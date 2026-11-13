బ్రిటిష్ రాజసం ఉట్టిపడే డిజైన్తో 'డెంజా Z9 GT'- సొంతం చేసుకోవాలంటే ఎంత వెచ్చించాలి?
భారత లగ్జరీ ఈవీ మార్కెట్లో BYD తన ప్రీమియం బ్రాండ్ 'డెంజా'ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ బ్రాండ్ కింద తొలి ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్గా వచ్చిన 'Z9 GT' ధరను రూ. 1.57 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.
Published : November 13, 2026 at 6:27 PM IST
Hyderabad: భారత లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్లోకి ప్రముఖ ఈవీ దిగ్గజం బీవైడీ (BYD) తన ప్రీమియం బ్రాండ్ 'డెంజా' (Denza)ను అధికారికంగా ప్రవేశపెట్టింది. తొలి విడతలో ఈ బ్రాండ్ కింద రెండు మోడళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. వాటిలో ప్రీమియం ఈవీ వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని తీసుకొచ్చిన 'డెంజా Z9 GT' షూటింగ్ బ్రేక్ ఫ్లాగ్షిప్ ఎలక్ట్రిక్ ధరను రూ. 1.57 కోట్ల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.
ఆకట్టుకునే 'షూటింగ్ బ్రేక్' డిజైన్: డెంజా Z9 GTను సాధారణ సెడాన్ లేదా SUV మాదిరిగా కాకుండా, అత్యంత ప్రత్యేకమైన 'షూటింగ్ బ్రేక్' డిజైన్తో తీర్చిదిద్దారు. పాతకాలంలో బ్రిటన్ ధనవంతులు వేటకు వెళ్లేటప్పుడు తుపాకులు, సామాన్లు పెట్టుకోవడానికి వాడే ప్రత్యేక బండ్లను 'షూటింగ్ బ్రేక్' అని పిలిచేవారు. నేటి ఆధునిక ఆటోమొబైల్ పరిభాషలో.. స్పోర్ట్స్ కారు వేగాన్ని, వెనుక ఎక్కువ స్థలాన్ని అందించే స్టేషన్ వ్యాగన్ ఆకృతిని మేళవించి తయారుచేసే కార్లకు ఈ పేరు వాడుతున్నారు. సరిగ్గా ఇదే శైలిలో రూపొందిన Z9 GT, ముందు వైపు స్పోర్టీ లుక్తో పాటు వెనుక వైపు విశాలమైన క్యాబిన్, లగేజీ స్పేస్ను అందిస్తుంది.
డెంజా Z9 GT ఇంటీరియర్ & ఫీచర్లు: ఇంటీరియర్ విషయానికొస్తే, కొత్త Z9 GT క్యాబిన్ అత్యంత విలాసవంతంగా, అత్యాధునిక స్క్రీన్లతో నిండిపోయింది. డాష్బోర్డ్ మధ్యలో భారీ 17.3-అంగుళాల సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్ ఉండగా, దీనికి ఒక వైపు 13.2-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, మరో వైపు ముందు ప్రయాణీకుడి కోసం ప్రత్యేకంగా మరో 13.2-అంగుళాల స్క్రీన్ను అమర్చారు. వీటికి అదనంగా, డ్రైవర్ ఎదురుగా 50-అంగుళాల ఆగ్మెంటెడ్-రియాలిటీ (AR) హెడ్-అప్ డిస్ప్లే కూడా ఉంది.
ఈ కారును e3 ప్లాట్ఫామ్పై 'సెల్-టు-బాడీ' (Cell-to-Body) ఆర్కిటెక్చర్తో నిర్మించడం వల్ల, క్యాబిన్ లోపల నేల (ఫ్లోర్) పూర్తిగా సమతలంగా (ఫ్లాట్గా) ఉంటుంది. ముందు వరుసలోని రెండు సీట్లు 8-వే ఎలక్ట్రిక్ అడ్జస్ట్మెంట్, హీటింగ్, వెంటిలేషన్, 10-పాయింట్ మసాజ్ ఫీచర్లతో వస్తాయి. అంతేకాకుండా, కారు వేగంగా మలుపులు తిరిగేటప్పుడు డ్రైవర్కు అదనపు పట్టు (సపోర్ట్) అందించేందుకు వీలుగా, డ్రైవర్ సీటులో 'యాక్టివ్ సైడ్ బోల్స్టర్లను' కూడా అందించారు (ఇవి అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఎయిర్ ప్రెజర్తో సాగి అదనపు పట్టునిస్తాయి).
డెంజా Z9 GT పవర్ట్రెయిన్ & పనితీరు: ఈ సరికొత్త 'డెంజా Z9 GT' కేవలం విలాసవంతమైన ఇంటీరియర్తోనే కాకుండా, అద్భుతమైన పనితీరుతోనూ ఆకట్టుకుంటోంది. ఇందులో ముందు భాగంలో ఒకటి, వెనుక భాగంలో రెండు చొప్పున మొత్తం మూడు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లను అమర్చారు. ఈ మూడు మోటార్లు కలిసి ఏకంగా 1,140 bhp పవర్, 1,210 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. వీటిలో ముందు మోటార్ 308 bhp, వెనుక ఉన్న రెండు మోటార్లు ఒక్కొక్కటి 416 bhp పవర్ అందిస్తాయి.
ఈ శక్తివంతమైన ట్రై-మోటార్ సెటప్ సాయంతో, 'Z9 GT' కేవలం 2.7 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోగలదు. దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 269 కిలోమీటర్లు. ఇందులోని 122.49 kWh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ప్యాక్ను ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే, WLTP ప్రమాణాల ప్రకారం 598 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది.