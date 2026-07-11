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నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే భారీ జరిమానా: మెటా సంస్థకు EU గట్టి హెచ్చరిక!

ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లు యూజర్లను వ్యసనపరులుగా మారుస్తున్నాయంటూ మెటా సంస్థపై యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) కొరడా ఝుళిపించింది. నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే భారీ జరిమానాలు తప్పవని హెచ్చరిస్తూ చర్యలకు దిగింది.

FILE - A car passes Facebook's new Meta logo on a sign at the company headquarters on Oct. 28, 2021, in Menlo Park, Calif.
FILE - A car passes Facebook's new Meta logo on a sign at the company headquarters on Oct. 28, 2021, in Menlo Park, Calif. (Photo Credit- AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 11, 2026 at 12:32 PM IST

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Hyderabad: సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా ప్లాట్‌ఫార్మ్స్‌ (Meta Platforms)కు యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) శుక్రవారం భారీ షాక్ ఇచ్చింది. యూరప్‌కు చెందిన కఠినమైన డిజిటల్ చట్టాలను ఉల్లంఘించారనే ఆరోపణలపై మెటా పరిధిలోని ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లపై తీవ్రమైన చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టింది.

యూరోపియన్ కమిషన్ విడుదల చేసిన నివేదికలోని ముఖ్యాంశాలు ఇవే:

  • ఉద్దేశపూర్వక డిజైన్: యూజర్లు ఎక్కువ సమయం తమ ప్లాట్‌ఫామ్​లకే అతుక్కుపోయేలా ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ను మెటా ఉద్దేశపూర్వకంగా డిజైన్ చేసిందని యూరోపియన్ కమిషన్ ఆరోపించింది.
  • వ్యసనంగా మార్చే వ్యూహం: యూజర్లు సుదీర్ఘకాలం పాటు ప్లాట్‌ఫామ్‌లలోనే మునిగిపోయేలా చేసి, వారి విలువైన సమయాన్ని వృధా చేసేలా ఈ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల అల్గోరిథమ్​లు పనిచేస్తున్నట్లు కమిషన్ పేర్కొంది.
  • EU అల్టిమేటం: ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ తమ డిజైన్‌, ఫీచర్లలో తక్షణమే భారీ మార్పులు చేసుకోవాలని, లేనిపక్షంలో మెటా సంస్థ భారీ జరిమానాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని EU గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

అసలు వివాదం ఏంటి?: DSA చట్టం కింద 2 ఏళ్ల విచారణ

యూరోపియన్ యూనియన్ తీసుకొచ్చిన 'డిజిటల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్' (DSA) చట్టం కింద మెటాపై గత రెండేళ్లుగా సుదీర్ఘ విచారణ జరిగింది. ఆ దర్యాప్తు నివేదిక ఆధారంగానే ఇప్పుడు కఠిన చర్యలకు EU పూనుకుంది. పెద్ద పెద్ద ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్​లు తమ సైట్లలో చట్టవిరుద్ధమైన, హానికరమైన కంటెంట్‌ను అడ్డుకునేలా మరింత బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలనే ఉద్దేశంతోనే EU ఈ కఠిన చట్టాన్ని అమల్లోకి తెచ్చింది.

నివేదికలో బయటపడ్డ 3 కీలక అంశాలు:

  • వ్యసనంగా మార్చే ఫీచర్లు: ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లలో ఉండే పర్సనలైజ్డ్ రికమండేషన్స్, ఆటోప్లే, ఇన్‌ఫైనైట్ స్క్రోలింగ్ (ముగింపు లేని స్క్రోలింగ్) వంటి ఫీచర్ల వల్ల యూజర్లు వీటికి బానిసలయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఈ ముప్పును అంచనా వేయడంలో మెటా పూర్తిగా విఫలమైందని కమిషన్ పేర్కొంది.
  • రీల్స్, స్టోరీస్‌తో ముప్పు: ఈ ప్లాట్‌ఫామ్​లలో ఉండే 'రీల్స్' (Reels), 'స్టోరీస్' (Stories) వంటి ఫార్మాట్లు ప్రజలు తమకు తెలియకుండానే వీటిని పదే పదే చూసేలా, వ్యసనంగా మార్చుకునేలా ప్రేరేపిస్తున్నాయని నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
  • నామమాత్రపు సేఫ్టీ టూల్స్: యూజర్ల భద్రత కోసం మెటా ప్రస్తుతం అందిస్తున్న సేఫ్టీ ఫీచర్లు సరిపోవని రెగ్యులేటర్ తేల్చి చెప్పింది. టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్ టూల్స్‌ను యూజర్లు సులభంగా ఇగ్నోర్ (పక్కన పెట్టడం) చేస్తున్నారని కమిషన్ తెలిపింది. అలాగే 'పేరెంటల్ కంట్రోల్' ఫీచర్లను సరిగా వాడాలంటే చాలా సమయం, శ్రమ, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అవసరమని కమిషన్ తెలిపింది. ఇవి ప్రతి తల్లిదండ్రులకు సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేసింది.

ఇప్పుడు మెటా చేయాల్సిన మార్పులు ఏంటి?:

యూరోపియన్ కమిషన్ మెటా సంస్థకు అత్యంత స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

  • ఫీచర్ల నిలిపివేత: ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లలో ఉండే 'ఆటోప్లే', 'ఇన్‌ఫైనైట్ స్క్రోలింగ్' (ముగింపు లేని స్క్రోలింగ్) వంటి ఫీచర్లను డిఫాల్ట్‌గా (ముందుగానే) బంద్ చేయాలని కమిషన్ స్పష్టం చేసింది.
  • స్క్రీన్-టైమ్ బ్రేక్స్: యూజర్లు యాప్‌లను ఎక్కువగా వాడకుండా నిరోధించేలా సమర్థవంతమైన 'స్క్రీన్-టైమ్ బ్రేక్' వంటి ప్రత్యామ్నాయాలను తీసుకురావాలని ఆదేశించింది.
  • రికమండేషన్ సిస్టమ్‌లో మార్పు: కేవలం యూజర్లను ఎక్కువ సేపు యాప్‌లలోనే ఉంచేలా (ఎంగేజ్‌మెంట్ పెంచేలా) కాకుండా, వారి భద్రతను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకునేలా తమ రికమండేషన్ సిస్టమ్‌ను మార్చాలని ఈయూ తేల్చి చెప్పింది.

మరొక వైపు మెటా వాదన.. ఈయూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు:

  • ఆరోపణలను తిరస్కరించిన మెటా: ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్‌లపై వచ్చిన ఈ ఆరోపణలను మెటా సంస్థ తీవ్రంగా త్రోసిపుచ్చింది. టీనేజర్ల భద్రత కోసం తాము తీసుకున్న కఠినమైన చర్యలను ఈ దర్యాప్తు కమిషన్ సరైన రీతిలో పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని మెటా ప్రతినిధి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
  • టీన్ అకౌంట్స్ ఫీచర్: విచారణ ప్రారంభమైన తర్వాత తాము ప్రత్యేకంగా 'టీన్ అకౌంట్స్' (Teen Accounts) ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టామని మెటా తెలిపింది. దీని ద్వారా తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు రాత్రి పూట ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వాడకుండా బ్లాక్ చేయవచ్చని, అలాగే రోజువారీ స్క్రీన్ టైమ్‌ను కేవలం 15 నిమిషాలకే పరిమితం చేయవచ్చని కంపెనీ గుర్తుచేసింది.
  • ఈయూ టెక్ చీఫ్ హెచ్చరిక: ఈయూ టెక్ చీఫ్ (EU Tech Chief) ఈ అంశంపై స్పందిస్తూ.. ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్​ల ప్రస్తుత డిజైన్ యూజర్లను తీవ్రంగా బానిసలుగా (Addictive) మార్చేలా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇకనైనా మెటా సంస్థ స్వచ్ఛందంగా మార్పులు చేసుకోవాలని, లేనిపక్షంలో నిబంధనల ఉల్లంఘన కింద కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.

6 శాతం జరిమానా ముప్పు.. ఐరోపాలో సోషల్ మీడియా బ్యాన్‌కు అడుగులు!

  • భారీ జరిమానా ప్రమాదం: ఒకవేళ మెటాపై వచ్చిన ఆరోపణలు రుజువైతే ఆ సంస్థకు తమ గ్లోబల్ వార్షిక టర్నోవర్‌లో (Global Annual Turnover) ఏకంగా 6 శాతం వరకు జరిమానా పడే అవకాశం ఉంది. అయితే, యూరోపియన్ కమిషన్ తుది తీర్పు ఇచ్చేలోపు తమ వాదనను వినిపించే పూర్తి అవకాశం మెటాకు ఉంటుంది.
  • గతంలో టిక్‌టాక్‌కూ ఇదే సెగ: అంతకుముందు ఫిబ్రవరిలో కూడా EU.. ప్రముఖ యాప్ 'టిక్‌టాక్' (TikTok) నుంచి కూడా ఇలాంటి మార్పులనే డిమాండ్ చేసింది. అంతేకాకుండా, 13 ఏళ్ల లోపు పిల్లలను సోషల్ నెట్‌వర్క్స్‌కు దూరంగా ఉంచాలని గత ఏప్రిల్‌లోనే మెటా సంస్థను EU తీవ్రంగా హెచ్చరించింది.
  • టీనేజర్లపై సోషల్ మీడియా బ్యాన్?: ఇదిలా ఉండగా, యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) నిపుణులు త్వరలోనే టీనేజర్లకు సంబంధించిన ఒక కీలక నివేదికను సమర్పించనున్నారు. ఈ రిపోర్ట్‌కు గనుక ఆమోదం లభిస్తే, యూరప్ వ్యాప్తంగా టీనేజర్లపై సోషల్ మీడియాను పూర్తిగా నిషేధించే (Social Media Ban) అవకాశం ఉంది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఈ సెప్టెంబర్‌లో చేసే అవకాశం ఉంది.

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