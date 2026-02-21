అంతర్జాతీయంగా గూగుల్ పిక్సెల్ కాల్ రికార్డింగ్!- ఎనేబుల్ చేసుకోవడం ఎలాగంటే?
పిక్సెల్ ఫోన్ యాప్లో కాల్ రికార్డింగ్ ఫీచర్ అమెరికా దాటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తోంది: రిపోర్ట్
Published : February 21, 2026 at 11:28 AM IST
Hyderabad: గూగుల్ తన పిక్సెల్ ఫోన్ యాప్లో కాల్ రికార్డింగ్ను మరిన్ని దేశాలకు విస్తరిస్తోంది. గతేడాది ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లలోకి రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ ఫీచర్ ఇప్పుడు US వెలుపలి అదనపు ప్రాంతాలకు చేరుకుంటోంది. ఇటీవలి నివేదికల ప్రకారం, యూరప్లోని కొంతమంది వినియోగదారులకు ఇప్పటికే ఈ ఆప్షన్ కన్పిస్తోంది. స్థానిక కాల్ రికార్డింగ్ చట్టాలు, వినియోగదారు సమ్మతి నియమాలకు లోబడి ఫిబ్రవరి చివరి నాటికి దీన్ని మరిన్ని ప్రదేశాలకు విస్తరిస్తున్నట్లు గూగుల్ గతంలో ధృవీకరించింది.
ఇప్పుడు ఈ పిక్సెల్ కాల్ రికార్డింగ్ జర్మనీ, ఇటలీ, స్పెయిన్తో పాటు మరిన్ని దేశాలలో అందుబాటులోకి వచ్చేసినట్లు తెలుస్తోంది. 9to5Google నివేదిక ప్రకారం, అనేక యూరోపియన్ దేశాలలోని వినియోగదారులకు ఈ ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఈ ఫీచర్ అమెరికా దాటి విస్తృత ప్రపంచవ్యాప్త విస్తరణను సూచిస్తుంది.
గూగుల్ మొదట సెప్టెంబర్లో ఈ కాల్ రికార్డింగ్ను తిరిగి అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే నవంబర్లో దీని విస్తృత విస్తరణ ప్రారంభమైంది. ఆ దశలో ఈ ఫీచర్ ఎక్కువగా యునైటెడ్ స్టేట్స్లోని వినియోగదారులకే అందుబాటులో ఉంది, యూరప్లోని చాలా మంది ఇది ఇంకా తమ పరికరాల్లో కనిపించలేదని నివేదించారు.
తాజాగా జర్మనీ, ఇటలీ, స్పెయిన్, రొమేనియా, ఫ్రాన్స్లోని వినియోగదారులు ఈ ఎంపిక ఇప్పుడు యాక్టివ్గా ఉందని నివేదించారు. లేటెస్ట్ పిక్సెల్ 10a లాంఛ్ తర్వాత, ఈ పరికరం విస్తృతంగా అమ్మకానికి రాకముందే, అర్హత ఉన్న అన్ని మార్కెట్లలో ఈ కాల్ రికార్డింగ్ అందుబాటులోకి వస్తుందని గూగుల్ పునరుద్ఘాటించింది.
ఈ ఫీచర్ ఎవరెవరికి అందుబాటులో ఉంటుంది?: ఈ ఫీచర్ గూగుల్ పిక్సెల్ 6, ఆండ్రాయిడ్ 14 లేదా ఆ తర్వాతి వెర్షన్లలో నడుస్తున్న కొత్త మోడళ్లలో పనిచేస్తుంది. ఇది AIపై ఆధారపడదు, ఎంపిక చేసిన కొత్త పరికరాల్లో అందుబాటులో ఉన్న జెమిని నానో-ఆధారిత కాల్ నోట్స్ ఫీచర్కు భిన్నంగా ఉంటుంది, ఇది ట్రాన్స్క్రిప్ట్లు లేదా సమ్మరీలను అందించదు.
దీన్ని ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి?:
- దీన్ని ప్రారంభించేందుకు వినియోగదారులు ఫోన్ యాప్ను తెరిచి Settingsకు వెళ్లాలి.
- ఆ తర్వాత Call Assist విభాగం కింద ఉన్న Call Recordingపై క్లిక్ చేయాలి.
ఇక అప్పటినుంచి కాల్స్ సమయంలో వినియోగదారులు రికార్డింగ్ ప్రారంభించాలనుకుంటే రికార్డ్ బటన్పై క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. అయితే రికార్డింగ్ ప్రారంభమయ్యే ముందు మీతోపాటు కాల్లో పాల్గొనేవారికి కాల్ రికార్డ్ అవుతోందంటూ ఒక ఆడియో వినిపిస్తుంది. ఇది కొత్త నంబర్ల నుంచి వచ్చే కాల్లను ఆటో-రికార్డ్ చేయగలదు, ఇంకా ఆ రికార్డింగ్లను 7, 14, 30 రోజులు లేదా ఎప్పటికీ ఉంచుకోవడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
అంటే వినియోగదారులకు తెలియని కొత్త నంబర్ల నుంచి వచ్చే కాల్స్ ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్ చేసే ఆప్షన్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు ఈ రికార్డింగ్ కాల్స్ను మీరు 7 నుంచి 14 లేదా 30 రోజుల తర్వాత ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోయేలా కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు, కావాలనుకుంటే వాటిని పర్మినెంట్గా కూడా ఉంచుకోవచ్చు.
మీరు సేవ్ చేసిన రికార్డింగ్లు ఫోన్ యాప్ హోమ్ ట్యాబ్లో మైక్రోఫోన్ ఐకాన్, బిల్ట్-ఇన్ ప్లేబ్యాక్ ఎంపికలతో కనిపిస్తాయి. స్థానిక చట్టాల కారణంగా దీని లభ్యత ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుందని గూగూల్ పేర్కొంది. కొన్ని దేశాలు కాల్ రికార్డింగ్ను నిషేధించగా, మరికొన్ని దేశాలు కాల్లో పాల్గొనేవారందరి సమ్మతిని కోరుతాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే కాల్ రికార్డ్ అవుతోందని కాలర్లను అప్రమత్తం చేయడానికి ఈ యాప్ వాయిస్ నోటిఫికేషన్ను అందిస్తుంది, ఇది వినియోగదారులు చట్టాన్ని అనుసరించడంలో సహాయపడుతుంది.