ గో
- చాట్జీపీటీ ప్లస్
- చాట్జీపీటీ ప్రో
కంపెనీ ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ను చాట్జీపీటీ వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులో ఉంచింది. అయితే తర్వాత కంపెనీ చాట్జీపీటీ ఫ్రీ యూజర్లకు ఈ ఫీచర్ను అందించకపోవచ్చు.
దీని స్పెషాలిటీ?: ఓపెన్ఏఐ నిర్వహించిన అంతర్గత పరీక్షలలో ఈ "షాపింగ్ రీసెర్చ్" ఫీచర్ అత్యధిక కచ్చితత్వాన్ని ప్రదర్శించినట్లు కంపెనీ చెబుతోంది.
|మోడల్
|కచ్చితత్వం
|Shopping Research
|64%
|ChatGPT Search
|52%
|GPT-5 Thinking
|56%
|Mini Version
|37%
ఈ ఫీచర్ వినియోగదారుల అవసరాలను బాగా అర్థం చేసుకుంటుందని ఈ డేటా చూపిస్తోంది.
ఇవి గుర్తుంచుకోండి!:
- కొన్నిసార్లు ఇది అందించిన జాబితాలో ఉన్న ధరలు లేదా స్టాక్ స్థితి కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉండే అవకాశం ఉంది.
- కొనుగోలు చేసే ముందు మీరు కచ్చితంగా రిటైలర్ వెబ్సైట్ను ఓసారి చెక్ చేసుకోండి.
- కానీ మొత్తంమీద ఈ ఫీచర్ షాపింగ్లో సగానికి పైగా ఇబ్బందిని తొలగిస్తుందని చెప్పొచ్చు.