దూసుకుపోతున్న దేశీయ కార్ల అమ్మకాలు- ఫిబ్రవరి 2026 గణాంకాలు ఇవే!
ప్యాసింజర్ వాహన తయారీ సంస్థలు ఫిబ్రవరి 2026 నాటికి తమ అమ్మకాల గణాంకాలను విడుదల చేశాయి.
Published : March 2, 2026 at 3:48 PM IST
Hyderabad: ప్యాసింజర్ వాహన తయారీ సంస్థలు ఫిబ్రవరి 2026 చివరి నాటికి డీలర్లు బలమైన అమ్మకాలను సాధించినట్లు నివేదించాయి. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ అన్ని విభాగాలలో స్థిరమైన డిమాండ్ను సూచిస్తుంది. అమ్మకాల వృద్ధికి యుటిలిటీ వాహనాలు ఎక్కువగా దోహదపడ్డాయి, ఇవి దేశీయ మార్కెట్లో మినీ కార్ల విభాగాన్ని అధిగమించాయి.
చాలా వరకు ప్రధాన తయారీ సంస్థలు సంవత్సరం వారీగా వృద్ధిని నివేదించాయి. ఇది బలమైన కస్టమర్ డిమాండ్ను సూచిస్తుంది. ఈ నెలలో రిటైల్ వ్యాపారం బాగానే ఉందని, డీలర్ల జాబితా స్థాయిలు నియంత్రితంగా ఉన్నాయని పరిశ్రమ అధికారులు సూచించారు.
మారుతి సుజుకి అమ్మకాలు: దేశంలో అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి డేటా ప్రకారం, ఫిబ్రవరిలో కంపెనీ మొత్తంగా 1,61,000 దేశీయ ప్యాసింజర్ వాహనాలను విక్రయించింది. ఇది గతేడాది అమ్ముడైన 160,791 యూనిట్ల కంటే కాస్త ఎక్కువ. కాంపాక్ట్ కార్ల విభాగంలో అమ్మకాలు తగ్గినప్పటికీ, యుటిలిటీ వాహనాల అమ్మకాలు గతేడాది 65,033 యూనిట్ల నుంచి 72,756 యూనిట్లకు పెరిగాయి.
అమ్మకాలకు సంబంధించి, ఈ నెలలో మొత్తం అమ్మకాలు 214,000 యూనిట్లుగా ఉన్నాయని, దేశీయంగా టోకు అమ్మకాలు 164,000 యూనిట్లుగా, రిటైల్ అమ్మకాలు గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 12 శాతం పెరిగాయని, డీలర్ ఇన్వెంటరీ 12 రోజులుగా ఉందని కంపెనీ తెలిపింది. తమ ఎగుమతుల్లో పశ్చిమాసియా దాదాపు 12.5 శాతం వాటా కలిగి ఉందని, దాదాపు 100 దేశాలలో షిప్మెంట్లు మారుతూ ఉన్నాయని కంపెనీ తెలిపింది.
టాటా మోటార్స్ అమ్మకాలు: ఇంకా ఫిబ్రవరి 2026లో టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వాహనాల అమ్మకాలు గతేడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 34 శాతం పెరిగి 62,329 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి, ఇది దాని పోర్ట్ఫోలియో అంతటా నిరంతర డిమాండ్ను ప్రతిబింబిస్తుంది.
మహింద్రా & మహింద్రా అమ్మకాలు: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా అమ్మకాలకు సంబంధించి, కంపెనీ దేశీయ యుటిలిటీ వాహన అమ్మకాలలో 19 శాతం పెరుగుదలను నివేదించింది, 60,018 యూనిట్లను విక్రయించింది.
హ్యుందాయ్, టయోటా, కియా అమ్మకాలు:
- హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా దేశీయ అమ్మకాలు 10 శాతం పెరిగి 52,407 యూనిట్లను విక్రయించినట్లు ప్రకటించింది.
- అదే సమయంలో, టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ దేశీయ అమ్మకాలు 16 శాతం పెరిగి 30,737 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి.
- కియా ఇండియా కూడా ఫిబ్రవరి 2026లో అమ్మకాలలో 10 శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేసింది, గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో 25,026 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి, ఇప్పుడు ఈ సంఖ్య 27,610 యూనిట్లుగా ఉంది.