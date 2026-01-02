ETV Bharat / technology

BSNL 'WiFi కాలింగ్' సర్వీస్ ప్రారంభం- దేశంలో ఎక్కడైనా స్పష్టమైన కాల్స్!

దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి BSNL వాయిస్ ఓవర్ వై-ఫై (VoWiFi)- యూజర్లకు ఇక పండగే!

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 2, 2026 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: BSNL యూజర్లకు గుడ్​న్యూస్. ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ BSNL నూతన సంవత్సరంలో కీలక సాంకేతిక పురోగతిని సాధించింది. ఈ టెలికాం దిగ్గజం దేశవ్యాప్తంగా తన కొత్త వాయిస్ ఓవర్ వై-ఫై (VoWiFi) సేవను ప్రారంభించింది. ఈ టెక్నాలజీతో వై-ఫై ద్వారానే వాయిస్ కాల్స్ చేయొచ్చు, స్వీకరించొచ్చు, అలాగే మెసెజ్​లను కూడా పంపించుకోవచ్చు. తద్వారా కఠినమైన పరిస్థితులలో కూడా మెరుగైన కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా మొబైల్ సిగ్నల్స్ బలహీనంగా ఉండే ఇళ్లు, మారుమూల ప్రాంతాలల్లో ఇది ప్రత్యేక ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఈ సర్వీస్​ను తన వినియోగదారులందరికీ పూర్తి ఉచితంగా అందిస్తున్నట్లు BSNL ప్రకటించింది.

దేశవ్యాప్తంగా BSNL VoWiFi:

  • ఈ VoWiFi సర్వీస్ (Wi-Fi కాలింగ్ అని కూడా పిలుస్తారు) ఇప్పుడు భారతదేశంలోని అన్ని టెలికాం సర్కిల్‌లలోని BSNL వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులో ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా దీని అమలు తన ఆధునీకరణ కార్యక్రమంలో కీలక అడుగు అని కంపెనీ ఒక ప్రెస్​ నోట్​లో తెలిపింది.
  • ఇది ఇళ్లు, కార్యాలయాలు, బేస్‌మెంట్‌లు, మారుమూల ప్రాంతాలు వంటి బలహీనమైన మొబైల్ సిగ్నల్ ఉన్న ప్రాంతాలలో కూడా కనెక్టివిటీని మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ సాంకేతికత BSNL భారత్ ఫైబర్, ఇతర బ్రాడ్‌బ్యాండ్ సేవల వంటి స్థిరమైన Wi-Fi కనెక్షన్‌ను ఉపయోగించి వాయిస్ కాల్‌లు, మెసెజ్​లను అందిస్తుంది.
  • ఇది మొబైల్ నెట్‌వర్క్‌లు, Wi-Fi మధ్య హ్యాండ్‌ఓవర్‌లకు మద్దతు ఇచ్చే IMS ఆధారిత సేవ.
  • BSNL ప్రకారం, థర్డ్-పార్టీ అప్లికేషన్‌ల అవసరం లేకుండా, సబ్‌స్క్రైబర్ ప్రస్తుత ఫోన్ నంబర్, డయలర్ యాప్ ద్వారా కాల్​లు మాట్లాడుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. ఇది నెట్‌వర్క్ రద్దీని తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుందని BSNL పేర్కొంది.

ప్రస్తుతం చాలావరకు ఆధునిక స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో ఈ "VoWiFi"కి మద్దతు ఉంది. ఈ సర్వీస్​ను పొందేందుకు వినియోగదారులు తమ ఫోన్ సెట్టింగ్‌లలో Wi-Fi కాలింగ్ ఫీచర్‌ను ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. పరికర అనుకూలత, మద్దతు వంటి మరిన్ని వివరాల కోసం సమీపంలోని BSNL కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్ లేదా BSNL హెల్ప్‌లైన్, 18001503ని సంప్రదించవచ్చు.

