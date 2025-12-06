చైనా కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ టెక్నాలజీ చూశారా?- ఇక మీరు ఏ పనీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు!
Published : December 6, 2025 at 3:24 PM IST
Hyderabad: ప్రస్తుత స్మార్ట్ యుగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హవా నడుస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలు రోజుకో కొత్త టూల్స్ను ప్రవేశపెడుతూ ఏఐ రేసులో దూసుకుపోతున్నాయి. అయితే తాజాగా చైనా వినూత్న ఆవిష్కరణతో ముందుకొచ్చింది. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ట్రూలీ ఏజెంటిక్ AI స్మార్ట్ఫోన్ను రూపొందించింది.
ఇది ఓ మనిషి మాదిరిగా వినియోగదారుడి అన్ని పనులను నిర్వహిస్తుంది. దీన్ని చైనీస్ టెక్ దిగ్గజం ZTE, టిక్టాక్ మాతృ సంస్థ బైట్డాన్స్తో కలిసి ఆవిష్కరించింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను "నుబియా M153" అనే పేరుతో ఇంజనీరింగ్ ప్రోటోటైప్గా చైనా మార్కెట్లో ప్రారంభించారు. ఈ ఫోన్ మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే దీనిలో ఉన్న "డౌబావో" అనే AI ఏజెంట్ నేరుగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఇది ఏదో ఒక యాప్ లోపల మాత్రమే పనిచేయడం కాకుండా ఫోన్లోని అన్ని పనులను స్వయంగా అదే నిర్వహించగలదు.
ఈ ఏజెంటిక్ AI స్మార్ట్ఫోన్ ఏం చేస్తుందంటే?: వినియోగదారులు ఇకపై ఒక్కొక్క యాప్ను ఓపెన్ చేయడం, ఫారమ్లను పూరించడం, లేదా సరైన ఎంపిక కోసం శోధించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ ఏజెంటిక్ AI ఫోన్కు మీరు ఒక్క మాట చెప్తే చాలు మిగిలిన పనంతా అదే చూసుకుంటుంది.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో చూపించేందుకు కంపెనీ డెమో వీడియోను ఎక్స్ వేదికగా పంచుకుంది. అందులో ఈ ఫోన్ మనకు ఏం కావాలో చెప్తే ఆపై ఆటోమేటిక్గా యాప్ను అదే ఎంచుకుని, అవసరమైన సమాచారాన్నీ పూరించేయడంతో పాటు ఫైనల్గా కన్ఫర్మేషన్ను స్క్రీన్పై ప్రదర్శించడం మనకు కన్పిస్తుంది.
అంటే ఇది వినియోగదారుడి నుంచి ఎటువంటి సహాయం పొందకుండానే చెప్పిన పనులన్నింటినీ పూర్తి చేసేస్తోంది. దీనిలోని AI మనిషి తన వేళ్లతో స్మార్ట్ఫోన్ స్క్రీన్ను వినియోగించే విధంగా ట్యాపింగ్ వంటి పనులు నిర్వహిస్తోంది. దీనర్థం ఈ ఫోన్ API (Application Programming Interface)తో కాకుండా హ్యూమన్-స్టైల్ ట్యాపింగ్తో పనిచేస్తుంది.
క్లౌడ్, ఆన్-డివైస్ AI పవర్ఫుల్ కాంబినేషన్:
- ఈ "నుబియా M153" స్మార్ట్ఫోన్లోని AI రెండు స్థాయిలలో పనిచేస్తుంది.
- క్లౌడ్లో నడిచే "డౌబావో AI" ఆలోచించి, అర్థం చేసుకుని, ప్రణాళికను నిర్వహిస్తుంది.
- అంతర్గతంగా పనిచేసే "నెబ్యులా GUI AI" ట్యాపింగ్, యాప్స్ ఓపెనింగ్, టైపింగ్ వంటి పనులు చేస్తుంది.
- ఈ కారణంగా ఈ ఫోన్ వేగంగా పనిచేస్తుంది. పాస్వర్డ్లు, చెల్లింపులు వంటి సున్నితమైన సమాచారం కూడా సురక్షితంగా ఉంటుంది.
ఈ AI నిజ జీవితంలో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?:
- ఇది ఫొటో చూసి దానంతట అదే హోటల్ను బుక్ చేసేయగలదు.
- రోబోట్ టాక్సీని బుక్ చేయగలదు.
- డ్రాప్-ఆఫ్ లొకేషన్ను మార్గ మధ్యలో అదే మార్చుకోగలదు.
- డెలివరీ యాప్ల నుంచి పానీయాలను ఆర్డర్ చేయగలదు.
- చెల్లింపులు చేయగలదు.
- కన్ఫర్మేషన్ కాల్ సమయంలో ఆటోమేటిక్గా మరొక బాట్తో మాట్లాడగలదు.
కంపెనీ నుంచి వచ్చిన డెమో వీడియోలలో ఈ ఫోన్ పైన పేర్కొన్న పనులన్నింటినీ దానంతట అదే నిర్వహించింది. ఈ AI ఏదైనా ఇతర యాప్ సెట్టింగ్లలోకి వెళ్లి ఖాతా నంబర్ చివరి అంకె మొదలైన ముఖ్యమైన సమాచారాన్నీ కనుగొనగలదు.
ZTE నుబియా M15 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|ఫీచర్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|6.78 అంగుళాల LTPO OLED
|రిజల్యూషన్
|1264 x 2800
|ప్రాసెసర్
|స్నాప్డ్రాగన్
|RAM
|16GB
|స్టోరేజ్
|512GB
|కెమెరా
|50MP ఫ్రంట్ + నాలుగు 50MP సెన్సార్లు
|బ్యాటరీ
|6000mAh
|వైర్లెస్ ఛార్జింగ్
|15W
|ధర
|3,499 యువాన్ (సుమారు రూ. 44,500)
ఏంటీ డౌబావో AI?: డౌబావో అనేది బైట్డాన్స్ సొంత మల్టీమోడల్ AI. ఈ మోడల్ను చైనాలో 175 మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇది టెక్స్ట్, ఇమేజ్లను అర్థం చేసుకోగలదు. ఈ ఏఐ సహాయంతో ఫోటో తీసిన వెంటనే అది ఏంటనేది గుర్తించగలదు. తర్వాత దానికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని మనకు అందించగలదు.
ప్రమాదాలు కూడా: ఈ AI సిస్టమ్ స్థాయిలో ఇంటిగ్రేటెడ్ అయినందున, ఇది OEM కంపెనీల సరఫరా గొలుసు శక్తిని బలహీనపరుస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అందుకే బైట్డాన్స్ మొదట్లో ఒక ప్రధాన బ్రాండ్తో కాకుండా ఈ ZTEతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఈ "నుబియా M153" భవిష్యత్తులో యాప్లతో కాకుండా మన మొత్తం ఫోన్ను వాయిస్ ద్వారా నియంత్రించగలమని నిరూపిస్తుంది. ఈ సాంకేతికత భవిష్యత్ స్మార్ట్ఫోన్లు కేవలం ఒక పరికరంగా కాకుండా అంతకు మించి మన డిజిటల్ సహాయకులుగా ఉంటాయని సూచిస్తుంది.