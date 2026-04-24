2026 యెజ్డి స్క్రాంబ్లర్ మోడల్ లాంఛ్- ఎలా ఉందో ఓసారి చూసేయండి!
క్లాసిక్ లెజెండ్స్ తన అప్డేటెడ్ "2026 యెజ్డి స్క్రాంబ్లర్" మోడల్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 1,99,950 (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : April 24, 2026 at 3:21 PM IST
Hyderabad: క్లాసిక్ లెజెండ్స్ ఆధీనంలోని BSA (బర్మింగ్హామ్ స్మాల్ ఆర్మ్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్) తన అప్డేటెడ్ "2026 యెజ్డి స్క్రాంబ్లర్" మోటార్సైకిల్ను భారతదేశంలో లాంఛ్ చేసింది. కంపెనీ ఈ మోటార్సైకిల్ దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 1,99,950 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఈ 2026 మోడల్లో కంపెనీ నూతన రంగుల ఎంపికలతో పాటు సవరించిన స్టైలింగ్ను పొందుపరిచింది. అంతేకాకుండా ఇందులో కొత్త ఫీచర్లు, హార్డ్వేర్ను కూడా జోడించింది. ఇంకా, మెరుగైన పనితీరును అందించేలా ఇంజిన్నూ పునఃసమకూర్చారు.
యెజ్డి స్క్రాంబ్లర్ డిజైన్: స్టైలింగ్ పరంగా, ఈ మోటార్సైకిల్ కొత్త రూపాన్ని కలిగి ఉంది, దీనిలో ట్యాంక్పై ఉన్న యెజ్డి గ్రాఫిక్స్ మరింత ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తాయి. అదనంగా, దీని అండాకారపు సైడ్ ప్యానెళ్లపై '69' అనే రేసింగ్ నంబర్ కన్పిస్తుంది. అదే సమయంలో ఫ్యూయల్ ట్యాంక్పై 'స్క్రాంబ్లర్' బ్యాడ్జింగ్ కూడా ఉంటుంది.
కొత్త స్క్రాంబ్లర్లో రిబ్బెడ్ సీటు, మరింత క్లీన్ టెయిల్ సెక్షన్, ఒక LED హెడ్ల్యాంప్, కొత్త LED టర్న్ ఇండికేటర్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా యెజ్డి ఈ బైక్కు సెమీ-నాబీ టైర్లతో కూడిన వైర్-స్పోక్డ్ చక్రాలను అమర్చింది. ఇవి ఈ బైక్కు ద్విముఖ వినియోగ సామర్థ్యాలను (Dual-Purpose Capabilities) సమకూరుస్తాయి.
యెజ్డి స్క్రాంబ్లర్ స్పెసిఫికేషన్లు: హ్యాండ్లింగ్ను మెరుగుపరచడానికి మోటార్సైకిల్ ఛాసిస్ను ఆప్టిమైజ్ చేసినట్లు యెజ్డి పేర్కొంది. దీని డ్యూయల్-క్రాడిల్ ఫ్రేమ్ను బలోపేతం చేశారు, దీనివల్ల నియంత్రణ మెరుగుపడుతుందని భావిస్తున్నారు. కంపెనీ బైక్ సీటు ఎత్తును కూడా 13 mm పెంచి, దానిని 813 mmకి చేర్చింది. అయితే గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్లో మాత్రం ఎటువంటి మార్పులు చేయకుండా 200 mm వద్ద అలాగే ఉంచింది. బైక్ సస్పెన్షన్ సెటప్లో కూడా ఎలాంటి మార్పులు లేవు. ఇది ఇప్పటికీ ముందువైపున 150 mm ఫోర్కులు, వెనుకవైపున 130 mm షాక్లనే కలిగి ఉంది.
యెజ్డి స్క్రాంబ్లర్ ఇంజిన్: ఈ మోటార్సైకిల్లో కంపెనీ సరికొత్త ఇంజిన్ను అమర్చింది, దీనికి 'Katar' అని నామకరణం చేసింది. ఈ కొత్త 334 cc, సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్ 29.5 bhp కంటే ఎక్కువ శక్తిని, 30 Nm గరిష్ట టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మెరుగైన ఉష్ణ నిర్వహణ (Thermal Management) కోసం, బైక్ ఎగ్జాస్ట్ ఇప్పుడు మధ్యభాగం గుండా వెళ్లేలా రూపొందించారు; అంతేకాకుండా, ఈ బైక్ అత్యుత్తమ NVH స్థాయిలను కలిగి ఉందని కూడా కంపెనీ పేర్కొంది.
ఇది కాకుండా, ఈ బైక్లోని ఇంజిన్ విజువల్ డిజైన్ను కూడా అప్డేట్ చేశారు. ఇప్పుడు దీని హెడ్, కవర్లపై బ్రోంజ్ ఫినిష్తో పాటు ఒక 'Katar' బ్యాడ్జ్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ ఇప్పుడు లీటరుకు 30 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తుందని క్లాసిక్ లెజెండ్స్ చెబుతోంది.
యెజ్డి స్క్రాంబ్లర్ ఫీచర్లు: ఈ బైక్లో అందించే ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇందులో పూర్తి డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్తో పాటు, వివిధ ఫంక్షన్లను యాక్సెస్ చేయడానికి హ్యాండిల్బార్పై D-Pad నియంత్రణలు లభిస్తాయి. ఈ బైక్లో Type-A, Type-C పోర్ట్లు రెండూ కలిగిన USB మౌంట్ కూడా ఉంది. ఇక ఎలక్ట్రానిక్ సహాయక వ్యవస్థలను పరిశీలిస్తే, ఇందులో డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, మూడు ప్రీ-సెట్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ మోడ్లు (Road, Off-Road, Rain) ఉన్నాయి.
2026 యెజ్డి స్క్రాంబ్లర్ కలర్ ఆప్షన్లు, ధరలు: ఈ మోటార్సైకిల్ను కంపెనీ నాలుగు విభిన్న రంగులలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:
- లెగసీ బ్లాక్ (Legacy Black)
- OG ఎల్లో (OG Yellow)
- రూజ్ రెడ్ (Rouge Red)
- ర్యాలీ బ్లూ (Rally Blue)
వీటిలో "OG ఎల్లో", "రూజ్ రెడ్" వేరియంట్ల ధర రూ. 2,05,950 కాగా, "ర్యాలీ బ్లూ" ఈ శ్రేణిలోనే అత్యున్నత స్థాయి మోడల్గా నిలుస్తూ, రూ. 2,08,950 (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో లభిస్తుంది.