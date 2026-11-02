పండుగ జోష్: ప్యాసింజర్ వాహన విక్రయాల్లో రికార్డుల మోత!
పండుగ డిమాండ్తో భారత ప్యాసింజర్ వాహన అమ్మకాలు అక్టోబర్లో రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. మారుతి సుజుకి అత్యధిక నెలవారీ అమ్మకాలను నమోదు చేయగా టాటా, మహింద్రా, హ్యుందాయ్ కంపెనీలు సైతం గణనీయమైన వృద్ధిని సాధించాయి.
Published : November 2, 2026 at 4:07 PM IST
Hyderabad: పండుగ సీజన్ జోష్తో భారత ప్యాసింజర్ వాహన రంగం సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. అక్టోబర్ నెలలో దేశీయ కార్ల తయారీ సంస్థలు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అత్యుత్తమ విక్రయాలను సాధించాయి. ముఖ్యంగా దేశంలోనే అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి, పండుగ డిమాండ్ను అందిపుచ్చుకుని కంపెనీ చరిత్రలోనే అత్యధిక నెలవారీ అమ్మకాలతో సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. అదే బాటలో టాటా మోటార్స్, మహింద్రా అండ్ మహింద్రా, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా వంటి ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజాలు సైతం రికార్డు స్థాయి వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.
అక్టోబర్ 2026లో మారుతి సుజుకి ఇండియా విక్రయాలు: మారుతి సుజుకి ఇండియా అత్యధిక నెలవారీ విక్రయాల రికార్డును నెలకొల్పింది. అక్టోబర్లో కంపెనీ మొత్తం హోల్సేల్ విక్రయాలు గతేడాదితో పోలిస్తే 25 శాతం వృద్ధితో 2.76 లక్షల యూనిట్లకు చేరాయి. దేశీయ ప్యాసింజర్ వాహన హోల్సేల్ విక్రయాలు 20 శాతానికి పైగా వృద్ధితో 2.12 లక్షల యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి. సూపర్ క్యారీ LCV (Light Commercial Vehicle) విక్రయాలు, OEM (Original Equipment Manufacturer) సరఫరాలతో కలిపి మొత్తం దేశీయ హోల్సేల్ విక్రయాలు 19 శాతం వృద్ధితో 2.26 లక్షల యూనిట్లకు చేరాయి.
టాటా మోటార్స్ అక్టోబర్ 2026 అమ్మకాలు: టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ లిమిటెడ్ కూడా బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. గతేడాది ఇదే కాలంలోని 61,295 యూనిట్లతో పోలిస్తే, అక్టోబర్లో దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మొత్తం అమ్మకాలు 23 శాతం పెరిగి 75,426 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. దేశీయ ప్యాసింజర్ వాహనాల అమ్మకాలు 21 శాతం పెరిగి 73,894 యూనిట్లకు చేరుకోగా, అంతర్జాతీయ అమ్మకాలు 161 యూనిట్ల నుంచి 1,532 యూనిట్లకు పెరిగాయి.
మహింద్రా & మహింద్రా అమ్మకాలు: మహింద్రా & మహింద్రా కూడా కంపెనీ చరిత్రలోనే అత్యధిక నెలవారీ అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. అక్టోబర్ 2026లో మొత్తం అమ్మకాలు గతేడాది ఇదే నెలతో పోలిస్తే 9 శాతం పెరిగి 1,31,109 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. ఇందులో ఎగుమతులు 77 శాతం వృద్ధితో 7,102 యూనిట్లకు చేరాయి.
హ్యుందాయ్ మోటార్ విక్రయాలు: హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ (Hyundai Motor India Ltd) నెలవారీ విక్రయాలు (ఎగుమతులతో కలిపి) ఆల్టైమ్ హైని తాకాయి. అక్టోబరు నెలలో మొత్తం విక్రయాలు గతేడాదితో పోలిస్తే 17.7 శాతం వృద్ధితో 82,299 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. దేశీయ విక్రయాలు 16.7 శాతం పెరిగి రికార్డు స్థాయిలో 62,799 యూనిట్లుగా నమోదవగా, ఎగుమతులు 21.1 శాతం వృద్ధితో 19,500 యూనిట్లకు చేరాయి.
JSW MG మోటార్ ఇండియా: ఇక చివరగా, JSW MG Motor India అక్టోబర్ నెలలో హోల్సేల్ విక్రయాల్లో 19 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఈ నెలలో కంపెనీ డీలర్లకు 8,013 యూనిట్లను పంపిణీ చేసింది. ఇటీవల విడుదల చేసిన MG హెక్టర్ టోమాహాక్ EV (MG Hector Tomahawk EV), విండ్సర్ ఇండల్జ్ ఎడిషన్ (Windsor Indulge edition) వంటి మోడళ్లకు వినియోగదారుల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోందని, దేశవ్యాప్తంగా ఈ వాహనాల డెలివరీలు వేగం పుంజుకుంటున్నాయని కంపెనీ పేర్కొంది.