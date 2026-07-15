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MPMSకు గ్రీన్ సిగ్నల్: మొబైల్ తయారీ పథకానికి కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆమోదం

రూ.62,500 కోట్లతో మొబైల్ తయారీ పథకానికి (MPMS) కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.

representational image
representational image (Photo Credit- Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 3:49 PM IST

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Hyderabad: దేశీయంగా మొబైల్ ఫోన్ల ఉత్పత్తిని భారీగా పెంచడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన సమావేశమైన కేంద్ర మంత్రిమండలి (కేంద్ర క్యాబినెట్), రూ. 62,500 కోట్ల బడ్జెట్ కేటాయింపులతో ‘మొబైల్ ఫోన్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ స్కీమ్’ (MPMS)కు అధికారికంగా ఆమోదం తెలిపింది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2026-27 నుంచి 2030-31 వరకు ఐదేళ్ల కాలపరిమితితో ఈ పథకం అమలు కానుంది.

దేశీయ బ్రాండ్లు, పేటెంట్లే లక్ష్యంగా..

భారతదేశాన్ని అంతర్జాతీయ మొబైల్ తయారీ కేంద్రంగా మార్చడంతో పాటు, సరఫరా గొలుసును (Supply Chain) బలోపేతం చేయడం ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశం. అలాగే దేశీయ మొబైల్ డిజైన్, R&D (Research and Development) రంగాలను బలోపేతం చేయడం ద్వారా భారతీయ బ్రాండ్‌లను, సొంత పేటెంట్లను సృష్టించి సాంకేతిక సార్వభౌమత్వాన్ని సాధించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

భారీ ప్రోత్సాహకాలు: ఈ పథకం కింద అర్హత కలిగిన మొబైల్ అమ్మకాలపై 2.25 శాతం నుంచి 5 శాతం వరకు విభిన్న శ్రేణులలో కంపెనీలకు ప్రభుత్వం నగదు ప్రోత్సాహకాలను (Incentives) అందించనుంది. వీటికి అదనంగా:

  • కీలకమైన విడిభాగాలను భారతదేశం నుంచే సేకరిస్తే (Domestic Sourcing) మరో 1.5 శాతం వరకు అదనపు ప్రోత్సాహకం లభిస్తుంది.
  • సొంత భారతీయ బ్రాండ్‌ల కోసం ప్రొడక్ట్ డిజైన్, ఆర్‌అండ్‌డీ చేసే సంస్థలకు విక్రయాలపై అదనంగా 3 శాతం ఇన్సెంటివ్స్ అందుతాయి.

ఈ పథకం అమలులో ఉండే ఐదేళ్ల కాలంలో, దేశంలో మొబైల్ ఫోన్ల మొత్తం ఉత్పత్తి సుమారు రూ. 39,00,000 కోట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీనితో పాటు మొబైల్ ఫోన్ల ఎగుమతులు కూడా భారీగా పెరగనున్నాయి. అలాగే, ఈ స్కీమ్ ద్వారా దాదాపు 60,000 ప్రత్యక్ష ఉపాధి (Direct Jobs) అవకాశాలు లభిస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఇది దేశ ఆర్థిక వృద్ధికి, ఉపాధి కల్పనకు దోహదపడటమే కాకుండా, గ్లోబల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ కేంద్రంగా అంతర్జాతీయంగా భారతదేశ స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేయనుంది.

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CABINET APPROVES MPMS
CABINET APPROVES MPMS

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