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మైస్పేస్ పునరాగమనం: నేటి సోషల్ మీడియా దిగ్గజాలను ఢీకొట్టగలదా?

సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత 'మైస్పేస్' సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్ మరోసారి గ్రాండ్ ఎంట్రీకి సిద్ధమవుతోందని తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ప్లాట్‌ఫారమ్ యజమానులు ఇటీవల విడుదలైన సరికొత్త డాక్యుమెంటరీలో దీని పునరాగమనంపై కీలక సంకేతాలు ఇచ్చారు.

According to experts, Myspace will have to create a completely different product to compete with major platforms like Instagram and TikTok.
According to experts, Myspace will have to create a completely different product to compete with major platforms like Instagram and TikTok. (Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 11:16 AM IST

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Hyderabad: ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసినా సోషల్ మీడియా యాప్స్‌దే హవా. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు కోట్ల మంది యూజర్లను తమ వైపు తిప్పుకుంటున్నాయి. అయితే, ఒకప్పుడు ఇంటర్నెట్ ప్రపంచాన్ని ఒంటిచేత్తో శాసించిన ఒకప్పటి నెంబర్ వన్ నెట్‌వర్క్ పేరు 'మైస్పేస్' (MySpace). ఇప్పుడు ఇదే మైస్పేస్ మరోసారి గ్రాండ్ ఎంట్రీకి సిద్ధమవుతోందని తెలుస్తోంది.

ఈ మేరకు ప్లాట్‌ఫారమ్ యజమానులు, 'వయాంట్ టెక్నాలజీ' (Viant Technology) (మైస్పేస్ మాతృసంస్థ) సహ వ్యవస్థాపకులు టిమ్, క్రిస్ వాండర్‌హుక్ ఇటీవల విడుదలైన 'Myspace' డాక్యుమెంటరీలో దీని పునరాగమనంపై కీలక సంకేతాలు ఇచ్చారు.

"మైస్పేస్ ఇప్పటికీ మా ఆధీనంలోనే ఉంది. ఈ బ్రాండ్‌కు కేర్‌టేకర్లుగా (సంరక్షకులుగా) వ్యవహరిస్తున్న మేము దీనిని త్వరలోనే మళ్లీ ప్రారంభించబోతున్నాం. కేవలం సరైన సమయం కోసమే వేచి చూస్తున్నాం" అని డాక్యుమెంటరీలో పేర్కొన్నారు.

గతంలో ఎదురైన పరాభవం: నిజానికి మైస్పేస్ పునరాగమనం కోసం ప్రయత్నించడం ఇది మొదటిసారేం కాదు. గతంలో 2013లో కూడా ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను సరికొత్తగా తీసుకురావడానికి కంపెనీ ప్రయత్నించింది. కానీ అది విఫలమై, సుమారు $150 మిలియన్ల (సుమారు రూ. 1200 కోట్లకు పైగా) భారీ నష్టానికి దారితీసింది.

త్వరలోనే అఫీషియల్ అనౌన్స్‌మెంట్?: ప్రస్తుతానికి మైస్పేస్ రీ-లాంఛ్​ డేట్‌కు సంబంధించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. అయినప్పటికీ, ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థ 'CNBC' నివేదిక ప్రకారం.. టెక్ పరిశ్రమలో ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ పునరాగమనంపై అప్పుడే పెద్ద ఎత్తున చర్చలు మొదలయ్యాయి.

మైస్పేస్ రీ-లాంఛ్: పాత క్రేజ్ వర్సెస్ కొత్త సవాళ్లు

ప్రస్తుత డిజిటల్ ప్రపంచం ఒకప్పటితో పోలిస్తే పూర్తిగా మారిపోయింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్, టిక్‌టాక్, స్నాప్‌చాట్, యూట్యూబ్, రెడిట్ వంటి దిగ్గజ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు అడ్వాన్స్‌డ్ అల్గారిథమ్స్, షార్ట్ వీడియో కంటెంట్‌తో యూజర్లను కట్టి పడేస్తున్నాయి. పైగా, నేటి తరం యూజర్లు నిమిషాల్లో ముగిసిపోయే కంటెంట్‌ను మాత్రమే ఇష్టపడుతున్నారు. ఇలాంటి తరుణంలో మైస్పేస్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెడితే పోటీని తట్టుకోవడం అంత సులభం కాదు.

మార్కెట్ నిపుణుల విశ్లేషణ: మైస్పేస్ పునరాగమనం పట్ల వ్యక్తమవుతున్న ఉత్సాహం అనేది, అల్గారిథమ్‌ల ఆధిపత్యం లేని పాత రోజులను మళ్లీ చూడాలన్న ఆకాంక్షేనని 'ఫారెస్టర్' ప్రధాన విశ్లేషకురాలు కేట్ విన్నిక్ పేర్కొన్నారు. 'సబ్‌స్టాక్' (Substack), 'డిస్కార్డ్' (Discord) వంటి వేదికలపై ప్రైవేట్ కమ్యూనిటీలు పెరుగుతుండటాన్ని బట్టి చూస్తే, వినియోగదారులు, బ్రాండ్లు ఇప్పుడు మరింత పరిమితమైన, గోప్యతకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే ప్రైవేట్ కమ్యూనిటీల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారని ఆమె గుర్తించారు.

ఈ నేపథ్యంలో "మైస్పేస్ గనుక కేవలం తన పాత శైలి స్మృతులపైనే ఆధారపడితే, అది ఒక చిన్న వర్గానికి మాత్రమే పరిమితమైపోతుంది; అంతేకాకుండా, దాని పాత డిజైన్‌పై అతిగా ఆధారపడటం.. ప్రస్తుతం టిక్‌టాక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల క్లీన్ ఇంటర్‌ఫేస్‌లకు అలవాటుపడిన నేటి తరం యూజర్లను దూరం చేయవచ్చు" అని కేట్ విన్నిక్ వివరించారు.

జనరేషన్-జెడ్ (Gen Z)ను టార్గెట్ చేస్తూ మైస్పేస్ స్టైల్‌లోనే వచ్చిన 'నోప్లేస్' (Noplace) అనే యాప్ ఇందుకు ఒక చక్కటి ఉదాహరణ. ఈ యాప్ లాంఛ్ అయిన మొదటి రోజు యాప్ స్టోర్‌లో నంబర్-1 స్థానానికి చేరుకుంది. కానీ, ఆ మరుసటి రోజే టాప్ చార్ట్స్ నుంచి అదృశ్యమైంది. అంటే, దీని ద్వారా ప్రారంభంలో యూజర్లలో కనిపించిన ఆ ఉత్సాహం.. లాంగ్-టర్మ్ గ్రోత్ (స్థిరమైన వృద్ధి)గా మారలేకపోయిందని స్పష్టమవుతోంది.

ఈ నివేదిక 'బ్లూస్కై' (Bluesky) ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను కూడా ఉదహరిస్తుంది. X (గతంలో ట్విటర్)కు పోటీగా దీన్ని 2024లో ప్రారంభించారు. మొదట్లో ఇది భారీ ప్రజాదరణ పొందినప్పటికీ, ప్రస్తుతం దీని యూజర్ బేస్ ఎక్స్ (X) తో పోలిస్తే కేవలం 10 శాతం మాత్రమే ఉంది. పైగా, దీని రోజువారీ మొబైల్ యూజర్ల సంఖ్య కూడా దాదాపు 40 శాతం మేర పడిపోయింది.

అయితే మైస్పేస్‌కు ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజనం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు; అదే బలమైన బ్రాండ్ గుర్తింపు. ఇదే మిగతా చిన్న ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల కంటే దీనిని కాస్త ముందు వరుసలో ఉంచుతుంది. అయితే, మైస్పేస్ నిజంగా సక్సెస్ అవ్వాలంటే కేవలం పాత జ్ఞాపకాలను మాత్రమే నమ్ముకుంటే సరిపోదు. నేటి ట్రెండ్‌కు తగ్గట్టుగా ఒక వినూత్నమైన ప్రొడక్ట్‌ను తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. అలాగే పాత యూజర్లతో పాటు నేటి తరం యువతను (Gen Z, Gen Alpha) కూడా ఆకట్టుకోవాలి.

గతంలో మైస్పేస్.. ఫేస్‌బుక్ కంటే వెనుకబడటానికి ప్రధాన కారణం, అది తన అసలు వినియోగదారులను నిలుపుకోవడంలో విఫలమవ్వడమేనని విన్నిక్ పేర్కొన్నారు.

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