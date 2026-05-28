హ్యుందాయ్ కార్ల ధరల పెంపు- జూన్ 1 నుంచి కొత్త రేట్లు
జూన్ 1 నుంచి తమ కార్ల ధరలను గరిష్ఠంగా రూ. 12,800 వరకు పెంచుతున్నట్లు ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా బుధవారం ప్రకటించింది.
Published : May 28, 2026 at 10:43 AM IST
Hyderabad: కారు కొనుగోలుదారులకు అలర్ట్. జూన్ 2026 నుంచి హ్యుందాయ్ కార్ల ధరలు పెరగనున్నాయి. ఈ మేరకు తమ కార్ల ధరలను గరిష్ఠంగా రూ. 12,800 వరకు పెంచుతున్నట్లు హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ప్రకటించింది. నిరంతరం పెరుగుతున్న ముడి పదార్థాల ధరలు, ఉత్పత్తి వ్యయాల వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకోక తప్పలేదని తెలిపింది.
"ఖర్చులను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి, తమ వినియోగదారులపై పడే ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి కంపెనీ నిరంతరం కృషి చేస్తున్నప్పటికీ, పెరిగిన ఖర్చులలో కొంత భాగాన్ని ఈ స్వల్ప ధర పెంపు ద్వారా మార్కెట్కు బదిలీ చేయక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది" అని హ్యుందాయ్ పేర్కొంది.
వాస్తవానికి, హ్యుందాయ్ తమ కార్లపై గరిష్ఠంగా 1 శాతం వరకు ధరలను పెంచనున్నట్లు మొదట ఏప్రిల్ 2026లో ప్రకటించింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ ధరల పెంపు అమలును జూన్ 2026 వరకు వాయిదా వేశారు. ప్రస్తుత క్యాలెండర్ ఇయర్ (CY)లో హ్యుందాయ్ కార్ల ధరలను పెంచుతుండటం ఇది రెండోసారి కావడం గమనార్హం. అంతకుముందు జనవరి 2026లో కంపెనీ సుమారు 0.6 శాతం మేర సగటు ధరల పెంపును అమలు చేసింది.
"హ్యుందాయ్ కార్ల ధరల పెంపునకు సంబంధించి ఏప్రిల్ 8, 2026 నాటి మా మునుపటి లేఖకు అనుగుణంగా, అలాగే ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులను, మా వినియోగదారుల ప్రయోజనార్థం సమతుల్య విధానాన్ని పాటించాల్సిన ఆవశ్యకతను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ కొత్త ధరలను జూన్ 1, 2026 నుంచి అమలులోకి తీసుకువస్తున్నాం" అని కంపెనీ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఈ క్రమంలో "ధరల పెంపు గరిష్ఠంగా రూ. 12,800 వరకు ఉండవచ్చు. మోడల్, వేరియంట్ను బట్టి ఈ పెంపు మారుతూ ఉంటుంది. ముడిసరుకు వ్యయాల పెరుగుదల, వస్తు ధరల అధికం, నిర్వహణ ఖర్చులు పెరగడం, అలాగే ఇతర అంశాల కారణంగా ధరలను పెంచడం అనివార్యమైంది" అని సంస్థ జోడించింది.
భారత్లో అందుబాటులో ఉన్న హ్యుందాయ్ కార్లు: కంపెనీ భారత మార్కెట్లో "Hyundai Exter", "Venue", "Creta", "Hyundai Alcazar" వంటి SUVలను విక్రయిస్తోంది. అదే సమయంలో "Hyundai Aura", "Verna" వంటి సెడాన్లను; "Grand i10 Nios", "i20" వంటి హ్యాచ్బ్యాక్లను, అలాగే "Hyundai Creta Electric", "Ioniq 5" వంటి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను (EVలను) విక్రయిస్తుంది.
ధరల విషయానికి వస్తే, హ్యుందాయ్ కార్ల శ్రేణి రూ. 5.55 లక్షల నుంచి రూ. 55.70 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుంది. ప్రస్తుతం, భారత మార్కెట్లో హ్యుందాయ్ "గ్రాండ్ i10 Nios" కంపెనీ ఎంట్రీ-లెవల్ కారుగా ఉండగా, హ్యుందాయ్ "Ioniq 5" అత్యంత ప్రీమియం మోడల్గా నిలిచింది.