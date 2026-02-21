ETV Bharat / technology

అంతర్జాతీయంగా గూగుల్ పిక్సెల్ కాల్ రికార్డింగ్!- ఎనేబుల్ చేసుకోవడం ఎలాగంటే?

పిక్సెల్ ఫోన్ యాప్‌లో కాల్ రికార్డింగ్​ ఫీచర్​ అమెరికా దాటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తోంది: రిపోర్ట్

Google Pixel 10a
Google Pixel 10a (Photo Credit- Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 21, 2026 at 11:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: గూగుల్ తన పిక్సెల్ ఫోన్ యాప్‌లో కాల్ రికార్డింగ్‌ను మరిన్ని దేశాలకు విస్తరిస్తోంది. గతేడాది ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లలోకి రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ ఫీచర్ ఇప్పుడు US వెలుపలి అదనపు ప్రాంతాలకు చేరుకుంటోంది. ఇటీవలి నివేదికల ప్రకారం, యూరప్‌లోని కొంతమంది వినియోగదారులకు ఇప్పటికే ఈ ఆప్షన్ కన్పిస్తోంది. స్థానిక కాల్ రికార్డింగ్ చట్టాలు, వినియోగదారు సమ్మతి నియమాలకు లోబడి ఫిబ్రవరి చివరి నాటికి దీన్ని మరిన్ని ప్రదేశాలకు విస్తరిస్తున్నట్లు గూగుల్ గతంలో ధృవీకరించింది.

ఇప్పుడు ఈ పిక్సెల్ కాల్ రికార్డింగ్ జర్మనీ, ఇటలీ, స్పెయిన్​తో పాటు మరిన్ని దేశాలలో అందుబాటులోకి వచ్చేసినట్లు తెలుస్తోంది. 9to5Google నివేదిక ప్రకారం, అనేక యూరోపియన్ దేశాలలోని వినియోగదారులకు ఈ ఫీచర్‌ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఈ ఫీచర్​ అమెరికా దాటి విస్తృత ప్రపంచవ్యాప్త విస్తరణను సూచిస్తుంది.

గూగుల్ మొదట సెప్టెంబర్‌లో ఈ కాల్ రికార్డింగ్‌ను తిరిగి అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే నవంబర్‌లో దీని విస్తృత విస్తరణ ప్రారంభమైంది. ఆ దశలో ఈ ఫీచర్ ఎక్కువగా యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని వినియోగదారులకే అందుబాటులో ఉంది, యూరప్‌లోని చాలా మంది ఇది ఇంకా తమ పరికరాల్లో కనిపించలేదని నివేదించారు.

తాజాగా జర్మనీ, ఇటలీ, స్పెయిన్, రొమేనియా, ఫ్రాన్స్‌లోని వినియోగదారులు ఈ ఎంపిక ఇప్పుడు యాక్టివ్‌గా ఉందని నివేదించారు. లేటెస్ట్ పిక్సెల్ 10a లాంఛ్ తర్వాత, ఈ పరికరం విస్తృతంగా అమ్మకానికి రాకముందే, అర్హత ఉన్న అన్ని మార్కెట్లలో ఈ కాల్ రికార్డింగ్ అందుబాటులోకి వస్తుందని గూగుల్ పునరుద్ఘాటించింది.

ఈ ఫీచర్ ఎవరెవరికి అందుబాటులో ఉంటుంది?: ఈ ఫీచర్ గూగుల్ పిక్సెల్ 6, ఆండ్రాయిడ్ 14 లేదా ఆ తర్వాతి వెర్షన్​లలో నడుస్తున్న కొత్త మోడళ్లలో పనిచేస్తుంది. ఇది AIపై ఆధారపడదు, ఎంపిక చేసిన కొత్త పరికరాల్లో అందుబాటులో ఉన్న జెమిని నానో-ఆధారిత కాల్ నోట్స్ ఫీచర్​కు భిన్నంగా ఉంటుంది, ఇది ట్రాన్స్క్రిప్ట్‌లు లేదా సమ్మరీలను అందించదు.

దీన్ని ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి?:

  • దీన్ని ప్రారంభించేందుకు వినియోగదారులు ఫోన్ యాప్‌ను తెరిచి Settingsకు వెళ్లాలి.
  • ఆ తర్వాత Call Assist విభాగం కింద ఉన్న Call Recordingపై క్లిక్ చేయాలి.

ఇక అప్పటినుంచి కాల్స్ సమయంలో వినియోగదారులు రికార్డింగ్ ప్రారంభించాలనుకుంటే రికార్డ్ బటన్​పై క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. అయితే రికార్డింగ్ ప్రారంభమయ్యే ముందు మీతోపాటు కాల్​లో పాల్గొనేవారికి కాల్ రికార్డ్ అవుతోందంటూ ఒక ఆడియో వినిపిస్తుంది. ఇది కొత్త నంబర్ల నుంచి వచ్చే కాల్‌లను ఆటో-రికార్డ్ చేయగలదు, ఇంకా ఆ రికార్డింగ్​లను 7, 14, 30 రోజులు లేదా ఎప్పటికీ ఉంచుకోవడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

అంటే వినియోగదారులకు తెలియని కొత్త నంబర్ల నుంచి వచ్చే కాల్స్ ఆటోమేటిక్​గా రికార్డ్ చేసే ఆప్షన్​ కూడా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు ఈ రికార్డింగ్​ కాల్స్​ను మీరు 7 నుంచి 14 లేదా 30 రోజుల తర్వాత ఆటోమేటిక్​గా డిలీట్ అయిపోయేలా కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు, కావాలనుకుంటే వాటిని పర్మినెంట్​గా కూడా ఉంచుకోవచ్చు.

మీరు సేవ్ చేసిన రికార్డింగ్‌లు ఫోన్ యాప్ హోమ్ ట్యాబ్‌లో మైక్రోఫోన్ ఐకాన్, బిల్ట్-ఇన్ ప్లేబ్యాక్ ఎంపికలతో కనిపిస్తాయి. స్థానిక చట్టాల కారణంగా దీని లభ్యత ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుందని గూగూల్ పేర్కొంది. కొన్ని దేశాలు కాల్ రికార్డింగ్‌ను నిషేధించగా, మరికొన్ని దేశాలు కాల్‌లో పాల్గొనేవారందరి సమ్మతిని కోరుతాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే కాల్ రికార్డ్ అవుతోందని కాలర్లను అప్రమత్తం చేయడానికి ఈ యాప్ వాయిస్ నోటిఫికేషన్‌ను అందిస్తుంది, ఇది వినియోగదారులు చట్టాన్ని అనుసరించడంలో సహాయపడుతుంది.

TAGGED:

CALL RECORDING GOOGLE PIXEL
GOOGLE PIXEL CALL RECORDER
AUTOMATIC CALL RECORDER
CALL RECORDING APP
CALL RECORDING IN PIXEL PHONE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.