భారత మార్కెట్లోకి చైనీస్ లగ్జరీ బ్రాండ్- రూ.90 లక్షలతో 'డెంజా D9' ఎలక్ట్రిక్ MPV!
BYD లగ్జరీ బ్రాండ్ 'డెంజా' భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. ఈ బ్రాండ్ కింద రెండు మోడళ్లను విడుదల చేయగా, వాటిలో 'డెంజా D9' MPV విభాగంలో 'టయోటా వెల్ఫైర్', 'లెక్సస్ LM' మోడళ్లతో తలపడనుంది.
Published : November 13, 2026 at 5:14 PM IST
Hyderabad: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీ సంస్థ BYD తన లగ్జరీ బ్రాండ్ 'డెంజా' (Denza)ను భారత మార్కెట్లోకి అధికారికంగా ప్రవేశపెట్టింది. ఈ బ్రాండ్ కింద కంపెనీ 'డెంజా D9' అనే సరికొత్త మోడల్తో పాటు, 'డెంజా Z9 GT' షూటింగ్ బ్రేక్ మోడల్ను కూడా భారత్లో విడుదల చేసింది. ఈ ఆవిష్కరణలతో సంస్థ అంతర్జాతీయంగా తన ఉనికిని మరింత విస్తరించింది.
డెంజా D9 పవర్ట్రెయిన్: ఈ MPV ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్ (FWD) వేరియంట్లో లభిస్తుంది. దీని ముందు భాగంలో అమర్చిన పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ గరిష్ఠంగా 340kW పవర్, 365Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్కు BYD సంస్థకు చెందిన 115.07kWh సామర్థ్యం గల రెండో తరం 'బ్లేడ్' లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ (LFP) బ్యాటరీని జతచేశారు. దీనిని ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే గరిష్ఠంగా 608 కిలోమీటర్ల వరకు (WLTC ప్రమాణాల ప్రకారం) ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ వాహనం 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని కేవలం 8.5 సెకన్లలోనే అందుకోగలదు.
ఈ బ్యాటరీ త్రీ-ఫేజ్ కనెక్షన్ ద్వారా 11kW వరకు AC ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. దీని ద్వారా బ్యాటరీని కేవలం 9 నిమిషాల్లోనే 10 శాతం నుంచి 97 శాతానికి ఛార్జ్ చేయవచ్చు.
డెంజా D9 భద్రతా ఫీచర్లు: భద్రత పరంగా ఈ MPVలో ఫుల్-లెంగ్త్ సైడ్ కర్టెన్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఫ్రంట్-సెంటర్ ఎయిర్బ్యాగ్తో కలిపి మొత్తం 9 ఎయిర్బ్యాగ్లు ఉన్నాయి. దీనికి అత్యంత దృఢమైన బాడీ నిర్మాణంతో పాటు, ప్రయాణం సాఫీగా సాగేందుకు DiSus-C ఇంటెలిజెంట్ డ్యాంపింగ్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ను ఇచ్చారు.
ఇక డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ విషయానికొస్తే, ఇందులో అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఫార్వర్డ్ కొలిజన్ వార్నింగ్, ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, బ్లైండ్-స్పాట్ డిటెక్షన్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు రియర్ క్రాస్-ట్రాఫిక్ అలర్ట్, రియర్ క్రాస్-ట్రాఫిక్ బ్రేకింగ్, ఎమర్జెన్సీ లేన్-కీపింగ్ అసిస్ట్, ట్రాఫిక్ సైన్ రికగ్నిషన్ సదుపాయాలను కూడా కంపెనీ ఇందులో అందించింది.
ధర & మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: కంపెనీ ఈ సరికొత్త 'డెంజా D9' ధరను రూ. 90 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఈ ధర రేంజ్లో ఇది లగ్జరీ MPV విభాగంలోని 'టయోటా వెల్ఫైర్', 'లెక్సస్ LM' వంటి మోడళ్లతో తలపడనుంది.