ChatGPT Down: నిలిచిపోయిన సేవలు- గగ్గోలు పెడుతున్న యూజర్లు!
చాట్జీపీటీ సేవలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ అంతరాయం ఏర్పడింది. భారత్, అమెరికా, యూరప్లలో ఈ గ్లోబల్ అవుటేజ్ సంభవించినట్లు మాతృ సంస్థ ఓపెన్ఏఐ అధికారికంగా ధృవీకరించింది.
Published : July 25, 2026 at 3:59 PM IST
Hyderabad: ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఏఐ చాట్బాట్ 'చాట్జీపీటీ' (ChatGPT) సేవలు అకస్మాత్తుగా నిలిచిపోవడంతో వినియోగదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. భారతదేశంతో పాటు అమెరికా, యూరప్, జపాన్ వంటి పలు దేశాల్లో ఈ గ్లోబల్ అవుటేజ్ సంభవించినట్లు మాతృ సంస్థ ఓపెన్ఏఐ (OpenAI) అధికారికంగా ధృవీకరించింది.
వెబ్సైట్ల అంతరాయాలను పర్యవేక్షించే 'డౌన్డిటెక్టర్' (DownDetector) నివేదికల ప్రకారం.. గత అరగంట కాలంగా చాట్జీపీటీ పనిచేయడం లేదంటూ ప్రపంచవ్యాప్టు వినియోగదారుల నుంచి ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. లాగిన్ కాకపోవడం, రెస్పాన్స్ రాకపోవడం వంటి సమస్యలను యూజర్లు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీన్ని బట్టి ఈ అవుటేజ్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్లాట్ఫారమ్ను అతలాకుతలం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
పరిశీలిస్తున్నామన్న ఓపెన్ఏఐ: చాట్జీపీటీ సేవల్లో తలెత్తిన ఈ గ్లోబల్ అవుటేజ్పై ఓపెన్ఏఐ తన అధికారిక స్టేటస్ పేజీలో స్పందించింది. "చాట్జీపీటీ సేవలను ప్రభావితం చేస్తున్న సమస్య మా దృష్టికి వచ్చింది. ప్రస్తుతం మా సాంకేతిక బృందం ఈ అంతరాయానికి గల కారణాలపై విచారణ జరుపుతోంది" అని కంపెనీ అప్డేట్ ఇచ్చింది. సమస్యను త్వరితగతిన పరిష్కరించి సేవలను పునరుద్ధరిస్తామని పేర్కొంది.