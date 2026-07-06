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జూన్ అమ్మకాల్లో జోరు: ఎకో-ఫ్రెండ్లీ కార్లదే హవా!

జూన్ నెలలో భారత కార్ల అమ్మకాలు 29 శాతం పుంజుకోగా, పర్యావరణ అనుకూల ఈవీ, హైబ్రిడ్ వాహనాలు రికార్డు స్థాయి విక్రయాల వాటాను సాధించినట్లు FADA నివేదిక స్పష్టం చేసింది.

India's June car sales jump 29%; EVs and hybrids hit record share- FADA
India's June car sales jump 29%; EVs and hybrids hit record share- FADA (Photo Credit- Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 6, 2026 at 2:47 PM IST

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Hyderabad: భారతదేశ కార్ల రిటైల్ విక్రయాలు గతేడాది జూన్ నెలతో పోలిస్తే 28.6 శాతం బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. ఈ నెలలో జరిగిన మొత్తం విక్రయాలలో ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాలతో (ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్స్) నడిచే వాహనాలు రికార్డు స్థాయిలో 40.4 శాతం వాటాను కైవసం చేసుకోవడం విశేషం.

దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరగడమే ఈ మార్పునకు ప్రధాన కారణమని ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ డీలర్స్ అసోసియేషన్ (FADA) వెల్లడించింది. ఇంధన ధరల భారం నుంచి తప్పించుకోవడానికి కొనుగోలుదారులు ఎలక్ట్రిక్ (EV), సీఎన్‌జీ (CNG) వాహనాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారని FADA తన నివేదికలో స్పష్టం చేసింది.

CNG, హైబ్రిడ్, EV విక్రయాల్లో భారీ వృద్ధి: జూన్ నెలలో భారతదేశంలో మొత్తం వాహన విక్రయాలు 21.8 శాతం పెరిగి 26 లక్షల యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. ఇది జూన్ నెలలో ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యధిక అమ్మకాల సంఖ్య. ఈ వృద్ధిలో ప్యాసింజర్ వాహనాలు, ద్విచక్ర వాహనాలకు ఉన్న బలమైన డిమాండ్ ప్రధాన పాత్ర పోషించింది. కార్ల అమ్మకాలు 4,10,853 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. వీటిలో CNG వాహనాల వాటా 24.3 శాతం, హైబ్రిడ్ వాహనాల వాటా 8.3 శాతం, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వాటా 7.8 శాతంగా ఉంది. ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాలతో నడిచే వాహనాల మొత్తం వాటా 40.4 శాతానికి చేరుకుని కొత్త రికార్డు సృష్టించింది. పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు వినియోగదారులను ఇంధన సామర్థ్యం గల ప్రత్యామ్నాయాల వైపు మళ్లించాయి.

కార్​ల బుకింగ్స్‌లో 40 శాతం పెరుగుదల: ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ముడి చమురు ధరలు పెరగడంతో, మే నెలలో భారత ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను కనీసం నాలుగు సార్లు పెంచింది. ఈ ధరల పెరుగుదల ప్రభావం వాహన కొనుగోళ్లపై స్పష్టంగా కనిపించింది. దేశీయ దిగ్గజం మారుతి సుజుకి వంటి ప్రముఖ కంపెనీల సీఎన్‌జీ (CNG) కార్ల బుకింగ్స్ ఏకంగా 40 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.

ద్విచక్ర వాహనాల మార్కెట్: ద్విచక్ర వాహనాల రంగంలో కూడా భారీ వృద్ధి కనిపించింది. జూన్ నెలలో టూ-వీలర్ల విక్రయాలు 21.2 శాతం పెరిగి 18 లక్షల యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి.

ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ల సరికొత్త మైలురాయి: మొత్తం ద్విచక్ర వాహనాల అమ్మకాల్లో ఎలక్ట్రిక్ బైకులు, స్కూటర్ల వాటా చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా 10.6 శాతానికి చేరింది. ఇది ఈ రంగంలో కీలక మైలురాయిగా పరిగణిస్తున్నారు.

ఇంధన ధరల భారం పెరగడంతో వినియోగదారులు సంప్రదాయ పెట్రోల్ వాహనాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా సీఎన్‌జీ, ఈవీ మోడల్స్ వైపు వేగంగా మళ్లుతున్నట్లు ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. రాబోయే నెలల్లో కూడా ఇదే ట్రెండ్ కొనసాగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఎలక్ట్రిక్ వాహన విధానం (EV పాలసీ), ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వల్ల ఈవీ రంగానికి మరింత బలం చేకూరుతోంది. అలాగే మైలేజ్, పర్ఫార్మెన్స్ రెండూ ఇచ్చే హైబ్రిడ్ సాంకేతికత కూడా మధ్యతరగతి వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. జూన్ నాటి ఈ విక్రయాల గణాంకాలు భారతీయ ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమ పటిష్టతను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.

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