చంద్రుడిపై 'కేక్' లాంటి పొరలు: ఇస్రో కొత్త అధ్యయనంలో సంచలన నిజాలు
చంద్రుడి ఉపరితలం అంతా ఒకేలా దుమ్ముతో నిండి ఉంటుందని ఇప్పటివరకు అనుకున్నాం. కానీ చంద్రయాన్-3 ల్యాండర్ 'హాప్' సమయంలో సేకరించిన డేటాతో అహ్మదాబాద్ PRL శాస్త్రవేత్తలు షాకింగ్ విషయాలు కనుగొన్నారు.
Published : May 20, 2026 at 12:53 PM IST
Hyderabad: చంద్రుడి మీద అంతా దుమ్మే అనుకుంటాం కదా. కానీ నిజానికి దాని పైన కొన్ని సెంటీమీటర్ల మందంతో రెండు విభిన్న పొరల "కేక్"లాంటి నిర్మాణం ఉందని ఇస్రో మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. చంద్రుడి క్రస్ట్ ఘనీభవించినప్పటి నుంచి చిన్నచిన్న ఉల్కలు వచ్చి గుద్దుతూనే ఉన్నాయట. ఆ దెబ్బలకే పైపొర అంతా నలిగిపోయిందని తాజా అధ్యయనం వెల్లడించింది.
ఈ రీసెర్చ్ను అహ్మదాబాద్లోని "Physical Research Laboratory" (PRL) నిర్వహించింది. భారత అంతరిక్ష శాఖ కింద పనిచేసే ఈ సంస్థ అంతరిక్ష రంగంలో కీలక పరిశోధనలు చేస్తుంది. రాకెట్లు, చంద్రుడు, గ్రహాలు, నక్షత్రాలపై ఇక్కడ కీలక రీసెర్చ్ జరుగుతుంది.
ఈ అధ్యయనం కోసం 2023 సెప్టెంబర్ 2న చంద్రయాన్-3 విక్రమ్ ల్యాండర్ చంద్రుడిపై చేసిన చిన్న 'హాప్' సైట్ను (కాస్త పైకి ఎగిరి దిగిన చోటు) శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలించారు.
"విక్రమ్ ల్యాండర్ 'హాప్' కోసం ఇంజిన్లు మండించినప్పుడు, వాటి నుంచి వెలువడిన వేడి గాలి ఒక బ్లోయర్ లాగా పనిచేసింది. దాని ధాటికి ఉపరితలంపై ఉన్న 3 సెంటీమీటర్ల మేర వదులైన దుమ్ము ఎగిరిపోయింది. దీంతో అడుగున దట్టంగా పేరుకుపోయిన పాత మట్టి పొర బయటపడింది" అని ఇస్రో తెలిపింది.
ఈ అధ్యయనంలో మరో ఆసక్తికర విషయం బయటపడింది. చంద్రుడి ఉపరితలంపై దుమ్ము చాలా వదులుగా మెత్తగా ఉన్నా, కేవలం 6.5 సెంటీమీటర్ల లోతుకే వెళ్లేసరికి దాని సాంద్రత రెండింతలు, గట్టిదనం ఐదు రెట్లు పెరుగుతుంది. అంటే, వ్యోమగామి చంద్రుడిపై నడిస్తే పైపైన పిండిలో నడిచినట్టు అనిపిస్తుంది. కానీ కాస్త లోతుకు వెళ్తే, తడిగా ఉన్న గట్టి బంకమట్టిలో నడిచిన ఫీలింగ్ వస్తుంది.
"ఈ ఫలితాలు చంద్రుడి దక్షిణ ధృవం ప్రాంతం ఉపరితలంపై నిర్వహించే పరిశోధనలకు మరింత ఉపయోగపడతాయి. ఎందుకంటే చంద్రుడి ఉపరితలంలో ఉన్న భిన్నమైన లక్షణాలను అర్థం చేసుకోవడం భవిష్యత్ అన్వేషణలకు, ముఖ్యంగా చంద్రుడిపై సైంటిఫిక్ బేస్లు నిర్మించడానికి చాలా అవసరం. ఈ తరహా ప్రత్యేక కొలతలు చేపట్టడం ఇదే తొలిసారి" అని ఇస్రో పేర్కొంది.