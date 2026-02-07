మారుతి, టాటా, హ్యుందాయ్ కార్లపై బంపర్ ఆఫర్స్- ఆ కారుపై ఏకంగా రూ.3.80 లక్షల డిస్కౌంట్!
కొత్త కారు కొనాలా? మారుతి, టాటా, హ్యుందాయ్, స్కోడా, హోండా కార్లపై ఆఫర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : February 7, 2026 at 5:00 PM IST
Car Offers In February 2026 : మీరు కొత్త కారు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు గుడ్ న్యూస్. ఈ ఫిబ్రవరిలో మారుతి సుజుకి, టాటా, హ్యుందాయ్, హోండా, స్కోడా కార్లపై బంపర్ ఆఫర్లు ఉన్నాయి. పూర్తి వివరాలు మీ కోసం.
Tata Car Offers 2026 : టాటా ఈవీ 2025, 2026 ఈవీ మోడల్స్పై ఈ ఫిబ్రవరిలో బంపర్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి.
- Tata Curvv EV : ప్రస్తుతం టాటా కర్వ్ ఈవీపై భారీగా డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. వాస్తవానికి ఈ ఎలక్ట్రిక్-కూపే ఎస్యూవీ కారు ధర రూ.17.49 లక్షల నుంచి ప్రారంభం అవుతోంది. టాప్ స్పెక్ కారు అయితే రూ.22,24 లక్షల వరకు ఉంటుంది. వీటిపై ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.3.80 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్ కల్పిస్తున్నారు. కొత్తగా కారు కొనాలని అనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఛాన్స్ అని చెప్పవచ్చు.
- Tata Punch EV : ప్రస్తుతం మార్కెట్లో టాటా పంచ్ ఈవీ ధర రూ.9.99 లక్షల నుంచి రూ.14.44 లక్షల రేంజ్లో ఉంది. అయితే ఫిబ్రవరిలో ఈ కారుపై భారీ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. 2025 టాటా పంచ్ ఈవీ మోడల్పై ఏకంగా రూ.1,60,000 డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నారు. 2026 మోడల్ అయితే రూ.90వేల వరకు తగ్గింపు ఇస్తున్నారు.
- Tata Harrier EV : టాటా ఫ్లాగ్షిప్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ హారియర్పై ఇప్పుడు రూ.1,50,000 వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కారు మార్కెట్ ధర రూ.21.49 లక్షల నుంచి రూ.30.23 లక్షల వరకు ఉంది. అయితే ఫిబ్రవరిలో కొన్నవారికి రూ.1లక్ష లాయల్టీ బోనస్, రూ.50వేలు వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది.
- Tata Tiago EV : టాటా ఆఫర్డబుల్ కార్లలో ఒకటైన టియాగో కారుపై ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో రూ.1.50 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నారు. అయితే ఈ డిస్కౌంట్ 2025 మోడల్కు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. 2026 మోడల్పై అయితే రూ.60వేలు వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ కారు ధర రూ.7.99 లక్షల నుంచి రూ.11.14 లక్షల రేంజ్లో ఉంది.
- Tata Nexon EV : టాటా నెక్సాన్ ఈవీ 2026 మోడల్స్పై రూ.30వేలు, 2025 మోడల్పై రూ.1,20,000 వరకు బెనిఫిట్స్ అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కారు ధర రూ.12.49 లక్షలు నుంచి రూ.17.49 లక్షల రేంజ్లో ఉంది.
Maruti Car Offers 2026 : మారుతి కార్ లవర్స్ కూడా ఈ నెలలో బంపర్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. వాటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
- Maruti Victoris : మారుతి విక్టోరిస్ ఒక మిడ్ సైజ్ ఎస్యూవీ. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దీని ధర రూ.10.50 లక్షల నుంచి రూ.19.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూం) వరకు ఉంటుంది. ఫిబ్రవరిలో మారుతి విక్టోరిస్ LXi, VXi, CNG వేరియంట్లపై రూ.50 వేలు వరకు బెనిఫిట్స్ అందిస్తున్నారు. ZXi, Zxi+ ట్రిమ్ మోడల్స్పై రూ.61 వేలు, హైబ్రిడ్ వెర్షన్స్పై రూ.78వేలు వరకు బెనిఫిట్స్ అందిస్తున్నారు.
- Maruti Grand Vitara : మారుతి గ్రాండ్ విటారా సిగ్మా వేరియంట్పై రూ.25వేలు అందిస్తున్నారు.
Hyundai Car Offers 2026 : హ్యుందాయ్ కార్లపై కూడా ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో మంచి ఆఫర్లు లభిస్తున్నాయి. వాటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
|కారు మోడల్
|డిస్కౌంట్/ఆఫర్
|హ్యుందాయ్ వెర్నా
|రూ.98వేలు
|హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్
|రూ.90వేలు
|హ్యుందాయ్ ఐ20/ఐ20 ఎన్ లైన్
|రూ.58వేలు
|హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్
|రూ.58వేలు
|హ్యుందాయ్ అల్కజార్
|రూ.55వేలు
|హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్
|రూ.43వేలు
|హ్యుందాయ్ ఆరా
|రూ.30వేలు
|హ్యుందాయ్ క్రెటా
|రూ.30వేలు
|హ్యుందాయ్ వెన్యూ/వెన్యూ ఎన్ లైన్
|రూ.5వేలు
Honda, Skoda Car Offers 2026 : హోండా, స్కోడా కార్లపై కూడా ఈ ఫిబ్రవరిలో మంచి ఆఫర్లు నడుస్తున్నాయ్. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
|కారు మోడల్
|డిస్కౌంట్/ఆఫర్
|హోండా అమేజ్
|రూ.68,000
|హోండా సిటీ
|రూ.1.97 లక్షలు
|హోండా సిటీ హైబ్రిడ్
|రూ.1.97 లక్షలు
|హోండా ఎలివేట్
|రూ.1.48 లక్షలు
|స్కోడా కైలాక్
|రూ.50,000
