ఇక టవర్లతో పనిలేదు.. BSNL నుంచి సరికొత్త శాటిలైట్ ఫోన్ లాంఛ్!
మొబైల్ సిగ్నల్స్ లేని మారుమూల ప్రాంతాల్లోనూ కనెక్టివిటీ అందించేందుకు BSNL సరికొత్త శాతలైట్ ఫోన్ను లాంఛ్ చేసింది. ఇది టవర్లతో పనిలేకుండా నేరుగా ఉపగ్రహాల ద్వారా పనిచేస్తుంది.
Published : July 10, 2026 at 12:45 PM IST
Hyderabad: ఇకపై మొబైల్ టవర్లు లేని మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా సిగ్నల్ సమస్యలకు చెక్ పడనుంది. ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం దిగ్గజం భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) భారతదేశంలో సరికొత్త శాటిలైట్ ఫోన్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. సాధారణ మొబైల్ నెట్వర్క్లు అందుబాటులో లేని సుదూర ప్రాంతాలు, అడవులు, కొండలు లేదా సముద్ర ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రజలు ఒకరికొకరు కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఈ ఫోన్ సహాయపడుతుంది. పన్నులతో కలిపి దీని ధరను కంపెనీ రూ. 1,34,166గా నిర్ణయించింది. రక్షణ రంగ సిబ్బంది, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ బృందాలు, మైనింగ్ సంస్థలు, సముద్రయానం చేసేవారు, మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్లే పర్యాటకులు, యాత్రికుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని దీనిని డిజైన్ చేశారు. దీనిపై మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.
ఈ శాటిలైట్ ఫోన్ కీలక విశేషాలు:
When conventional mobile networks can’t reach, the BSNL Satellite Phone keeps you connected.— BSNL India (@BSNLCorporate) July 9, 2026
Designed for challenging environments, making it an ideal solution for Defence, Maritime, Disaster Response, Mining, Remote Operations and Adventure Travel.
Why Choose BSNL Satellite… pic.twitter.com/Fc6vsahxRn
- టవర్లతో పనిలేదు: భూమిపై ఉండే మొబైల్ టవర్లపై ఆధారపడకుండా నేరుగా అంతరిక్షంలోని ఉపగ్రహాలకు కనెక్ట్ అవుతుంది.
- కీలక ఫీచర్లు: ఇందులో వాయిస్ కాలింగ్, ఎస్ఎమ్ఎస్ (SMS) సదుపాయంతో పాటు అత్యవసర సమయాల్లో సిగ్నల్స్ పంపేందుకు ప్రత్యేక SOS ఫీచర్ ఉంది.
- ధృడమైన నిర్మాణం: కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకునేలా లాంగ్-లాస్టింగ్ బ్యాటరీ లైఫ్, రగ్గడ్ (rugged) బాడీతో ఇది వస్తుంది.
- కొనుగోలు విధానం: ఈ ఫోన్ సాధారణ రిటైల్ స్టోర్లలో దొరకదు. దీనిని కొనుగోలు చేసేందుకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ (DoT) అనుమతి తప్పనిసరి. ఆసక్తి గలవారు నేరుగా సమీపంలోని BSNL కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది.
BSNL శాటిలైట్ ఫోన్ ఎలా పనిచేస్తుంది?: సాధారణ ఫోన్ల మాదిరిగా కాకుండా ఈ శాటిలైట్ ఫోన్ సమీపంలోని మొబైల్ టవర్లపై ఆధారపడదు. ఇది నేరుగా అంతరిక్షంలోని ఉపగ్రహాలకు (Satellites) కనెక్ట్ అవుతుంది. దీని వల్ల సెల్యులార్ కవరేజ్ లేని ప్రాంతాల్లో కూడా వినియోగదారులు వాయిస్ కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే పర్వతాలు, అడవులు, సముద్రాలు, ఎడారుల వంటి సంప్రదాయ టెలికాం మౌలిక సదుపాయాలు లేని ప్రాంతాల్లో, అత్యవసర సమయాల్లో ఈ ఫోన్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
ఇన్మార్శాట్ (Inmarsat) వంటి ప్రపంచ స్థాయి శాటిలైట్ నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్ల భాగస్వామ్యంతో ఈ హ్యాండ్సెట్ను అభివృద్ధి చేశామని, ఇది మారుమూల ప్రాంతాలలో కూడా శాటిలైట్ ఆధారిత కమ్యూనికేషన్ను సాధ్యం చేస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
|అంశం
|సాధారణ స్మార్ట్ఫోన్
|BSNL శాటిలైట్ ఫోన్
|కనెక్టివిటీ
|మొబైల్ టవర్లపై ఆధారపడుతుంది
|నేరుగా ఉపగ్రహాలకు కనెక్ట్ అవుతుంది
|ఎక్కడ పనిచేస్తుంది
|పట్టణాలు, గ్రామాల్లో
|టవర్లు లేని మారుమూల ప్రాంతాల్లోనూ
|ధర
|రూ. 10 వేల నుంచి
|రూ. 1,34,166 పన్నులతో కలిపి
|అనుమతి
|అవసరం లేదు
|DoT అనుమతి తప్పనిసరి
|ఎవరికి ఉపయోగం
|సాధారణ ప్రజలు
|ఆర్మీ, డిజాస్టర్ టీమ్స్, మత్స్యకారులు, ట్రెక్కర్లు