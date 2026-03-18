BYD సీలియన్ 7 'ఫస్ట్ యానివర్సరీ ఎడిషన్' లాంఛ్- బుకింగ్లు ప్రారంభం
BYD ఇండియా తన BYD సీలియన్ 7 'ఫస్ట్ యానివర్సరీ ఎడిషన్'ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. మార్కెట్లో దీని బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయి.
Published : March 18, 2026 at 5:03 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ BYD ఇండియా తన 'BYD సీల్' మోడల్ మొదటి వార్షికోత్సవ ఎడిషన్ (First Anniversary Edition)ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. భారత మార్కెట్లో ఈ సంస్థకు చెందిన అగ్రశ్రేణి ఎలక్ట్రిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ SUV ప్రవేశపెట్టి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ను పరిచయం చేశారు. మార్కెట్లో దీని బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు దేశంలోని BYD డీలర్షిప్ల వద్ద రూ. 70,000 మొత్తాన్ని చెల్లించి దీనిని బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఫస్ట్ యానివర్సరీ ఎడిషన్ ఆఫర్లు: వార్షికోత్సవ కార్యక్రమాలలో భాగంగా, కంపెనీ మొదటి 1,100 మంది వినియోగదారులకు అదనపు యాజమాన్య ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. వీటిలో ఉచిత 11 kW హోమ్ ఛార్జర్ (ఇన్స్టాలేషన్ సహా), అలాగే రెండేళ్ల పాటు ఉచిత సర్వీసు, నిర్వహణ సేవలు ఉన్నాయి.
కంపెనీ అందిస్తున్న ఈ ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కింద, లో-వోల్టేజ్ బ్యాటరీకి సంబంధించిన వారంటీని కూడా పొడిగించారు. ఈ బ్యాటరీ లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ (LFP) సాంకేతికతపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. దీని వారంటీ పరిధిని ప్రామాణికంగా ఉండే 6 సంవత్సరాలు లేదా 1,50,000 km నుంచి 8 సంవత్సరాలు లేదా 1,50,000 kmకు పెంచారు. కారు హై-వోల్టేజ్ బ్యాటరీకి వర్తించే ప్రామాణిక వారంటీ (8 సంవత్సరాలు లేదా 1,60,000 కి.మీ) మాత్రం యథాతథంగా కొనసాగుతుంది. ఏప్రిల్ 30, 2026 వరకు జరిగే బుకింగ్లకు మాత్రమే ఈ ప్రయోజనాలు వర్తిస్తాయని గమనించాలి.
ఈ కారులో ఎలాంటి మార్పులు చేశారు?: ఈ 'యానివర్సరీ ఎడిషన్'లో 'Tahiti Blue' కలర్ ఇంటీరియర్ థీమ్ను పొందుపరిచారు. ఇది కారు క్యాబిన్కు ఒక విశిష్ట శైలిని అందిస్తుంది. అదేసమయంలో ఈ SUV సముద్ర-ప్రేరిత డిజైన్ ఫిలాసఫీకి కూడా కట్టుబడి ఉంటుంది.
ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: స్పెసిఫికేషన్ల విషయానికి వస్తే, BYD సీలియన్ 7 కొత్త యానివర్సరీ ఎడిషన్, స్టాండర్డ్ మోడల్ మాదిరిగానే ఫీచర్లను ఉంది. ఇది అదే 82.56 kWh బ్లేడ్ బ్యాటరీని ఉపయోగిస్తుంది. ప్రీమియం, పెర్ఫార్మెన్స్ అనే రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
పెర్ఫార్మెన్స్ వేరియంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇది 4.5 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదు. 542 కిలోమీటర్ల NEDC రేంజ్ను అందిస్తుంది. అదే సమయంలో ప్రీమియం వేరియంట్ 6.7 సెకన్లలో 0–100 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదు. ఇది 567 కిలోమీటర్ల NEDC రేంజ్ను అందిస్తుంది.
ఈ SUV ఇతర ఫీచర్లలో ఇంటెలిజెంట్ టార్క్ అడాప్టేషన్ కంట్రోల్ (iTAC), సెల్-టు-బాడీ (CTB) టెక్నాలజీ ఉన్నాయి. ఇది బ్యాటరీ ప్యాక్ను నేరుగా వాహన నిర్మాణంలోకి అనుసంధానిస్తుంది, తద్వారా దాని నిర్మాణ దృఢత్వం, సామర్థ్యం రెండింటినీ మెరుగుపరుస్తుంది.
ఇంటీరియర్ ఫీచర్లు: ఇది 15.6-అంగుళాల తిరిగే టచ్స్క్రీన్, క్విల్టెడ్ నాప్పా లెదర్ సీట్లు, 128-రంగుల యాంబియంట్ లైటింగ్, ఎలక్ట్రిక్ సన్షేడ్తో కూడిన పనోరమిక్ గ్లాస్ రూఫ్, 12-స్పీకర్ల డైనూడియో సౌండ్ సిస్టమ్, హీట్ అండ్ వెంటిలేషన్ సౌకర్యం కలిగిన సీట్లు, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, వెహికల్-టు-లోడ్ (VTOL) సామర్థ్యం వంటి సదుపాయాలను అందిస్తుంది.
BYD సీలియన్ 7 'ఫస్ట్ యానివర్సరీ ఎడిషన్' ధర: భారత మార్కెట్లో ఈ మోడల్ ధర రూ. 49.40 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)తో ప్రారంభమవుతుంది.
|వేరియంట్లు
|బ్యాటరీ
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
|ప్రీమియం
|82.56 kWh
|రూ. 49.40 లక్షలు
|పెర్ఫార్మెన్స్
|82.56 kWh
|రూ. 54.90 లక్షలు