BSNL 'సమ్మాన్ ప్లాన్' గురించి విన్నారా?- సీనియర్ సిటిజన్లకు బంపర్ ఆఫర్లు!
BSNL సీనియర్ సిటిజన్లుస కొత్త వినియోగదారులకు ప్రత్యేక ఆఫర్లు- వివరాలు ఇవే!
Published : October 23, 2025 at 11:37 AM IST
Hyderabad: BSNL తన సీనియర్ వినియోగదారుల కోసం ఒక ప్రత్యేక ప్లాన్ను ప్రారంభించింది. దీని పేరు "సమ్మాన్ ప్లాన్". 60 ఏళ్లు, అంతకన్నా ఎక్కువ వయసున్న యూజర్లు ఈ ప్లాన్ ద్వారా ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు పొందుతారని కంపెనీ పేర్కొంది. ఆ వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
BSNL సమ్మాన్ ప్లాన్ ధర రూ. 1,812. ఇది 365 రోజుల వ్యాలిడిటీతో కూడిన వార్షిక ప్లాన్. ఈ ప్లాన్తో వినియోగదారులకు ఉచిత సిమ్ కార్డ్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ రోజుకు 2GB ఇంటర్నెట్ డేటా, రోజుకు 100 SMS, అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్, ఉచిత సిమ్ కార్డ్, 6 నెలల BiTV సబ్స్క్రిప్షన్ను అందిస్తుంది.
అయితే ఈ ప్లాన్ పరిమిత కాలానికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉందని గుర్తుంచుకోండి. ఎందుకంటే కంపెనీ దీనిని ఆఫర్గా ప్రారంభించింది. మీరు ఈ ప్లాన్ను నవంబర్ 18, 2025 వరకు మాత్రమే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఆ తర్వాత ఈ ఆఫర్ వ్యాలిడిటీ ముగుస్తుంది.
Celebrate connectivity this festive season with the BSNL Samman Offer!— BSNL India (@BSNLCorporate) October 21, 2025
Exclusively for new senior citizens users, enjoy 2GB/day data, unlimited voice calls, 100 SMS/day, and a free BiTV subscription for 6 months - all valued at ₹1812!
Offer valid from 18 Oct – 18 Nov 2025… pic.twitter.com/x0Er34qnsS
|Feature
|Details
|Price
|₹1,812
|Validity
|365 days
|Data
|2GB per day
|SMS
|100 messages daily
|Calling
|Unlimited
|Extra benefit
|Free SIM and 6 months of BiTV subscription
|Last date of offer
|18 November 2025
₹1 BSNL 4G ప్లాన్: దీపావళి బోనస్గా BSNL కొత్త ₹1 4G ప్లాన్ను కూడా ప్రారంభించింది. కొత్త వినియోగదారులకు లభించే బెనిఫిట్స్ ఇవే!:
- 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ
- 2GB రోజువారీ డేటా
- రోజుకు 100 SMS
- ఉచిత సిమ్ కార్డ్ యాక్టివేషన్ (after KYC)
ఈ ఆఫర్ నవంబర్ 15 వరకు మాత్రమే చెల్లుతుంది.
Recharge with BSNL, Rejoice with Purpose!— BSNL India (@BSNLCorporate) October 21, 2025
₹1999 Plan: 330 Days validity | 1.5GB/day | Unlimited Calls
₹485 Plan: 72 Days validity | 2GB/day | Unlimited Calls
BSNL will contribute 5%- 2.5% for you + 2.5% for a noble cause.
Recharge through : https://t.co/yDeFrwKDl1… pic.twitter.com/nl8f279nl4
పండుగ డిస్కౌంట్లు:
- కంపెనీ తన రూ. 485, రూ. 1,999 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లపై 5% వరకు పండుగ ప్రయోజనాలను కూడా ప్రకటించింది.
- మీరు BSNL సెల్ఫ్-కేర్ యాప్ లేదా వెబ్సైట్ ద్వారా రీఛార్జ్ చేసుకుంటే మీకు 2.5% తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది. మిగిలిన 2.5% సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు BSNL విరాళంగా ఇస్తుంది.
ఇంకా మీరు ఎవరికైనా గిఫ్ట్ రీఛార్జ్ పంపితే అందుకునేవారికి 2.5% డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్లన్నీ నవంబర్ 18 వరకు మాత్రమే చెల్లుబాటులో ఉంటాయి.