మారుతి, టాటా, హ్యుందాయ్​ కార్లపై బంపర్ ఆఫర్స్​- ఆ కారుపై ఏకంగా రూ.3.80 లక్షల డిస్కౌంట్​!

కొత్త కారు కొనాలా? మారుతి, టాటా, హ్యుందాయ్​, స్కోడా, హోండా కార్లపై ఆఫర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Car Offers
Car Offers (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 7, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
Car Offers In February 2026 : మీరు కొత్త కారు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు గుడ్ న్యూస్​. ఈ ఫిబ్రవరిలో మారుతి సుజుకి, టాటా, హ్యుందాయ్​, హోండా, స్కోడా కార్లపై బంపర్ ఆఫర్లు ఉన్నాయి. పూర్తి వివరాలు మీ కోసం.

Tata Car Offers 2026 : టాటా ఈవీ 2025, 2026 ఈవీ మోడల్స్​పై ఈ ఫిబ్రవరిలో బంపర్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి.

  1. Tata Curvv EV : ప్రస్తుతం టాటా కర్వ్​ ఈవీపై భారీగా డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. వాస్తవానికి ఈ ఎలక్ట్రిక్​-కూపే ఎస్​యూవీ కారు ధర రూ.17.49 లక్షల నుంచి ప్రారంభం అవుతోంది. టాప్​ స్పెక్ కారు అయితే రూ.22,24 లక్షల వరకు ఉంటుంది. వీటిపై ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.3.80 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్ కల్పిస్తున్నారు. కొత్తగా కారు కొనాలని అనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఛాన్స్ అని చెప్పవచ్చు.
  2. Tata Punch EV : ప్రస్తుతం మార్కెట్లో టాటా పంచ్ ఈవీ ధర రూ.9.99 లక్షల నుంచి రూ.14.44 లక్షల రేంజ్​లో ఉంది. అయితే ఫిబ్రవరిలో ఈ కారుపై భారీ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. 2025 టాటా పంచ్ ఈవీ మోడల్​పై ఏకంగా రూ.1,60,000 డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నారు. 2026 మోడల్ అయితే రూ.90వేల వరకు తగ్గింపు ఇస్తున్నారు.
  3. Tata Harrier EV : టాటా ఫ్లాగ్​షిప్​ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్​యూవీ హారియర్​పై ఇప్పుడు రూ.1,50,000 వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కారు మార్కెట్ ధర రూ.21.49 లక్షల నుంచి రూ.30.23 లక్షల వరకు ఉంది. అయితే ఫిబ్రవరిలో కొన్నవారికి రూ.1లక్ష లాయల్టీ బోనస్​, రూ.50వేలు వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్​ లభిస్తుంది.
  4. Tata Tiago EV : టాటా ఆఫర్డబుల్ కార్లలో ఒకటైన టియాగో కారుపై ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో రూ.1.50 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నారు. అయితే ఈ డిస్కౌంట్ 2025 మోడల్​కు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. 2026 మోడల్​పై అయితే రూ.60వేలు వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ కారు ధర రూ.7.99 లక్షల నుంచి రూ.11.14 లక్షల రేంజ్​లో ఉంది.
  5. Tata Nexon EV : టాటా నెక్సాన్ ఈవీ 2026 మోడల్స్​పై రూ.30వేలు, 2025 మోడల్​పై రూ.1,20,000 వరకు బెనిఫిట్స్ అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కారు ధర రూ.12.49 లక్షలు నుంచి రూ.17.49 లక్షల రేంజ్​లో ఉంది.

Maruti Car Offers 2026 : మారుతి కార్ లవర్స్ కూడా ఈ నెలలో బంపర్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. వాటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

  1. Maruti Victoris : మారుతి విక్టోరిస్​ ఒక మిడ్ సైజ్​ ఎస్​యూవీ. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దీని ధర రూ.10.50 లక్షల నుంచి రూ.19.99 లక్షల (ఎక్స్​-షోరూం) వరకు ఉంటుంది. ఫిబ్రవరిలో మారుతి విక్టోరిస్​ LXi, VXi, CNG వేరియంట్లపై రూ.50 వేలు వరకు బెనిఫిట్స్ అందిస్తున్నారు. ZXi, Zxi+ ట్రిమ్ మోడల్స్​పై రూ.61 వేలు, హైబ్రిడ్ వెర్షన్స్​పై రూ.78వేలు వరకు బెనిఫిట్స్ అందిస్తున్నారు.
  2. Maruti Grand Vitara : మారుతి గ్రాండ్ విటారా సిగ్మా వేరియంట్​పై రూ.25వేలు అందిస్తున్నారు.

Hyundai Car Offers 2026 : హ్యుందాయ్ కార్లపై కూడా ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో మంచి ఆఫర్లు లభిస్తున్నాయి. వాటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

కారు మోడల్​డిస్కౌంట్/ఆఫర్​
హ్యుందాయ్​ వెర్నారూ.98వేలు
హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్​రూ.90వేలు
హ్యుందాయ్ ఐ20/ఐ20 ఎన్​ లైన్​ రూ.58వేలు
హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్రూ.58వేలు
హ్యుందాయ్ అల్కజార్​ రూ.55వేలు
హ్యుందాయ్ ఎక్స్​టర్​రూ.43వేలు
హ్యుందాయ్ ఆరారూ.30వేలు
హ్యుందాయ్ క్రెటా రూ.30వేలు
హ్యుందాయ్ వెన్యూ/వెన్యూ ఎన్​ లైన్​ రూ.5వేలు

Honda, Skoda Car Offers 2026 : హోండా, స్కోడా కార్లపై కూడా ఈ ఫిబ్రవరిలో మంచి ఆఫర్లు నడుస్తున్నాయ్​. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కారు మోడల్​డిస్కౌంట్/ఆఫర్​
హోండా అమేజ్రూ.68,000
హోండా సిటీ రూ.1.97 లక్షలు
హోండా సిటీ హైబ్రిడ్రూ.1.97 లక్షలు
హోండా ఎలివేట్రూ.1.48 లక్షలు
స్కోడా కైలాక్​ రూ.50,000

