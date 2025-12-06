ETV Bharat / technology

ByteDance Partners With ZTE To Launch The Nubia M153, The World's First Truly Agentic AI Phone
ByteDance Partners With ZTE To Launch The Nubia M153, The World’s First Truly Agentic AI Phone (Photo Credit- X/taylorogan)
Published : December 6, 2025 at 3:24 PM IST

Hyderabad: ప్రస్తుత స్మార్ట్​ యుగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హవా నడుస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలు రోజుకో కొత్త టూల్స్​ను ప్రవేశపెడుతూ ఏఐ రేసులో దూసుకుపోతున్నాయి. అయితే తాజాగా చైనా వినూత్న ఆవిష్కరణతో ముందుకొచ్చింది. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ట్రూలీ ఏజెంటిక్ AI స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను రూపొందించింది.

ఇది ఓ మనిషి మాదిరిగా వినియోగదారుడి అన్ని పనులను నిర్వహిస్తుంది. దీన్ని చైనీస్ టెక్ దిగ్గజం ZTE, టిక్​టాక్ మాతృ సంస్థ బైట్‌డాన్స్​తో కలిసి ఆవిష్కరించింది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను "నుబియా M153" అనే పేరుతో ఇంజనీరింగ్ ప్రోటోటైప్‌గా చైనా మార్కెట్​లో ప్రారంభించారు. ఈ ఫోన్ మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే దీనిలో ఉన్న "డౌబావో" అనే AI ఏజెంట్ నేరుగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఇది ఏదో ఒక యాప్ లోపల మాత్రమే పనిచేయడం కాకుండా ఫోన్​లోని అన్ని పనులను స్వయంగా అదే నిర్వహించగలదు.

ఈ ఏజెంటిక్ AI స్మార్ట్‌ఫోన్ ఏం చేస్తుందంటే?: వినియోగదారులు ఇకపై ఒక్కొక్క యాప్​ను ఓపెన్ చేయడం, ఫారమ్‌లను పూరించడం, లేదా సరైన ఎంపిక కోసం శోధించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ ఏజెంటిక్ AI ఫోన్​కు మీరు ఒక్క మాట చెప్తే చాలు మిగిలిన పనంతా అదే చూసుకుంటుంది.

ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో చూపించేందుకు కంపెనీ డెమో వీడియోను ఎక్స్​ వేదికగా పంచుకుంది. అందులో ఈ ఫోన్​ మనకు ఏం కావాలో చెప్తే ఆపై ఆటోమేటిక్​గా యాప్​ను అదే ఎంచుకుని, అవసరమైన సమాచారాన్నీ పూరించేయడంతో పాటు ఫైనల్​గా కన్ఫర్మేషన్​ను స్క్రీన్​పై ప్రదర్శించడం మనకు కన్పిస్తుంది.

అంటే ఇది వినియోగదారుడి నుంచి ఎటువంటి సహాయం పొందకుండానే చెప్పిన పనులన్నింటినీ పూర్తి చేసేస్తోంది. దీనిలోని AI మనిషి తన వేళ్లతో స్మార్ట్​ఫోన్​ స్క్రీన్‌ను వినియోగించే విధంగా ట్యాపింగ్ వంటి పనులు నిర్వహిస్తోంది. దీనర్థం ఈ ఫోన్ API (Application Programming Interface)తో కాకుండా హ్యూమన్-స్టైల్ ట్యాపింగ్‌తో పనిచేస్తుంది.

క్లౌడ్, ఆన్-డివైస్ AI పవర్​ఫుల్ కాంబినేషన్:

  • ఈ "నుబియా M153" స్మార్ట్​ఫోన్​లోని AI రెండు స్థాయిలలో పనిచేస్తుంది.
  • క్లౌడ్‌లో నడిచే "డౌబావో AI" ఆలోచించి, అర్థం చేసుకుని, ప్రణాళికను నిర్వహిస్తుంది.
  • అంతర్గతంగా పనిచేసే "నెబ్యులా GUI AI" ట్యాపింగ్, యాప్స్ ఓపెనింగ్, టైపింగ్ వంటి పనులు చేస్తుంది.
  • ఈ కారణంగా ఈ ఫోన్ వేగంగా పనిచేస్తుంది. పాస్‌వర్డ్‌లు, చెల్లింపులు వంటి సున్నితమైన సమాచారం కూడా సురక్షితంగా ఉంటుంది.

ఈ AI నిజ జీవితంలో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?:

  • ఇది ఫొటో చూసి దానంతట అదే హోటల్‌ను బుక్ చేసేయగలదు.
  • రోబోట్ టాక్సీని బుక్ చేయగలదు.
  • డ్రాప్-ఆఫ్ లొకేషన్​ను మార్గ మధ్యలో అదే మార్చుకోగలదు.
  • డెలివరీ యాప్​ల నుంచి పానీయాలను ఆర్డర్ చేయగలదు.
  • చెల్లింపులు చేయగలదు.
  • కన్ఫర్మేషన్ కాల్ సమయంలో ఆటోమేటిక్​గా మరొక బాట్​తో మాట్లాడగలదు.

కంపెనీ నుంచి వచ్చిన డెమో వీడియోలలో ఈ ఫోన్ పైన పేర్కొన్న పనులన్నింటినీ దానంతట అదే నిర్వహించింది. ఈ AI ఏదైనా ఇతర యాప్ సెట్టింగ్‌లలోకి వెళ్లి ఖాతా నంబర్ చివరి అంకె మొదలైన ముఖ్యమైన సమాచారాన్నీ కనుగొనగలదు.

ZTE నుబియా M15 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

ఫీచర్లువివరాలు
డిస్​ప్లే6.78 అంగుళాల LTPO OLED
రిజల్యూషన్1264 x 2800
ప్రాసెసర్స్నాప్‌డ్రాగన్
RAM16GB
స్టోరేజ్512GB
కెమెరా50MP ఫ్రంట్ + నాలుగు 50MP సెన్సార్లు
బ్యాటరీ6000mAh
వైర్​లెస్ ఛార్జింగ్15W
ధర3,499 యువాన్ (సుమారు రూ. 44,500)

ఏంటీ డౌబావో AI?: డౌబావో అనేది బైట్‌డాన్స్ సొంత మల్టీమోడల్ AI. ఈ మోడల్​ను చైనాలో 175 మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇది టెక్స్ట్, ఇమేజ్‌లను అర్థం చేసుకోగలదు. ఈ ఏఐ సహాయంతో ఫోటో తీసిన వెంటనే అది ఏంటనేది గుర్తించగలదు. తర్వాత దానికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని మనకు అందించగలదు.

ప్రమాదాలు కూడా: ఈ AI సిస్టమ్ స్థాయిలో ఇంటిగ్రేటెడ్ అయినందున, ఇది OEM కంపెనీల సరఫరా గొలుసు శక్తిని బలహీనపరుస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అందుకే బైట్‌డాన్స్ మొదట్లో ఒక ప్రధాన బ్రాండ్‌తో కాకుండా ఈ ZTEతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఈ "నుబియా M153" భవిష్యత్తులో యాప్‌లతో కాకుండా మన మొత్తం ఫోన్‌ను వాయిస్ ద్వారా నియంత్రించగలమని నిరూపిస్తుంది. ఈ సాంకేతికత భవిష్యత్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు కేవలం ఒక పరికరంగా కాకుండా అంతకు మించి మన డిజిటల్ సహాయకులుగా ఉంటాయని సూచిస్తుంది.

ZTE NUBIA M153 PROTOTYPE
AGENTIC AI SMARTPHONE
ZTE AI SMARTPHONE
WORLD FIRST AGENTIC AI SMARTPHONE
WORLD FIRST TRULY AGENTIC AI PHONE

