BSNL 'సమ్మాన్ ప్లాన్' గురించి విన్నారా?- సీనియర్ సిటిజన్లకు బంపర్ ఆఫర్లు!

BSNL New Logo
ETV Bharat Tech Team

Published : October 23, 2025 at 11:37 AM IST

Hyderabad: BSNL తన సీనియర్ వినియోగదారుల కోసం ఒక ప్రత్యేక ప్లాన్‌ను ప్రారంభించింది. దీని పేరు "సమ్మాన్ ప్లాన్". 60 ఏళ్లు, అంతకన్నా ఎక్కువ వయసున్న యూజర్లు ఈ ప్లాన్​ ద్వారా ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు పొందుతారని కంపెనీ పేర్కొంది. ఆ వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

BSNL సమ్మాన్ ప్లాన్ ధర రూ. 1,812. ఇది 365 రోజుల వ్యాలిడిటీతో కూడిన వార్షిక ప్లాన్. ఈ ప్లాన్‌తో వినియోగదారులకు ఉచిత సిమ్ కార్డ్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ రోజుకు 2GB ఇంటర్నెట్ డేటా, రోజుకు 100 SMS, అన్​లిమిటెడ్ కాలింగ్, ఉచిత సిమ్ కార్డ్, 6 నెలల BiTV సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను అందిస్తుంది.

అయితే ఈ ప్లాన్ పరిమిత కాలానికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉందని గుర్తుంచుకోండి. ఎందుకంటే కంపెనీ దీనిని ఆఫర్‌గా ప్రారంభించింది. మీరు ఈ ప్లాన్‌ను నవంబర్ 18, 2025 వరకు మాత్రమే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఆ తర్వాత ఈ ఆఫర్ వ్యాలిడిటీ ముగుస్తుంది.

FeatureDetails
Price₹1,812
Validity365 days
Data2GB per day
SMS100 messages daily
CallingUnlimited
Extra benefitFree SIM and 6 months of BiTV subscription
Last date of offer18 November 2025

ఈ పరిమిత కాల ఆఫర్ నవంబర్ 18 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.

₹1 BSNL 4G ప్లాన్: దీపావళి బోనస్‌గా BSNL కొత్త ₹1 4G ప్లాన్‌ను కూడా ప్రారంభించింది. కొత్త వినియోగదారులకు లభించే బెనిఫిట్స్ ఇవే!:

  • 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ
  • 2GB రోజువారీ డేటా
  • రోజుకు 100 SMS
  • ఉచిత సిమ్ కార్డ్ యాక్టివేషన్ (after KYC)

ఈ ఆఫర్ నవంబర్ 15 వరకు మాత్రమే చెల్లుతుంది.

పండుగ డిస్కౌంట్లు:

  • కంపెనీ తన రూ. 485, రూ. 1,999 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌లపై 5% వరకు పండుగ ప్రయోజనాలను కూడా ప్రకటించింది.
  • మీరు BSNL సెల్ఫ్-కేర్ యాప్ లేదా వెబ్‌సైట్ ద్వారా రీఛార్జ్ చేసుకుంటే మీకు 2.5% తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది. మిగిలిన 2.5% సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు BSNL విరాళంగా ఇస్తుంది.

ఇంకా మీరు ఎవరికైనా గిఫ్ట్ రీఛార్జ్ పంపితే అందుకునేవారికి 2.5% డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్‌లన్నీ నవంబర్ 18 వరకు మాత్రమే చెల్లుబాటులో ఉంటాయి.

