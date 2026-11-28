వాట్సాప్ యూజర్లకు కేంద్రం హై-రిస్క్ అలర్ట్- వెంటనే ఇలా చేయండి!
వాట్సాప్ వినియోగదారులకు భారత సైబర్ విభాగం 'సెర్ట్-ఇన్' హై-రిస్క్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా పాత వెర్షన్ వాడుతున్న వినియోగదారుల గోప్యత ప్రమాదంలో ఉందని హెచ్చరించింది. వెంటనే తాజా వెర్షన్కు అప్డేట్ చేసుకోవాలని సూచించింది.
Published : November 28, 2026 at 2:52 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ఇన్స్టంట్ మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వాట్సాప్ (WhatsApp) వినియోగదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం హై-రిస్క్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది. ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీం (CERT-In) వాట్సాప్లో తీవ్రమైన భద్రతా లోపాలను గుర్తించింది. వీటిని ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు వినియోగదారుల వ్యక్తిగత సమాచారం, డేటాను దొంగిలించే ప్రమాదం ఉందని CERT-In స్పష్టం చేసింది.
ప్రభావితమయ్యే ప్లాట్ఫామ్లు:
CERT-In has published vulnerability notes on its website. Multiple Vulnerabilities in Whatsapp https://t.co/8NkIgJdyH8 Multiple Vulnerabilities in Asus https://t.co/thIzqMKOzR— CERT-In (@IndianCERT) November 26, 2026
రిమోట్ హ్యాకింగ్ ప్రమాదం: ఈ లోపాలను ఆసరాగా చేసుకుని హ్యాకర్లు రిమోట్గా వినియోగదారుల పరికరాల భద్రతా పొరలను ఛేదించే అవకాశం ఉంది. తద్వారా సదరు డివైజ్లో తమకు నచ్చిన హానికరమైన కోడ్ను (Arbitrary Code) అమలు చేసి, సున్నితమైన వ్యక్తిగత డేటాను సులభంగా తస్కరించగలరని సెర్ట్-ఇన్ హెచ్చరించింది.
వాట్సాప్లో గుర్తించిన 3 ప్రధాన భద్రతా లోపాలు ఇవే:
1. ఫైళ్లు డిలీట్ అయ్యే ప్రమాదం (CVE-2026-102769): వాట్సాప్లోని ఈ భద్రతా లోపం వల్ల, నకిలీ లేదా అనధికారిక యాప్ల నుంచి హ్యాకర్లు పంపే ప్రత్యేక 'ఆర్డర్ వివరాలు' (Order Details) మెసేజ్ల ద్వారా ముప్పు పొంచి ఉంది. ఒకవేళ ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లు ఆ మెసేజ్పై క్లిక్ చేస్తే, 'SQL ఇంజెక్షన్' అనే సాంకేతిక లోపం కారణంగా ఫోన్లో ఉన్న వాట్సాప్ ఫైళ్లు డిలీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, మెసేజ్ వచ్చిన సమయంలో యూజర్ ఆన్లైన్లో ఉంటే, హ్యాకర్ యాప్ను క్రాష్ చేసి డెలివరీ రసీదుల సమయాన్ని గమనించడం ద్వారా చాట్ డేటాబేస్కు సంబంధించిన కొంత సమాచారాన్ని కూడా తెలుసుకోగలడు. అయితే, ఈ లోపాన్ని ఉపయోగించి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి దాడులు జరిగినట్లు ఆధారాలు లేవని వాట్సాప్ స్పష్టం చేసింది.
2. మెటా AI భద్రతా వ్యవస్థలో లోపం (CVE-2026-44908): మెటా ఏఐ (Meta AI) కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్తో అనుసంధానమయ్యే సమయంలో ఉపయోగించే భద్రతా సర్టిఫికేట్లను సరిగ్గా తనిఖీ చేయకపోవడం వల్ల ఈ లోపం ఏర్పడింది. దీనివల్ల మెటా అంతర్గత వ్యవస్థలో ఉన్న ఎవరైనా కీలక భద్రతా వలయాన్ని (హార్డ్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్) దాటేసే ముప్పు పొంచి ఉంది. అయితే, ఈ లోపం ద్వారా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి సైబర్ దాడులు జరగలేదని వాట్సాప్ ధృవీకరించింది.
3. IP అడ్రస్ లీక్ అయ్యే ముప్పు (CVE-2026-23871): ఆండ్రాయిడ్ వాట్సాప్లో బయటి ప్రకటనలకు రిప్లై ఇచ్చే (External Ad-reply) లింక్ల ఫీచర్లో ఈ భద్రతా లోపం ఉంది. ఈ లోపాన్ని వాడుకుని హ్యాకర్లు పంపే ప్రత్యేక 'క్లిక్ టు వాట్సాప్' ప్రకటనల ద్వారా, బాధితుడి ఫోన్లో హ్యాకర్ల సర్వర్ నుంచి మీడియా ఫైళ్లు లోడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. తద్వారా యూజర్ల ఐపీ (IP) అడ్రస్ వివరాలు బయటపడే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఇప్పటికే కొన్ని స్పామ్ మెసేజ్ల ద్వారా హ్యాకర్లు ఈ లోపాన్ని వాడుకుని ఉండవచ్చని వాట్సాప్ పేర్కొంది.
ప్రభావితమయ్యే వాట్సాప్ వెర్షన్లు ఇవే: సెర్ట్-ఇన్ (CERT-In) వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, కింద పేర్కొన్న పాత వెర్షన్లను వాడుతున్న వారిపై ఈ భద్రతా లోపాల ప్రభావం ఉంటుంది:
- ఆండ్రాయిడ్ వాట్సాప్ (WhatsApp for Android): 2.26.35.74, 2.26.17.4 కంటే ముందు వెర్షన్లు.
- ఆండ్రాయిడ్ వాట్సాప్ బిజినెస్ (WhatsApp Business for Android): 2.26.23.70, 2.26.17.4 కంటే ముందు వెర్షన్లు.
- ఐఓఎస్ వాట్సాప్ (WhatsApp for iOS): 2.26.23.72 కంటే ముందు వెర్షన్లు.
- ఐఓఎస్ వాట్సాప్ బిజినెస్ (WhatsApp Business for iOS): 2.26.23.72 కంటే ముందు వెర్షన్లు.
- మ్యాక్ డెస్క్టాప్ వాట్సాప్ (WhatsApp for Mac desktop): 2.26.23.72 కంటే ముందు వెర్షన్లు.
వినియోగదారులు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?: ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ల కోసం వేచి చూడకుండా, మెటా (Meta) విడుదల చేసిన తాజా సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ను వెంటనే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని సెర్ట్-ఇన్ (CERT-In) స్పష్టం చేసింది.
- ఆండ్రాయిడ్ (Android): గూగుల్ ప్లే స్టోర్ (Google Play Store) నుంచి అప్డేట్ చేసుకోవాలి.
- ఐఫోన్ (iPhone): యాపిల్ యాప్ స్టోర్ (Apple App Store) ద్వారా అప్డేట్ చేసుకోవాలి.
- విండోస్, మ్యాక్ (Windows and Mac): మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ (Microsoft Store), మ్యాక్ యాప్ స్టోర్ (Mac App Store) లేదా వాట్సాప్ అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి కొత్త వెర్షన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
వినియోగదారులు వెంటనే తమ వాట్సాప్ అప్డేట్లను చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ అప్డేట్ అందుబాటులో ఉంటే, ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి.