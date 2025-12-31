జనవరి 1 నుంచి పెరగనున్న కార్ల ధరలు- ఈ లోగానే బుక్ చేసుకోండి!
కార్ల ధర పెంపునకు సిద్ధమైన కంపెనీలు- లిస్ట్లో ఏ మోడళ్లు ఉన్నాయంటే..?
Published : December 31, 2025 at 3:26 PM IST
Hyderabad: కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకు ఈ విషయం గురించి తెలుసా? కొత్త సంవత్సరంలో వాహనాల ధరలు పెరగనున్నాయి. ఈ మేరకు జనవరి 1, 2026 నుంచి తమ కార్ల ధరలను పెంచుతున్నట్లు దేశంలోని ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ తయారీ సంస్థలు ఇప్పటికే ప్రకటించాయి. పంపిణీ ఖర్చులు పెరగడం, విదేశీ కరెన్సీలతో పోలిస్తే భారత రూపాయి విలువ తగ్గడం కారణంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మెజార్టీ కంపెనీలు వెల్లడించాయి. మరి ఆ లిస్ట్లో ఏ బ్రాండ్లు ఉన్నాయి? ఎంత వరకూ పెరగనున్నాయి? అనే వివరాలను పరిశీలిద్దాం రండి.
మెర్సిడెస్-బెంజ్: జర్మన్ లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ తన ఉత్పత్తుల ధరలను 2 శాతం వరకు పెంచనుంది. పెట్టుబడితో పాటు పంపిణీ ఖర్చులు, యూరో-రూపాయి మారకం రేటు కారణంగానే ఈ ధరల పెంపు నిర్ణయించాల్సి వచ్చిందని కంపెనీ తెలిపింది. యూరో-రూపాయి మారకపు రేటులో హెచ్చుతగ్గులను నియంత్రించడానికి, మెర్సిడెస్-బెంజ్ ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ధరలను సవరించాలని కూడా యోచిస్తోంది.
నివేదికల ప్రకారం, మెర్సిడెస్-బెంజ్ "GLS" ధర దాదాపు రూ.2.64 లక్షల నుంచి రూ.2.68 లక్షల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మెర్సిడెస్-బెంజ్ "E-క్లాస్" ధర రూ.1.57 లక్షల నుంచి రూ.1.83 లక్షల వరకు పెరగవచ్చు. కానీ ఇది గతంలో కంటే చాలా తక్కువ. GST 2.0 ఎఫెక్ట్తో, "GLS" ధర రూ.9.4 లక్షల నుంచి రూ.9.6 లక్షలకు పెరిగింది. అదే సమయంలో "E-క్లాస్" ధర కూడా రూ.4.5 లక్షల నుంచి రూ.5.25 లక్షలకు పెరిగింది.
BMW: సెప్టెంబర్ 2025 నాటికి BMW ధరలను 3 శాతం పెంచింది. మెరుగైన ముడి పదార్థాలు, పెట్టుబడి ఖర్చులు, బలహీనపడుతున్న భారత రూపాయి కారణంగానే ఈ ధరల పెంపు అని కంపెనీ తెలిపింది. ఈ పెరుగుదల కంపెనీ కంప్లీట్లీ నాక్డ్ డౌన్ (CKD), కంప్లీట్లీ బిల్ట్ యూనిట్ (CBU) మోడళ్లపై ప్రభావం చూపుతుంది.
BYD ఇండియా: ఈ చైనీస్ ఆటోమొబైల్ సంస్థ జనవరి 1, 2026 నుంచి తన కార్ల ధరలను పెంచాలని నిర్ణయించింది. కంపెనీ కొత్త మోడల్ "BYD సెలెరియో 7" ధర కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. డిసెంబర్ 31, 2025లోపు ఈ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాన్ని (EV) బుక్ చేసుకున్న వినియోగదారులకు ఇది రూ. 48.90 లక్షల పాత షోరూమ్ ధరకే లభిస్తుంది. ఆ తర్వాత కొనుగోలు చేసిన వారికి ఈ పెంపు వర్తిస్తుంది. ఇకపోతే ఈ ధరల పెంపునకు గల కారణాన్ని కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు.
MG మోటార్ ఇండియా: JSW MG మోటార్ 2 శాతం వరకు ధరల పెంపును ప్రకటించింది. సవరించిన ధరలు జనవరి 1, 2026 నుంచి అమలులోకి వస్తాయి. పెట్టుబడి, పంపిణీ ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ధరల పెంపు నిర్ణయించినట్లు ఈ ఆటోమేకర్ చెబుతోంది. ద్రవ్యోల్బణం, యూరో-రూపాయి మారకం రేటులో హెచ్చుతగ్గులు కూడా ఈ ధరల పెంపునకు దోహదపడుతున్న ఇతర అంశాలు. ఈ ధరల పెంపు కంపెనీ పెట్రోల్, డీజిల్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు వర్తిస్తుంది.
నిస్సాన్: జపనీస్ కార్ల తయారీ సంస్థ నిస్సాన్ జనవరి 1, 2026 నుంచి ధరలను 3 శాతం వరకు పెంచనుంది. నిస్సాన్ గ్రావిట్ కాంపాక్ట్ MPV విడుదలకు ముందే ఈ ప్రకటన వెలువడటం గమనార్హం. ఇది మార్చి 2026 నాటికి షోరూమ్లలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇకపోతే ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో, GST 2.0 అమలు కారణంగా "నిస్సాన్ మాగ్నైట్" ధర రేంజ్ రూ. 52,000 నుంచి రూ. 1 లక్ష వరకు పెరిగింది.
ఫలితంగా ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దీని ధర రూ.5.62 లక్షల నుంచి రూ.10.76 లక్షల మధ్యకు చేరుకుంది. అయితే జనవరి 2026 నుంచి ఈ ధర దాదాపు రూ.17,000 నుంచి రూ.32,000 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతో దీని ధర రూ.5.79 లక్షల నుంచి రూ.11.08 లక్షల మధ్యకు చేరుకుంటుంది. నిరంతర పెట్టుబడి వ్యయాల కారణంగానే ఈ ధర పెంపు అని కంపెనీ వెల్లడించింది.