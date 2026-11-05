ఓపెన్ఏఐ 'Images 2.6' మ్యాజిక్- ChatGPTతో యానిమేటెడ్ GIFలు!
ఓపెన్ఏఐ 'Images 2.6' విడుదల చేసింది. దీంతో GIFలు, ఒకే క్యారెక్టర్తో సిరీస్ ఫొటోలు చేయొచ్చు. మునుపటి కంటే 50శాతం వేగంగా పనిచేసే ఈ మోడల్ ChatGPT, Codex, APIలో వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
Published : November 5, 2026 at 5:13 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం ఓపెన్ఏఐ సరికొత్త ఇమేజ్ జనరేషన్ మోడల్ 'Images 2.6'ని ప్రకటించింది. ఈ అప్డేట్ ద్వారా వినియోగదారులు యానిమేటెడ్ GIFలను క్రియేట్ చేయడంతో పాటు, రిఫరెన్స్ ఇమేజ్లను అలాగే ఉంచుకుంటూ ఒకే క్యారెక్టర్తో సిరీస్ ఫొటోలను రూపొందించుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ మోడల్ ChatGPT, Codex, API వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులో ఉంది.
ఈసారి అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పు ఏంటంటే, 'Images 2.6' రిఫరెన్స్ ఇమేజ్లను గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ఇప్పటివరకు ప్రతిసారీ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయాలంటే మళ్లీ మళ్లీ రిఫరెన్స్ ఫొటోను అప్లోడ్ చేయాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇక ఆ అవసరం ఉండదు. ఒకసారి క్యారెక్టర్, ప్రొడక్ట్ లేదా బ్రాండ్ డీటెయిల్ ఇస్తే చాలు, తర్వాత ఎన్నిసార్లు జనరేట్ చేసినా అదే స్టైల్, అదే లుక్తోనే ఇమేజ్లు వస్తాయి. దీనివల్ల క్యారెక్టర్ మారిపోకుండా సిరీస్గా ఫొటోలు, GIFలు క్రియేట్ చేయడం చాలా సులభం అవుతుంది. అంతేకాదు, పాత వెర్షన్తో పోలిస్తే ఈ కొత్త మోడల్ 50 శాతం వేగంగా పనిచేస్తుందని ఓపెన్ఏఐ చెబుతోంది.
Images, upgraded—introducing ChatGPT Images 2.6. Now with GIFs and reference images. Plus, two new models are coming to the API with 50% faster image generation. https://t.co/kcuOhTipYR— OpenAI (@OpenAI) November 4, 2026
చాట్జీపీటీలో ప్రవేశపెట్టిన ఈ కొత్త 'Images 2.6'లో GIF క్రియేషన్ ఫీచర్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. GIF అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చే ఫొటోలతో తయారయ్యే ఒక చిన్న లూప్ యానిమేషన్. దీనికి సౌండ్ ఉండదు కానీ, ఫొటో కదులుతున్నట్టు (యానిమేషన్ లాగా) కనిపిస్తుంది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా ChatGPT, API లలో నేరుగా GIFలు క్రియేట్ చేయవచ్చు.
ఈ GIF ఫీచర్ ముఖ్యంగా డిజిటల్ మార్కెటర్లు, కంటెంట్ క్రియేటర్లకు బాగా ఉపయోగపడుతుందని ఓపెన్ఏఐ భావిస్తోంది.
దీనివల్ల ఉపయోగాలు:
- బ్రాండ్ క్యాంపెయిన్స్: ఒక బ్రాండ్ మాస్కాట్ (Mascot)ను యానిమేట్ చేసి ప్రమోషన్ల కోసం వాడుకోవచ్చు.
- సోషల్ మీడియా: సోషల్ మీడియా కోసం రకరకాల రియాక్షన్ GIFలు, మీమ్స్ (Memes) క్రియేట్ చేయవచ్చు.
- స్టోరీబోర్డులు: పూర్తి వీడియో చేయడానికి ముందు, అందులోని క్యారెక్టర్ మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో చూడటానికి యానిమేటెడ్ స్టోరీబోర్డులను తయారు చేసుకోవచ్చు.
GIF ఎలా క్రియేట్ చేయాలి?: ఇక్కడ GIF క్రియేట్ చేయడం చాలా సులభం. కేవలం టెక్స్ట్ రూపంలో (Prompt) మీకు ఏం కావాలో చెబితే చాలు, అది GIFని జనరేట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ టెక్స్ట్ కాకపోయినా, ఒక రఫ్ స్కెచ్ లేదా రిఫరెన్స్ ఇమేజ్ ఇచ్చినా కూడా దానికి తగినట్లుగా GIF తయారవుతుంది.
Save once. Create again and again. Keep reference images of yourself, pets, and characters ready to reuse in new creations—no need to upload them again. https://t.co/ciHWNotBSS— OpenAI (@OpenAI) November 4, 2026
వ్యక్తిగత రియాక్షన్ల నుంచి బ్రాండ్ మాస్కాట్లు, ప్రొడక్ట్ విజువల్స్ వరకు.. ఈ ఫీచర్ ప్రజలకు, బిజినెస్లకు సరికొత్తగా కమ్యూనికేట్ చేసే అవకాశం ఇస్తుందని ఓపెన్ఏఐ తన బ్లాగ్ పోస్ట్లో పేర్కొంది.
'Images 2.6' లభ్యతా వివరాలు: ఓపెన్ఏఐ 'Images 2.6' నేటి నుంచే అందుబాటులోకి వచ్చింది. ChatGPT, Codex సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్న వినియోగదారులందరూ ప్లాన్తో సంబంధం లేకుండా వెబ్, డెస్క్టాప్, మొబైల్ ప్లాట్ఫారమ్లలో దీనిని వాడుకోవచ్చు. డెవలపర్ల కోసం APIలో కూడా GPT-Images-2.6 Flare, Sunburst అనే రెండు వెర్షన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ APIలో ఇమేజ్ జనరేషన్కు ఇన్పుట్ ధర 1 మిలియన్ టోకెన్లకు 8 డాలర్లు (సుమారు రూ. 755), అవుట్పుట్ ధర 1 మిలియన్ టోకెన్లకు 30 డాలర్లు (సుమారు రూ. 2,832)గా నిర్ణయించారు. ఈ టోకెన్ల ఖర్చు ఎంత అవుతుందో వినియోగదారులు సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుగా ఓపెన్ఏఐ ఒక కాస్ట్ కాలిక్యులేటర్ను కూడా అందించింది.