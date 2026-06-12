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సింగిల్ ట్యాంక్‌తో 1,000 km మైలేజ్- భారత్​కు BYD సూపర్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ!

BYD తన కొత్త Dolphin G DM-i ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఫుల్ ఛార్జ్ + ఫుల్ ట్యాంక్‌తో ఈ కారు 1,000km పైగా రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

BYD unveils Dolphin G DM-i plug-in hybrid hatchback with 1,000 km range
BYD unveils Dolphin G DM-i plug-in hybrid hatchback with 1,000 km range (Photo Credit- BYD)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 2:22 PM IST

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Hyderabad: చైనా ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ BYD యూరోపియన్ మార్కెట్ కోసం కొత్త BYD డాల్ఫిన్ G DM-i మోడల్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ కారుతో కంపెనీ తన లేటెస్ట్ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీని పోటీతో కూడిన B-సెగ్మెంట్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ కేటగిరీలోకి తీసుకొస్తోంది.

BYD డాల్ఫిన్ G DM-i హైబ్రిడ్ సిస్టమ్: కొత్త BYD డాల్ఫిన్ G DM-iలో కంపెనీ సొంత BYD సూపర్ హైబ్రిడ్ DM టెక్నాలజీని వినియోగించారు. ఈ సాంకేతికత పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను ముందు వైపు యాక్సిల్‌పై అమర్చిన ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌తో అనుసంధానిస్తుంది.

కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ సిస్టమ్ స్మూత్ యాక్సిలరేషన్ అందిస్తుంది. అందువల్ల ఇది నగర ప్రయాణాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఇది సుదీర్ఘ ప్రయాణాలలో రేంజ్ ఆందోళనను తొలగిస్తుంది. ఎందుకంటే పెట్రోల్ ఇంజిన్ బ్యాకప్‌గా ఉంటుంది. బ్యాటరీ ఛార్జ్‌తో EV మోడ్‌లో సైలెంట్‌గా, ఛార్జ్ తక్కువైనప్పుడు హైబ్రిడ్ మోడ్‌లో ఇంజిన్ + మోటార్ కలిసి ఫుల్ పవర్‌తో నడుస్తుంది. ఎలక్ట్రిక్, పెట్రోల్ ఆధారిత వాహనాల రెండింటి ప్రయోజనాలను ఒకే కారులో అందిస్తుంది.

BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i (Photo Credit- BYD)

అదనంగా పూర్తి బ్యాటరీ ఛార్జ్, ఫుల్ ట్యాంక్ పెట్రోల్‌తో డాల్ఫిన్ G DM-i 1,000 కిలోమీటర్లకు పైగా డ్రైవింగ్ రేంజ్‌ను అందించగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇందులోని DM-i హైబ్రిడ్ సిస్టమ్, డ్రైవింగ్ పరిస్థితులను బట్టి కారును ఆటోమేటిక్‌గా ఎలక్ట్రిక్ లేదా హైబ్రిడ్ మోడ్‌లోకి మారుస్తుంది.

భారత్​కు BYD DM-i టెక్నాలజీ: ఈ అధునాతన 'BYD DM-i ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్' టెక్నాలజీతో భారతదేశంలో విడుదల కాబోతున్న మొదటి కారుగా 'BYD Seal U' నిలుస్తుందని కంపెనీ భారతీయ విభాగం ఇటీవల ప్రకటించింది.

BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i (Photo Credit- BYD)

అంతేకాకుండా, దేశంలో తమ ప్రస్తుత ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల శ్రేణితో పోలిస్తే ఇది గణనీయమైన విస్తరణను సూచిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. కాగా, ఈ 'BYD Seal U DM-i'ను కొన్ని అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో 'Sealion 6 DM-i' పేరుతో కూడా పిలుస్తున్నారు.

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