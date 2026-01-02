BSNL 'WiFi కాలింగ్' సర్వీస్ ప్రారంభం- దేశంలో ఎక్కడైనా స్పష్టమైన కాల్స్!
దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి BSNL వాయిస్ ఓవర్ వై-ఫై (VoWiFi)- యూజర్లకు ఇక పండగే!
Published : January 2, 2026 at 1:03 PM IST
Hyderabad: BSNL యూజర్లకు గుడ్న్యూస్. ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ BSNL నూతన సంవత్సరంలో కీలక సాంకేతిక పురోగతిని సాధించింది. ఈ టెలికాం దిగ్గజం దేశవ్యాప్తంగా తన కొత్త వాయిస్ ఓవర్ వై-ఫై (VoWiFi) సేవను ప్రారంభించింది. ఈ టెక్నాలజీతో వై-ఫై ద్వారానే వాయిస్ కాల్స్ చేయొచ్చు, స్వీకరించొచ్చు, అలాగే మెసెజ్లను కూడా పంపించుకోవచ్చు. తద్వారా కఠినమైన పరిస్థితులలో కూడా మెరుగైన కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా మొబైల్ సిగ్నల్స్ బలహీనంగా ఉండే ఇళ్లు, మారుమూల ప్రాంతాలల్లో ఇది ప్రత్యేక ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఈ సర్వీస్ను తన వినియోగదారులందరికీ పూర్తి ఉచితంగా అందిస్తున్నట్లు BSNL ప్రకటించింది.
దేశవ్యాప్తంగా BSNL VoWiFi:
BSNL announces nationwide rollout of Voice over WiFi ( VoWifi) !!
When mobile signal disappears, BSNL VoWiFi steps in.
Make uninterrupted voice calls over Wi-Fi on your same BSNL number anytime, anywhere.
Now live across India for all BSNL customers,
- ఈ VoWiFi సర్వీస్ (Wi-Fi కాలింగ్ అని కూడా పిలుస్తారు) ఇప్పుడు భారతదేశంలోని అన్ని టెలికాం సర్కిల్లలోని BSNL వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులో ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా దీని అమలు తన ఆధునీకరణ కార్యక్రమంలో కీలక అడుగు అని కంపెనీ ఒక ప్రెస్ నోట్లో తెలిపింది.
- ఇది ఇళ్లు, కార్యాలయాలు, బేస్మెంట్లు, మారుమూల ప్రాంతాలు వంటి బలహీనమైన మొబైల్ సిగ్నల్ ఉన్న ప్రాంతాలలో కూడా కనెక్టివిటీని మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ సాంకేతికత BSNL భారత్ ఫైబర్, ఇతర బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవల వంటి స్థిరమైన Wi-Fi కనెక్షన్ను ఉపయోగించి వాయిస్ కాల్లు, మెసెజ్లను అందిస్తుంది.
- ఇది మొబైల్ నెట్వర్క్లు, Wi-Fi మధ్య హ్యాండ్ఓవర్లకు మద్దతు ఇచ్చే IMS ఆధారిత సేవ.
- BSNL ప్రకారం, థర్డ్-పార్టీ అప్లికేషన్ల అవసరం లేకుండా, సబ్స్క్రైబర్ ప్రస్తుత ఫోన్ నంబర్, డయలర్ యాప్ ద్వారా కాల్లు మాట్లాడుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. ఇది నెట్వర్క్ రద్దీని తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుందని BSNL పేర్కొంది.
ప్రస్తుతం చాలావరకు ఆధునిక స్మార్ట్ఫోన్లలో ఈ "VoWiFi"కి మద్దతు ఉంది. ఈ సర్వీస్ను పొందేందుకు వినియోగదారులు తమ ఫోన్ సెట్టింగ్లలో Wi-Fi కాలింగ్ ఫీచర్ను ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. పరికర అనుకూలత, మద్దతు వంటి మరిన్ని వివరాల కోసం సమీపంలోని BSNL కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్ లేదా BSNL హెల్ప్లైన్, 18001503ని సంప్రదించవచ్చు.