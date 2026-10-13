పండుగ వేళ BYD సర్ప్రైజ్: కేవలం 150 యూనిట్లతో 'సీలియన్ 7 ఫెస్టివ్ ఎడిషన్' లాంఛ్!
పండుగ సీజన్ను పురస్కరించుకుని BYD ఇండియా తన ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ SUV 'సీలియన్ 7' ఫెస్టివ్ ఎడిషన్ను విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 50.60 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : October 13, 2026 at 1:52 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీ సంస్థ BYD ఇండియా పండుగ సీజన్ కానుకగా వాహన ప్రియుల కోసం ఒక అదిరిపోయే ప్రకటన చేసింది. తన పాపులర్ ఎలక్ట్రిక్ SUV "సీలియన్ 7" లైనప్లోకి సరికొత్త లిమిటెడ్-ఎడిషన్ మోడల్ను ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ ఈ స్పెషల్ ఫెస్టివ్ ఎడిషన్ ధరను రూ. 50.60 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న మిడ్-స్పెక్ "సీలియన్ 7 ప్రీమియం" వేరియంట్ ఆధారంగానే ఈ ఫెస్టివ్ ఎడిషన్ను ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు. అయితే కేవలం బ్యాడ్జ్కే పరిమితం కాకుండా కస్టమర్లకు కొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు ఇందులో ఎక్స్క్లూజివ్ "బ్లాక్ అండ్ టాన్" డ్యూయల్-టోన్ ఇంటీరియర్ కలర్ ఆప్షన్ను తీసుకొచ్చారు. స్టాండర్డ్ ప్రీమియం మోడల్తో పోలిస్తే దీని ధర దాదాపు రూ. 70,000 వరకు ఎక్కువ.
ఈ ఫెస్టివ్ ఎడిషన్లో కొత్తగా ఏముంది?
- ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటీరియర్: సాధారణ "సీలియన్ 7"లో కేవలం బ్లాక్, లేదా తాహితీ బ్లూ కలర్ అప్హోల్స్టరీ మాత్రమే లభిస్తుంది. కానీ, ఈ ఫెస్టివ్ ఎడిషన్లో పైన చెప్పుకున్నట్లుగా, సరికొత్త 'బ్లాక్ అండ్ టాన్' డ్యూయల్-టోన్ థీమ్ను పరిచయం చేశారు.
- ప్రీమియం లుక్: క్యాబిన్ లోపల ఎక్కువ భాగం బ్లాక్ కలర్ను కొనసాగిస్తూనే.. సీట్లు, డోర్ ట్రిమ్స్, డ్యాష్బోర్డ్పై 'టాన్ ఫినిష్' ఇన్సర్ట్స్ ఇచ్చారు. ఇది కారుకు మరింత రిచ్ అండ్ ప్రీమియం లుక్ను అందిస్తుంది.
- ఫీచర్లు & స్పెసిఫికేషన్లు: ఇంటీరియర్ కలర్ థీమ్ మినహా.. ఫీచర్లు, ఇంజిన్/బ్యాటరీ పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా "సీలియన్ 7 ప్రీమియం" వేరియంట్కు దీనికి పెద్దగా తేడా లేదు.
BYD సీలియన్ 7 ఫెస్టివ్ ఎడిషన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఇంటీరియర్ కలర్ థీమ్ మినహా ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల పరంగా "సీలియన్ 7 ప్రీమియం" వేరియంట్కు దీనికి తేడా లేదు. ఇందులో పనోరమిక్ గ్లాస్ రూఫ్, పవర్డ్ టెయిల్గేట్, వెంటిలేషన్తో కూడిన పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, డ్రైవర్ సీట్ మెమరీ, 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 15.6-అంగుళాల రొటేటింగ్ టచ్స్క్రీన్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఇక పవర్ట్రెయిన్ విషయానికి వస్తే, ఈ కొత్త ఫెస్టివ్ ఎడిషన్లో కూడా "సీలియన్ 7 ప్రీమియం" వేరియంట్లోని రియర్-వీల్-డ్రైవ్ సెటప్నే ఇచ్చారు. ఇది 308bhp పవర్, 380Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 82.56 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను జతచేశారు.
కేవలం 150 యూనిట్లు మాత్రమే: కస్టమర్లకు మరింత ఎక్స్క్లూజివ్ అనుభూతిని అందించేందుకు ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ను కంపెనీ కేవలం 150 యూనిట్లకు మాత్రమే పరిమితం చేసింది. దీంతో ఈ పండుగ సీజన్లో ఇది పరిమిత కాలం పాటు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు దీనిపై మరిన్ని వివరాలు, బుకింగ్ ప్రక్రియ కోసం వెంటనే కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ (BYD India)ను సందర్శించవచ్చు.